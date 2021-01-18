ما الفرق بين الأنطواء و التوحد

طفلي يفضل الجلوس بمفرده ويحب أن يكون بعيدأ عن الناس ودائم اللعب بمفرده فما سبب ذلك ، هل هو انطوائي أم لديه سمات توحد فمن الذي يجيب على هذا السؤال ، المتخصصين هم الوحيدون الذين يستطيعون التميز بينهم وذلك من خلال الأعراض الواضحة على الطفل والتي تجزم بأن هذا الطفل انطوائي أو توحدي فالتوحد له علاماته المميزة فهو أضطراب في النمو العصبي يتم تشخيصه من خلال متخصصين في المخ والأعصاب والنفسية العصبية والأخصائين النفسي وتنمية المهارات ومجموعة من الأختبارات ، أما الأنطواء فيكون أحيانا كثيرة السبب الرئيسي فيه الأسرة التي يجب أن تعمل علي دمج الطفل أجتماعيأ سواء في الأسرة والمدرسة والنادي وتكوين الصداقات. علامات تدل على أن طفلك أنطوائي الأنطواءليس مرضا بل هو أسلوب حياة.

الطفل الأنطوائي لديه حساسية مبالغة تظهر تجاه الأشياء التي تبعث الضوضاء ولا يتفاعلون معها ويبتعدون عنها.

لا يحبون النظر للأشخاص في العين مباشرأ ويبعدون عن التواصل عن طريق اللمس ويفضلون الجلوس في غرفتهم عند وجود شخص غريب في المنزل.

عند وجودهم في تجمعات نجدهم شاردين وغير متواصلين مع غيرهم ويفضلون الجلوس بعيدأ بمفردهم.

لا يجيدون التعبير عن أنفسهم بشكل صحيح ويبحثون عن الكلمات بصعوبة.

لديهم أفكار وأراء أكبر من عمرهم ويسألون اسئلة عميقة مفاجئ.

يحبون الأعتماد علي أنفسهم في الوصول إلى أهدافهم. لا يسطتيعون التعبير عن أنفسهم وعن أفكارهم وعن مشاعرهم. علامات تدل على أن طفلك توحدي لديه عدم القدرة على التميز بين الأمور الخطرة والأمن. لديه حركة زائدة عن الطبيعي. لديه سلوكيات وحركات متكررة باليد أو الرأس وأحيانأ بالجسم كله إلي جانب التلفظ بعبارات أو جمل متكررة. غير قادر علي التواصل مع الأخرين. لا يستجيبون عند المناداة عليهم بأسمائهم. لديهم بعض التصرفات العدوانية كالضرب وإيذاءالنفس الأخرين. يميلون للجلوس واللعب بمفردهم ساعات طويلة. ليس لديه رغبه في الحديث مع الأخرين ولا يهتم بأستخدام اللغة التعبيريه المنطقه. لديه نوبات ضحك وبكاء مفاجئه وبدون أسباب. التوحد له درجات فهو مرض نفسي يحتاج إلي متخصصين في تشخيصه. وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف يفيد. والله الموفق والمستعان. الوسوم

طفلي يفضل الجلوس بمفرده ويحب أن يكون بعيدأ عن الناس ودائم اللعب بمفرده فما سبب ذلك ، هل هو انطوائي أم لديه سمات توحد فمن الذي يجيب على هذا السؤال ، المتخصصين هم الوحيدون الذين يستطيعون التميز بينهم وذلك من خلال الأعراض الواضحة على الطفل والتي تجزم بأن هذا الطفل انطوائي أو توحدي فالتوحد له علاماته المميزة فهو أضطراب في النمو العصبي يتم تشخيصه من خلال متخصصين في المخ والأعصاب والنفسية العصبية والأخصائين النفسي وتنمية المهارات ومجموعة من الأختبارات ، أما الأنطواء فيكون أحيانا كثيرة السبب الرئيسي فيه الأسرة التي يجب أن تعمل علي دمج الطفل أجتماعيأ سواء في الأسرة والمدرسة والنادي وتكوين الصداقات. علامات تدل على أن طفلك أنطوائي الأنطواءليس مرضا بل هو أسلوب حياة.

الطفل الأنطوائي لديه حساسية مبالغة تظهر تجاه الأشياء التي تبعث الضوضاء ولا يتفاعلون معها ويبتعدون عنها.

لا يحبون النظر للأشخاص في العين مباشرأ ويبعدون عن التواصل عن طريق اللمس ويفضلون الجلوس في غرفتهم عند وجود شخص غريب في المنزل.

عند وجودهم في تجمعات نجدهم شاردين وغير متواصلين مع غيرهم ويفضلون الجلوس بعيدأ بمفردهم.

لا يجيدون التعبير عن أنفسهم بشكل صحيح ويبحثون عن الكلمات بصعوبة.

لديهم أفكار وأراء أكبر من عمرهم ويسألون اسئلة عميقة مفاجئ.

يحبون الأعتماد علي أنفسهم في الوصول إلى أهدافهم. لا يسطتيعون التعبير عن أنفسهم وعن أفكارهم وعن مشاعرهم. علامات تدل على أن طفلك توحدي لديه عدم القدرة على التميز بين الأمور الخطرة والأمن. لديه حركة زائدة عن الطبيعي. لديه سلوكيات وحركات متكررة باليد أو الرأس وأحيانأ بالجسم كله إلي جانب التلفظ بعبارات أو جمل متكررة. غير قادر علي التواصل مع الأخرين. لا يستجيبون عند المناداة عليهم بأسمائهم. لديهم بعض التصرفات العدوانية كالضرب وإيذاءالنفس الأخرين. يميلون للجلوس واللعب بمفردهم ساعات طويلة. ليس لديه رغبه في الحديث مع الأخرين ولا يهتم بأستخدام اللغة التعبيريه المنطقه. لديه نوبات ضحك وبكاء مفاجئه وبدون أسباب. التوحد له درجات فهو مرض نفسي يحتاج إلي متخصصين في تشخيصه. وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف يفيد. والله الموفق والمستعان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما الفرق بين الأنطواء و التوحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.