المعمول السوري ينافس بروعته الجاهز و محلات الحلويات هش ودااايب طعم وريحة روعة

طريقة عمل المعمول السوري يقدم المطبخ السوري أنواع عديدة من الأكلات والحلويات التي يحب أن يقلدها كل مطبخ في كثير من دول العالم المختلفة، كما أن السورين متميزين جداً في تحضير أشهى وألذ الأكلات، وتحب كل أم أن تقوم بتحضير كل ما يخطر على بال أولادها وإذا طلب أحدهم المعمول السوري فسوف تقوم بتحضيره على الفور بعد أن تقوم بقراءة هذا الموضوع الذي يعطيها الوصفة الممتازة لتحضير المعمول السوري اللذيذ بالتمر.

المعمول السوري بالتمر من أشهى المخبوزات التي يتم تحضيرها في المنزل مثل المحلات السورية التي أصبحت موجودة في كل مكانوسوف نقدم لكم طريقه كما يلي:

250 جرام دقيق.

250 جرام سميد ناعم.

175 جرام سكر أبيض.

100 جرام زبدة لينة.

50 جرام بودرة حليب.

25 مل ماء زهر.

175 مل ماء.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

2/1 ملعقة صغيرة محلب.