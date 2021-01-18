أفضل طريقة لتفريز البطاطس فارم فريتس في الفريزر من السنة للسنة هتفضل طازجة

أفضل طريقة لتفريز البطاطس فارم فريتس لا نستغنى عن وجود البطاطس في أطباقنا اليومية، حيث أنها من الأطعمة المحببة لدى الكثير ومن الممكن أن يتم تناولها بأي وقت سواء في الإفطار والغداء وأيضاً وجبة العشاء، وبالأخص البطاطس التي تتم على طريقة فارم فريتس التي تمنحك مذاق خاص لن نجده إلا في أكبر وأشهر المطاعم، لذا نحن اليوم حرصنا على أن نقدم لكم طريقة بسيطة لتفريز البطاطس وتخزينها حتى أن تصبح جاهزة وتمنحك مذاق مميز وشهي، فهيا بنا لنتعرف على طريقة تخزين البطاطس معاً. طريقة بسيطة وسهلة لتفريز البطاطس فارم فريتس يتم القيام باختيار ثمرات البطاطس بشكل جيد على أن تكون سليمة وكبيرة الحجم وصلبة.

من ثم نقوم بتقشير البطاطس بشكل جيد وشطفها وتقطع لأصابع رفيعة أو مكعبات أو حلقات كما تفضلين.

لن ننصح أبداً بتفريز البطاطس صحيحة كما هي ولكن يتم القيام بتقطيعها.

نقوم بغسل حبات البطاطس بشكل جيد ويتم تصفيتها من الماء جيداً على أن تكون جافة.

نقوع بإحضار مقلاة واسعة على النار ونصع بها كمية من الزيت ويترك حتى أن يسخن بشكل جيد.

نقوم بوضع حبات البطاطس بالزيت ويقلب برفق حتى أن يصبح لون ذهبي فاتح.

نرفع البطاطس من على النار وتوضع على مناديل المطبخ للتجفيف حتى أن نتخلص من كمية الزيت الموجودة به.

تترك البطاطس حتى أن تبرد تماماً حتى لا تلتصق ببعضها البعض داخل الأكياس.

نقوم بإخراج الهواء من الأكياس كلياً قبل أن نقوم بوضعها فب الفريزر مع الحرص على أن تغلق بشكل محكم، وتترك لحين الاستخدام.

عند القيام باستخدامها نقوم بخروج الكيس من الفريزر ونضع الزيت على النار ويترك حتى يسخن بالمقلاه.

نقوم بوضع كمية من البطاطس بالزيت على أن تكون مثلجة.

نخرج البطاطس من الزيت حتى أن تنضج وتصبح مقرمشة من الخارج وتكون طرية من الداخل وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا. طريقة بسيطة وسهلة لتفريز البطاطس فارم فريتس عليكى حفظ البطاطس بهذة الطريقة فهي من افضل الطرق الصحيحة للحفظ بأطول فترة الوسوم

أفضل طريقة لتفريز البطاطس فارم فريتس لا نستغنى عن وجود البطاطس في أطباقنا اليومية، حيث أنها من الأطعمة المحببة لدى الكثير ومن الممكن أن يتم تناولها بأي وقت سواء في الإفطار والغداء وأيضاً وجبة العشاء، وبالأخص البطاطس التي تتم على طريقة فارم فريتس التي تمنحك مذاق خاص لن نجده إلا في أكبر وأشهر المطاعم، لذا نحن اليوم حرصنا على أن نقدم لكم طريقة بسيطة لتفريز البطاطس وتخزينها حتى أن تصبح جاهزة وتمنحك مذاق مميز وشهي، فهيا بنا لنتعرف على طريقة تخزين البطاطس معاً. طريقة بسيطة وسهلة لتفريز البطاطس فارم فريتس يتم القيام باختيار ثمرات البطاطس بشكل جيد على أن تكون سليمة وكبيرة الحجم وصلبة.

من ثم نقوم بتقشير البطاطس بشكل جيد وشطفها وتقطع لأصابع رفيعة أو مكعبات أو حلقات كما تفضلين.

لن ننصح أبداً بتفريز البطاطس صحيحة كما هي ولكن يتم القيام بتقطيعها.

نقوم بغسل حبات البطاطس بشكل جيد ويتم تصفيتها من الماء جيداً على أن تكون جافة.

نقوع بإحضار مقلاة واسعة على النار ونصع بها كمية من الزيت ويترك حتى أن يسخن بشكل جيد.

نقوم بوضع حبات البطاطس بالزيت ويقلب برفق حتى أن يصبح لون ذهبي فاتح.

نرفع البطاطس من على النار وتوضع على مناديل المطبخ للتجفيف حتى أن نتخلص من كمية الزيت الموجودة به.

تترك البطاطس حتى أن تبرد تماماً حتى لا تلتصق ببعضها البعض داخل الأكياس.

نقوم بإخراج الهواء من الأكياس كلياً قبل أن نقوم بوضعها فب الفريزر مع الحرص على أن تغلق بشكل محكم، وتترك لحين الاستخدام.

عند القيام باستخدامها نقوم بخروج الكيس من الفريزر ونضع الزيت على النار ويترك حتى يسخن بالمقلاه.

نقوم بوضع كمية من البطاطس بالزيت على أن تكون مثلجة.

نخرج البطاطس من الزيت حتى أن تنضج وتصبح مقرمشة من الخارج وتكون طرية من الداخل وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا. طريقة بسيطة وسهلة لتفريز البطاطس فارم فريتس عليكى حفظ البطاطس بهذة الطريقة فهي من افضل الطرق الصحيحة للحفظ بأطول فترة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة لتفريز البطاطس فارم فريتس في الفريزر من السنة للسنة هتفضل طازجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.