طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم الضانى الشهى بسهولة دون عناء

الكبسة السعودي من المأكولات المشهورة فى السعودية، وهى من الأكلات الشعبية التى يعشقها الجميع، سوف نقدمها بطريقة سهلة حتى يستطيع محبيها عملها بسهولة في المنزل دون عناء، وتعد من الأكلات الشهية اللذيذة، وايضاً لها الكثير من الأشكال التى يمكن أن نستخدمها فى تحضيرها مثل الدجاج او اللحم العجالى، وهى من الأكلات ذات السعرات الحرارية العالية، لذلك ينصح بتناولها على الغداء وقليلاً على العشاء، وعدم أخذها الكثير من الوقت أثناء الطهى، وبهذا سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكبسة السعودي. مكونات عمل الكبسة السعودي باللحم الضانى مكونات عمل الكبسة السعودي باللحم الضانى تضم الكبسة السعودي باللحم الضانى الكثير من المكونات الغير مكلفة والبسيطة وهى كالآتى:- كيلو من اللحم الضانى. 4 حبات من البصل المفروم. بسمتى ينقع في ماء لمدة لا تقل عن ربع ساعة. رشة من الملح. كوب من صلصة الطماطم. 3 حبات من الفلفل الأخضر الحار المقطع. رشة من الفلفل الأسود المطحون. 3 حبات من الجزر المبشور. ربع كوب من الزيت. عود من القرفة. رشة من الكزبرة الجافة. ملعقة كبيرة من الكركم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وخفيفة لعمل الكبسة السعودي باللحم الضانى وهى كالتالى:- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه اللحم، ورشة من الفلفل والملح.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه البصل وقليل من الزيت ونضعه على النار ونقلبه حتى التحمير.

نضع اللحم والتوابل على البصل ونقوم بالتقليب جيداً.

نضع الجزر المبشور والفلفل الأخضرالمقطع، ثم نسكب صلصة الطماطم مع الإستمرار فى التقليب.

بعد ذلك نضيف عليه الماء ونضعه على النار لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.

بعد الإستواء نخرج اللحم من الماء ونضعه في الفرن للتحمير مع قليل من الزيت.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه الأرز ونضيف عليه الماء المغلى وملعقة من الكركم وقليل من الملح وعود من القرفة ليعطى له رائحة جميلة ونقلبه، ونضعه علي النار ونتركه لمدة 30 دقيقة حتى الإستواء التام.

ننزل الأرز من على النار ثم نسكب منه في طبق ونضع عليه اللحم ونقدمه. وبهذا نكون قد قدمنا لكم شكل من أشكال الكبسة السعودي وبالهنا والشفاء. الوسوم

الكبسة السعودي من المأكولات المشهورة فى السعودية، وهى من الأكلات الشعبية التى يعشقها الجميع، سوف نقدمها بطريقة سهلة حتى يستطيع محبيها عملها بسهولة في المنزل دون عناء، وتعد من الأكلات الشهية اللذيذة، وايضاً لها الكثير من الأشكال التى يمكن أن نستخدمها فى تحضيرها مثل الدجاج او اللحم العجالى، وهى من الأكلات ذات السعرات الحرارية العالية، لذلك ينصح بتناولها على الغداء وقليلاً على العشاء، وعدم أخذها الكثير من الوقت أثناء الطهى، وبهذا سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكبسة السعودي. مكونات عمل الكبسة السعودي باللحم الضانى مكونات عمل الكبسة السعودي باللحم الضانى تضم الكبسة السعودي باللحم الضانى الكثير من المكونات الغير مكلفة والبسيطة وهى كالآتى:- كيلو من اللحم الضانى. 4 حبات من البصل المفروم. بسمتى ينقع في ماء لمدة لا تقل عن ربع ساعة. رشة من الملح. كوب من صلصة الطماطم. 3 حبات من الفلفل الأخضر الحار المقطع. رشة من الفلفل الأسود المطحون. 3 حبات من الجزر المبشور. ربع كوب من الزيت. عود من القرفة. رشة من الكزبرة الجافة. ملعقة كبيرة من الكركم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وخفيفة لعمل الكبسة السعودي باللحم الضانى وهى كالتالى:- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه اللحم، ورشة من الفلفل والملح.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه البصل وقليل من الزيت ونضعه على النار ونقلبه حتى التحمير.

نضع اللحم والتوابل على البصل ونقوم بالتقليب جيداً.

نضع الجزر المبشور والفلفل الأخضرالمقطع، ثم نسكب صلصة الطماطم مع الإستمرار فى التقليب.

بعد ذلك نضيف عليه الماء ونضعه على النار لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.

بعد الإستواء نخرج اللحم من الماء ونضعه في الفرن للتحمير مع قليل من الزيت.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه الأرز ونضيف عليه الماء المغلى وملعقة من الكركم وقليل من الملح وعود من القرفة ليعطى له رائحة جميلة ونقلبه، ونضعه علي النار ونتركه لمدة 30 دقيقة حتى الإستواء التام.

ننزل الأرز من على النار ثم نسكب منه في طبق ونضع عليه اللحم ونقدمه. وبهذا نكون قد قدمنا لكم شكل من أشكال الكبسة السعودي وبالهنا والشفاء.

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