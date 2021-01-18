عملت احلي تسالي للأطفال الصحية مقرمشات الفنكوش بالأزر والمكرونة بطريقة سهله جداً وطعمها جميل

مقرمشات الفنكوش بالأزر والمكرونة ، المقرمشات من ألذ الأطعمة التي يتناولها الكبار والصغار وهي تتعدد من حيث الأنواع والمذاق ويلجأ الكثير إلى شرائها من الخارج كثيرا وبصفة خاصة الأطفال، وهي من الأطعمة التي من السهل إفسادها بسبب سوء التخزين أو تعرضها للحشرات الطائرة وعدم العناية بالمحافظة عليها من قبل البائعين معدومي الضمير لذا سوف نعرض لكم طريقة صنعها في المنزل للأطفال حتى يتم تناولها بطريقة أمنه عليهم .

كيفية مقرمشات الفنكوش بالأزر والمكرونة الصحية للأطفال

قد تنتشر الأمراض والفيروسات الكثيرة بسبب شراء الأطعمة من الخارج وللحفاظ على صحه أولادنا يجب تحضير الأكلات الصحية في المنزل وعمل المقرمشات المسلية في المنزل .

يتم سلق المكرونة في الماء ووضع ملعقة طعام كبيرة من الملح والزيت.

لا تترك المكرونة للتسوية الكاملة.

يتم تصفية المكرونة في مصفاة ووضع مياه باردة عليها حتى تجنب التلاصق يعضها البعض.

وتترك حتى خروج الماء بالكامل من المصفاة

يوضع عليها ملعقتين النشا والكمية تكون على حسب المقدار الذي أمامك، ثم التقليب الجيد حتى تغطية كامل حبات المكرونة بالنشا.

يتم وضع كمية كبيرة من الزيت في المقلاة وتركه حتى يسخن جيدا ثم وضع المكرونة منفردة حتى يتم تسويتها جيدا من جميع الاتجاهات.

تأخذ حبات المكرونة وقت كبير في تحميرها.

يتم نقل حبات المكرونة بعد تسويتها فوق مناديل للتخلص من الزيت.

يتم وضع أي طعم سناكس جاهز ثم يقدم للأكل.

طريقة تحضير مقرمشات المكرونة اللذيذة

يتم وضع الأرز البسمتي في الماء ثم وضع ملعقة طعام كبيرة ملح وملعقة من الزيت.

لا يترك الأرز في الماء حتى تمام التسوية.

قبل تسوية الأرز الكاملة يتم رفعة من على النار ويصفي من الماء جيدا.

يوضع كمية من الماء البارد على الأرز لتجنب تمساك الأرز.

يترك الأرز حتى يجف تماما في الهواء أو الفرن.

يتم تحمير الأرز في الزيت الغزير.

وأخيراً يوضع عليه طعم سناكس جاهز.

طريقة عمل مقرمشات الأزر

تناول الأطفال للمقرمشات الجاهزة يعرضهم للضرر والتعب لذا يفضل تحضير ما يفضلون تناوله في المنزل باستخدام المكونات الطبيعية التي تكون أكثر أمنا على صحتهم.