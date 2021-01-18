المعمول السوري ينافس بروعته الجاهز و محلات الحلويات هش ودااايب طعم وريحة روعة

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طريقة عمل المعمول السوري يقدم المطبخ السوري أنواع عديدة من الأكلات والحلويات التي يحب أن يقلدها كل مطبخ في كثير من دول العالم المختلفة، كما أن السورين متميزين جداً في تحضير أشهى وألذ الأكلات، وتحب كل أم أن تقوم بتحضير كل ما يخطر على بال أولادها وإذا طلب أحدهم المعمول السوري فسوف تقوم بتحضيره على الفور بعد أن تقوم بقراءة هذا الموضوع الذي يعطيها الوصفة الممتازة لتحضير المعمول السوري اللذيذ بالتمر.
طريقة عمل المعمول السوري
المعمول السوري بالتمر من أشهى المخبوزات التي يتم تحضيرها في المنزل مثل المحلات السورية التي أصبحت موجودة في كل مكانوسوف نقدم لكم طريقه كما يلي:المقادير:
- 250 جرام دقيق.
- 250 جرام سميد ناعم.
- 175 جرام سكر أبيض.
- 100 جرام زبدة لينة.
- 50 جرام بودرة حليب.
- 25 مل ماء زهر.
- 175 مل ماء.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2/1 ملعقة صغيرة محلب.
- قومي بإذابة الحليب في مقدار الماء مع إضافة ماء الزهر وبعدها يتم تسخين المكونات مع عدم الغليان.
- في وعاء يوضع الدقيق والسميد والسكر والخميرة والبكينج بودر واخلطيهم جيداً.
- تضاف الزبدة وابدئي في دعك المكونات مع بعضها بأطراف الأصابع وبرفق حتى يكون لديك خليط مثل الرمل.
- يضاف الحليب واكملي عملية العجن ليصبح لديك عجينة ناعمة وطرية، اتركي العجينة بمكان دافئ لتصبح متضاعفة وتتخمر بشكل جيد، ثم يتم تقطيعها لقطع متوسطة الحجم ويتم تشكيل كلاً منها في صورة أصابع.
- قومي بلصق حلقات العجينة مع بعضها بحيث أن يكون لديك حلقات من العجين، رتبيها في صينية الفرن وغلفيها بورق الزبدة واتركيها تتخملر لمدة 15 دقيقة.
- بعدها تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية واتركيها لمدة 20 أو 30 دقيقة لتصبح ذهبية اللون.
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طريقة عمل المعمول السوري يقدم المطبخ السوري أنواع عديدة من الأكلات والحلويات التي يحب أن يقلدها كل مطبخ في كثير من دول العالم المختلفة، كما أن السورين متميزين جداً في تحضير أشهى وألذ الأكلات، وتحب كل أم أن تقوم بتحضير كل ما يخطر على بال أولادها وإذا طلب أحدهم المعمول السوري فسوف تقوم بتحضيره على الفور بعد أن تقوم بقراءة هذا الموضوع الذي يعطيها الوصفة الممتازة لتحضير المعمول السوري اللذيذ بالتمر.
طريقة عمل المعمول السوري
المعمول السوري بالتمر من أشهى المخبوزات التي يتم تحضيرها في المنزل مثل المحلات السورية التي أصبحت موجودة في كل مكانوسوف نقدم لكم طريقه كما يلي:المقادير:
- 250 جرام دقيق.
- 250 جرام سميد ناعم.
- 175 جرام سكر أبيض.
- 100 جرام زبدة لينة.
- 50 جرام بودرة حليب.
- 25 مل ماء زهر.
- 175 مل ماء.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 2/1 ملعقة صغيرة محلب.
- قومي بإذابة الحليب في مقدار الماء مع إضافة ماء الزهر وبعدها يتم تسخين المكونات مع عدم الغليان.
- في وعاء يوضع الدقيق والسميد والسكر والخميرة والبكينج بودر واخلطيهم جيداً.
- تضاف الزبدة وابدئي في دعك المكونات مع بعضها بأطراف الأصابع وبرفق حتى يكون لديك خليط مثل الرمل.
- يضاف الحليب واكملي عملية العجن ليصبح لديك عجينة ناعمة وطرية، اتركي العجينة بمكان دافئ لتصبح متضاعفة وتتخمر بشكل جيد، ثم يتم تقطيعها لقطع متوسطة الحجم ويتم تشكيل كلاً منها في صورة أصابع.
- قومي بلصق حلقات العجينة مع بعضها بحيث أن يكون لديك حلقات من العجين، رتبيها في صينية الفرن وغلفيها بورق الزبدة واتركيها تتخملر لمدة 15 دقيقة.
- بعدها تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية واتركيها لمدة 20 أو 30 دقيقة لتصبح ذهبية اللون.
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