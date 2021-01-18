لتفتيح الجسم وشد الترهلات ببعض الوصفات الطبيعية  بدون حدوث أي مشاكل ضارة لبشرتك

لتفتيح الجسم وشد الترهلات ببعض الوصفات الطبيعية نجد أن كل فتاة تم اقتراف زفافها سوف تبحث عن طرق عديدة لكي تزداد جمالا في هذا اليوم، وتبحث ايضا على منع بشرتها ايضا الجاذبية والاشراقة، لذلك نجد أن أغلب الفتيات يقوم باستخدام مستحضرات التجميل لكي تحقق لهم الهدف المرغوب فيه، ولكن يعتبر من ضمن الاشياء الضارة جدا أن نقوم باستخدام مستحضرات التجميل بشكل مستمر لانها تعمل على تهيج البشرة وتحسسها وتواجد الحبوب التي سوف تظهر في الجسم والبشره وتسبب ضرر نفسي، لذلك يمكنك عزيزتي أن تستخدمي بعض الوصفات الطبيعية فهي تمنحك الجاذبية والإشراق دون حدوث أي مشاكل ضارة تؤثر على نفسيتك أو بشرتك.

لتفتيح الجسم وشد الترهلات بواسطة خل التفاح والكركم وبيكربونات الصوديوم

عزيزتي القارئة إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على نتيجة أسرع من تفتيح البشرة، والتخلص من الترهلات الموجودة بالجسم والتخلص من المناطق الداكنة إليك هذه الطريقة الرائعة، التي سوف تساعدك فى تفتيح البشرة بكل امان، وتخلصك من الاسمرار الموجود بها وتقضي على المناطق الداكنة

المكونات:-

نصف فنجان من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

الخطوات:-

اليك سيدتي هذه الخطوات التي يجب أن تتبعها من تحضير وعاء عميق. ثم قومي بإضافة جميع المكونات التي تم ذكرها بالإضافة إلى استخدام عسل النحل، فهو مفيد جدا للبشرة سوف يمنح بشرتك اللمعان. ثم طبقي هذا المزيج على البشرة وبالأخص فى الأماكن السمراء فى الجسم. ثم اتركي هذا الماسك على البشرة لمدة تتراوح ما بين عشرين دقيقة إلى 35 دقيقة. وسوف تجد النتائج المبهرة والتي تجعلك دائما تكوني في استخدام هذه الوصفة لكي تحصلي على بشرة بيضاء ناعمة.

فوائد الكركم والبيكربونات الصوديوم

نجد أن جميع المواد الطبيعية لديها عدة فوائد متعددة لذلك وصفه الكركم والبيكربونات الصوديوم لديها العديد من الفوائد والمميزات والتي سوف نتعرف عليها وتكون كالتالي:’