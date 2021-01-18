من علبه زبادي واحدة عملت احلي جبنه كريمي عملت اكتر من 2 كيلة جبنه كريمي طعمها روعه

طريقة عمل جنبة كريمي بالزبادي، منتجات الألبان من المنتجات التي يفضل تناولها بشكل يومي لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر التي يكون الجسم بحاجة يومية إليها، الزبادي مصدر مهم غني بالكلسيوم اللازم لجعل عظام الجسم أكثر قوة ولكن بعض الأشخاص لا يفضلون تناول لذا يمكن تحويله إلى منتجات أخرى يتقبلها الشخص فتابعوا معنا طريق عمل جبنه كريمي من الزبادي.

طريقة عمل جنبة كريمي بالزبادي في المنزل

من المؤكد أن الجبنة بكل أنواعها مفيدة جداً للصحة وخاصة لصحة أطفالنا لذلك يجب أن لا يخلوا أي منزل من الجنبة في المنزل ولذلك سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل جنبة كريمي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة .

يتم تفريغ محتوى الزبادي في وعاء فارغ.

وضع الملح مع تقليب الملح والزبادي جيدا حتى تمام ذوبان الملح في الزبادي ونحصل على قوام كريمي.

نحضر مصفاة وقطعة من الشاش لنقوم بتصفية أي سائل من الزبادي نضع الزبادي في الشاش ونتركه يوم كامل في الثلاجة.

بعد التأكد من عدم وجود سوائل نضع رشه من حبة البركة ورشة من الزعتر.

تصبح الآن جاهزة للتقديم .

مكونات عمل الجبنة الكريمي طريقة تحضير جبنه كريمي بكوب زبادي

طريقة تحضير جبنه كريمي بكوب زبادي ولبن بودر

تستخدم الجبنة الكريمي في تحضير الكثير من الوصفات وخاصة الوصفات الأوربية والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل الجبنة الكريمي الصحية .

مكونات تحضير جبنه كريمي بكوب زبادي ولبن بودر

كوب من الزبادي .

. ثلاثة ملاعق كبار من اللبن البودر.

قطعة واحدة من الجبنة المثلثات.

ربع ملعقة طعام ملح.

عصر ليمونه.

ربع كوب من الزيت.

طريقة تحضير جبنه كريمي بكوب زبادي

يتم وضع اللبن البودر مع الملح والزبادي والجنبة المثلثات في الخلاط ثم خلطهم جيدا.

يتم وضع الزيت على الخليط تدريجيا مع تشغيل الخلاط الكهربائي حتى تتماسك جيدا لمدة ٥ دقائق.

يمكن وضع أي نوع آخر من الجبن مثل الشيدر وخفقها مع الخليط لتعطي طعم أفضل وهذا حسب الرغبة.

ثم تفريخ المحتوي من الخلاط في علبة محكمة الغلق.

وبهذا قد عرضنا بعض الطرق المستخدمة في عمل الجبنة الكريمي في المنزل دون الحاجة إلى شرائها، حيث أن الجبنة الكريمي من أخف وألذ الجبن التي يفضلها الصغار والكبار فلا تترددي في إتباع هذه الطرق لتحضيرها