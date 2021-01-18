لكل البنوتات اصنعي روج وروجاجو أحمر ساحر طبيعى للشفايف والخدود باسهل الطرق

لكل البنوتات اصنعي روج وروجاجو أحمر ساحر طبيعى تسعي دائما جميع النساء على أن تصبح الافضل على الاطلاق، وتقوم باستخدام بعض مستحضرات التجميل لكي تتميز بوجود بشرة ناعمة، وخدود حمراء وشفايف وردية، رائعه لذلك سوف نتحدث اليوم عن طريقة عمل الروج في المنزل لترطيب الشفاه ولتوريد الخدود بطريقة اسهل ما يمكن لا تقوم من اليوم بشراء مستحضرات التجميل لأنك سوف تتمكني من تصنيعها بنفس داخل المنزل وبطريقة، امنه جدا وصحية فلا تكلفك كثير.
طريقة أحمر الخدود الروجاجو
بهذه الوصفة التي تتميز بامكانياتها القليلة أن تقومي بتحضير احمرالخدود الروجاجو داخل المنزل وذلك تابعي معي عزيزتي هذه الوصفة.
المكونات:-
- 2 ملعقة من المياه.
- ملعقتين من ملون الطعام.
- ملعقة بودرة من الخاصة بالأطفال
طريقة التحضير
- نحضر وعاء ويفضل أن يكون نظيف، يجب أن نقوم بتعقيم.
- ثم نبدا باضافة ملون الطعام ونقوم باضافة كمية المياه، و3 نقاط من مورد الخدود
- نبدا باضافة بودرة الاطفال و نقوم بمزج هذه المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نبدأ يرض هذا المزيج في وعاء ولكن لابد أن نتأكد إذا كان هذا المزيج لا يوجد به أى تكتلات.
- ننتظر على احمر الخدود أو الروجاجو لمدة ساعة حتى يجف.
- نقوم باستخدام الفرشة، ونضعه على الخدود الشكل الطبيعي
أحمر الخدود يتميز بأنه فعال وقوى فى توريد الخدود لذلك نقوم بعمل هذه الوصفة السريعة، والسهلة داخل المنزل بامكانيات قليلا و افكار متعددة.
المكونات:-
- 2 ملعقة من بودرة الخدود التي نقوم باستخدامها بشكل يومي.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة من الكركدية المطحون.
- ملعقة من الشمندر.
- قليل من جوزة الطيب.
- ملعقة من القرفة المطحونة.
طريقة التحضير
- نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فيه الشمندر والكركدية، ونقوم باضافة النشاء ومعها جوزة الطيب والقرفة، وقدره أحمر الخدود.
- ونقوم بمزجهم بشكل جيد حتى نحصل على معجون متميز نقوم باستخدامه.
- يمكننا أيضا نقوم باضافة أي نوع من الزيوت العطرية إذا كانت زيت الورد، أو زيت اللافندر.
- نبدأ في وضع هذا المزيج داخل وعاء اخر نبدأ باستخدام أحمر الخدود الروجاجو في أي وقت فهو أمن جدا وصحي لا يسبب أي ضرر للبشرة.
الوسوم
لكل البنوتات اصنعي روج وروجاجو أحمر ساحر طبيعى تسعي دائما جميع النساء على أن تصبح الافضل على الاطلاق، وتقوم باستخدام بعض مستحضرات التجميل لكي تتميز بوجود بشرة ناعمة، وخدود حمراء وشفايف وردية، رائعه لذلك سوف نتحدث اليوم عن طريقة عمل الروج في المنزل لترطيب الشفاه ولتوريد الخدود بطريقة اسهل ما يمكن لا تقوم من اليوم بشراء مستحضرات التجميل لأنك سوف تتمكني من تصنيعها بنفس داخل المنزل وبطريقة، امنه جدا وصحية فلا تكلفك كثير.
طريقة أحمر الخدود الروجاجو
بهذه الوصفة التي تتميز بامكانياتها القليلة أن تقومي بتحضير احمرالخدود الروجاجو داخل المنزل وذلك تابعي معي عزيزتي هذه الوصفة.
المكونات:-
- 2 ملعقة من المياه.
- ملعقتين من ملون الطعام.
- ملعقة بودرة من الخاصة بالأطفال
طريقة التحضير
- نحضر وعاء ويفضل أن يكون نظيف، يجب أن نقوم بتعقيم.
- ثم نبدا باضافة ملون الطعام ونقوم باضافة كمية المياه، و3 نقاط من مورد الخدود
- نبدا باضافة بودرة الاطفال و نقوم بمزج هذه المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نبدأ يرض هذا المزيج في وعاء ولكن لابد أن نتأكد إذا كان هذا المزيج لا يوجد به أى تكتلات.
- ننتظر على احمر الخدود أو الروجاجو لمدة ساعة حتى يجف.
- نقوم باستخدام الفرشة، ونضعه على الخدود الشكل الطبيعي
أحمر الخدود يتميز بأنه فعال وقوى فى توريد الخدود لذلك نقوم بعمل هذه الوصفة السريعة، والسهلة داخل المنزل بامكانيات قليلا و افكار متعددة.
المكونات:-
- 2 ملعقة من بودرة الخدود التي نقوم باستخدامها بشكل يومي.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة من الكركدية المطحون.
- ملعقة من الشمندر.
- قليل من جوزة الطيب.
- ملعقة من القرفة المطحونة.
طريقة التحضير
- نقوم بتحضير وعاء عميق ونضع فيه الشمندر والكركدية، ونقوم باضافة النشاء ومعها جوزة الطيب والقرفة، وقدره أحمر الخدود.
- ونقوم بمزجهم بشكل جيد حتى نحصل على معجون متميز نقوم باستخدامه.
- يمكننا أيضا نقوم باضافة أي نوع من الزيوت العطرية إذا كانت زيت الورد، أو زيت اللافندر.
- نبدأ في وضع هذا المزيج داخل وعاء اخر نبدأ باستخدام أحمر الخدود الروجاجو في أي وقت فهو أمن جدا وصحي لا يسبب أي ضرر للبشرة.
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