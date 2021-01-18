الشاي الأخضر للبشرة فوائد لن تصدقها لا تتردد في تجربته

الشاي الأخضر معروف بفوائده الصحية العديدة، وأهميته للتخسيس، ولكن ربما يكون من غير المعروف أن الشاي الأخضر له فوائد للشعر والبشرة أيضًا، وقبل أن نتحدث عن فوائده سوف نعطيكم نبذة صغيرة عن تاريخه، في القرن السابع الميلادي توجه بعض الرهبان اليابانيين إلى الصين للدراسة، وخلال الفترة التي قضوها هناك اكتشفوا الفوائد الصحية الكثيرة للشاي الأخضر، فأخذوه معهم لليابان، وأصبح شرب الشاي الأخضر تقليد أساسي للرهبان اليابانيين.

فوائد الشاي الأخضر للبشرة

إن الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تسمى EGCG وهذه المواد تحارب تلف الحمض النووي الذي يحدث بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، وهي بذلك تحارب الشيخوخة وتقي من سرطان الجلد، وأيضًا فإن له فوائد أخرى للبشرة، منها:

يقلل من تهيج البشرة

يحتوي الشاي الأخضر على بوليفينول يسمى الكاتيكين، وهو مضاد للالتهابات يعمل على تقليل احمرار وتهيج البشرة، لذلك فإن قناع الشاي الأخضر مثالي لتقليل تهيج والتهابات البشرة.

غني بفيتامينات B و E

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من فيتامين ب2 والذي يلعب دور أساسي في الحفاظ على مستوى الكولاجين في البشرة، كما أن فيتامين E يدعم نمو خلايا الجلد الجديدة، ويمنح البشرة ترطيب مكثف.

يحارب حب الشباب

الشاي الأخضر يعتبر مضاد قوي للجراثيم، ولذلك فهو يحارب حب الشباب.

يعالج انتفاخ أسفل العيينين

على عكس المتوقع فإن الكافيين والتانينات الموجودة في الشاي الأخضر تعمل على تقليص الأوعية الدموية حول العينين، مما يقلل من الانتفاخات والهالات السوداء، لذلك فإن استخدام كريم الشاي الأخضر تحت العينين يمنحهما إشراق ونضارة.

طريقة استخدام الشاي الأخضر للبشرة

للاستفادة من فوائد الشاي الأخضر المغذية للبشرة والمضادة للشيخوخة، يجب أن تحافظي على روتين يومي للعناية بالبشرة، ويشمل الآتي:

تنظيف البشرة باستخدام المنظف، ويعتبر منظف ماء الأرز مثالي لتطهير البشرة.

استخدام التونر الغني بحمض الهالورنيك لتنعيم وتغذية البشرة بعمق.

استخدمي سيروم الشاي الأخضر لمنح بشرتك الفيتامينات الضرورية لتغذيتها والحفاظ على نضارتها.

استخدمي كريم الشاي الأخضر والذي يتناسب مع نوع السيروم الذي تستخدميه ، أو زيت الشاي الأخضر لتغذية بشرتك بعمق وحمايتها من أضرار أشعة الشمس.

الطريقة الأخرى للاستفادة من فوائد الشاي الأخضر للبشرة هي من خلال عمل ماسك الشاي الأخضر، وأيضًا شرب كوب من الشاي الأخضر يوميًا له فوائد صحية عديدة.

ملحوظة: لا تستخدمي أي زيت على بشرتك قبل وضع كمية صغيرة على ظهر يدك لاختبار مدى حساسية بشرتك.

هل الشاي الأخضر مناسب للأطفال

في حين أن الشاي الأخضر له فوائد كثيرة للأطفال، فإن له أيضًا فوائد للأطفال أكثر مما تتصور، فمضادات الأكسدة المتوفرة بكثرة في الشاي الأخضر تساعد في تقوية عظام الأطفال ويساعدهم في التعافي أسرع بعد الإصابات، كما أنه يساعد في الحفاظ على صحة الفم والأسنان ويقلل فرص حدوث التسوس لدى الأطفال.

ومن أهم فوائده للأطفال أنه يحارب السمنة، ويقي أيضًا من نزلات البرد والأنفلونزا لأنه يساعد في محاربة الفيروسات التي تهاج الجسم.