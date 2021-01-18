وصفات طبيعية رائعة لحرق دهون البطن وإنقاص الوزن

يعاني العديد من الأشخاص خلال هذه الفترة من دهون البطن أو الكرش، وأصبحت من المشكلات الشائعة بين العديد من الرجال والنساء والتي تؤرق الكثيرون منهم خلال هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع اجراءات الكثير من الدول لمواجهة جائعة كورونا خلال هذه المرحلة، وجلوس الأشخاص في المنازل خوفاً من الخروج والتعرض للإصابة، وظهور الكرش يُعتبر تدمير للمظهر العام فضلاً على أنه يُسبب العديد من المشاكل الصحية أهمها زيادة احتمالية إصابته بمرض السكر.

التخلص من دهون البطن والكرش وانقاص الوزن

وحرص موقع برايد سايد على عرض عدد من التمارين الهامة والبسيطة من أجل التخلص من الكرش ودهون البطن في أسرع وقت، كما أنها تُعطي للشخص حيويه ومرونه تساعده على أداء عمله اليومي بشكل أفضل وحركة سريعة، ومن أهمهما:

أن يستلقى الشخص على الظهر ويقترب من الكرسي ثم يضع القدمين عليه، ويضع اليد خلف الرأس ويرفع الرأس بالكتف عن الأرض حتى يلمس الركبتين لعدد من المرات وزيادتها بشكل تدريجي يومياً حتى تصل إلى جسم مثالي دون أي كرش أو دهون في البطن، ويمكنك لمس الركبة بالكوع الأيسر والتبديل مع الكوع الأيمن، ومع تكرار هذا التمرين البسيط في المنزل سوف تظهر لك النتيجة بشكل سريع ويمكنك متابعة الوزن بشكل يومي لمعرفة مقدار التخسيس، أو من خلال ارتداء الملابس.

وصفة رائعة لإنقاص الوزن والتخلص من الكرش

ومن جانبه أوضح موقع هليث عن وصفة رائعة من أجل التخسيس والتخلص من دهون البطن والكرش في أسرع وقت، وذلك من خلال الرجيم بعدد من الوجبات المثالية، والتي أكد انه يجب تناول الإفطار من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة، ويكون عبارة عن طبق شوفان باللبن خالي الدسم، وتناول سناك بعد الإفطار بثلاث ساعات مع مشروب الشاي الأخضر مضاف إليه خل التفاح، أما الغذاء يكون من الساعة 12 إلى الساعة الرابعة عصراً 2 قطعة لحم مشوي أو 2 قطعة فليلة من السمك المشوي + ملاعق أرز+ سلطة، بعد الوجبة بساعتين يتناول الشخص كوب من مشروب بذرة الكتان والقهوة، أما العشاء فيكون قبل النوم بساعتين ويكون عبارة عن ثمرة فاكهة + بيضة مسلوقة.