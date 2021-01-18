تطويل الشعر بسرعة الصاروخ في أسبوع فقط بالوصفة الصينية السحرية

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ في أسبوع منذ فترات طويلة وقد ظهرت الصين أنها واحدة من ضمن دول كثيرة تظهر بأن لديها عدد كبير من النساء تصل طول شعرهم إلى متر، كما أنها داخل من موسوعة جينيس، طول شعر النساء ولكن اثبتت الدراسات ايضا أن الطول هذا سوف يأتي من بعض الوصفات الطبيعية التي يقوم دوله الصين باستخدامها، والتي تتميز بفاعليتها القوية في تكثيف الشعر بسرعة، والحفاظ عليه لذلك من اليوم أن بلد من اتباع الوصفة الصينية في تكثيف الشعر والتي لا تستغرق أكثر من شهر واحد.

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ في أسبوع

ماء الأرز وزيت الزيتون

ماء الأرز المعروف عنه منذ قديم الزمان كان لديه العديد من الفوائد، والمميزات التي تصلح للشعر والبشرة كما أنه يقضي على البشرة، والهالات السوداء و له فعالية قوية في انبات فراغات الشعر وتكثيفه بعد استخدام وسوف تلاحظ النتائج المبهرة بالإضافة إلى زيت الزيتون المعروف عنه، من الزيوت الطبيعية المستخلصة من الطبيعة والتي تعمل على تطويل الشعر.

المكونات:-

كوب ماء الأرز.

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

الطريقة:-

نبدأ في تحضير إناء ونضع فيه كمية ماء الارز بالاضافه الى زيت الزيتون. ثم نقوم بوضع هذا المزيج على نار هادئة لمدة دقيقة نقوم بغلق النار. من هنا يمكننا أن نقوم بتطبيق هذه الوصفة على الشعر تدريجيا مع استخدامها في فروة الرأس، بشكل مميز. نقوم بترك هذه الوصفة لمدة لا تقل عن يوم كامل للحصول على الفائدة الأكبر من ماء الأرز وزيت الزيتون.

زيت الصبار وزيت الجوجوبا

الصبار المعروف لديه كافة الفوائد والمميزات في تطويل الشعر بالإضافة إلى زيت الجوجوبا التي يعمل على تقوية وانبات فراغات الشعر في وقت قصير كما أنه يعمل على تطويل في شهر واحد فقط

المكونات:’

زيت الصبار.

زيت الجوجوبا، حسب طول الشعر الاساسي

الطريقة:-