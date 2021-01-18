اعملي كيكة العسل بالكريمة بمنتهي السهولة والبساطة في البيت بدون تعب

اعملي كيكة العسل بالكريمة بمنتهي السهولة والبساطة في البيت، حيث يتميز عسل النحل بالقيمة الغذائية العالية كما انه يتمتع بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تعمل علي بناء جسم الأطفال كما تفيد في رفع المناعة، وبسبب العناصر الغذائية العالية الموجودة في العسل وطعمه اللذيذ أصبح الكثير يستخدم العسل في معظم الحلويات محاولة للاستفادة من فوائده المختلفة، ومن أكثر الحلويات التي يدخل فى إعدادها عسل النحل هي الكيكة، ويدخل في تحضير الكيكة أيضا العديد من العناصر الأخري الغنية بالقيمة الغذائية العالية أيضا، كما تتميز الكيكة بإمكانية التنوع في تحضير وصفاتها المختلفة،كما إنها من الممكن تقديمها للإفطار أوللعشاء، أو كحلوى في البيت أو للضيوف، وسنقدم لك اليوم طريقة عمل كيكة العسل بالكريمة . اعملي كيكة العسل بالكريمة أولا المقادير أربعة أكواب من الدقيق المنخول

كوب ونصف من السكر

خمس بيضات

150 جرام من الزبد

خمس ملاعق كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم اعملي كيكة العسل بالكريمة أولا المقادير اعملي البيتزا الإيطالي والشرقي بكل تكاتها وبالنسبة لتحضير الكريمة: 150 جرام من الزبد

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق

ملعقتين فانيليا

ثلاثة أكواب لبن

كوب ونصف من السكر ثانيا طريقة تحضير كيكة العسل قومي بخلط جميع مقادير العجينة ماعدا الدقيق في وعاء

بعد خلط المكونات معًا ضعي الوعاء في إناء به ماء مغلي لتعملي حمام مائي ساخن

قومي بتقليب مكونات العجينة معًا حوالي ١٥ دقيقة مع مراعاة ألا ينضج البيض

إلي أن يأخذ الخليط اللون الذهبي اخرج الوعاء من البخار

ثم ضيفي إلى الخليط بعض من الدقيق واعجنيهما معًا حتى تكون العجينة غير لاصقة

خذي العجينة وقسميها إلى خمسة أجزاء ثم غطيها

احضري صينية تكون مربعة وادهنيها من الخارج ثم احضري الجزء الأول من العجينة وأفرديها فوق ظهر الصينية.

ومن الأفضل أن تكون الصينية دافئة حتي تسهل لكي فرد العجينة

ثم ضعي العجينة في فرن حرارته 200 درجة إلي أن تحمر العجينة

ثم قومي بإخراج صينية العجينة من الفرن وقومي بإزالة الأطراف بسكين.

ومرري السكين بين الصينية والعجين حتى لا تلتصق بها

كما يمكنك هز الصينية حتي تسهل خروج الكيكة بسهولة

ثم قومي بتكرار الخطوة السابقة مع الأجزاء المتبقية حتي يصبح لديك خمس أجزاء مخبوزة

ثم ادخلي الأطراف المقطوعة من العجين للفرن حتي تتحمر ثم كسريها واطحنيها كالبقسماط

ضعي الشريحة الأولى في طبق وفوقها افردي بعض من الكريمة

وكرري الخطوة السابقة مع كل الأجزاء بكمية متساوية من الكريمة بين الأجزاء

وقومي بتزيين الكيكة بمسحوق أطراف الكيكة المطحون

واتركيها تبرد خمس ساعات على الأقل ثم قومي بتقديمها ثانيا طريقة تحضير كيكة العسل اعملي بيتزا بدون الفرن أو بيتزا الطاسة الوسوم

اعملي كيكة العسل بالكريمة بمنتهي السهولة والبساطة في البيت، حيث يتميز عسل النحل بالقيمة الغذائية العالية كما انه يتمتع بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة التي تعمل علي بناء جسم الأطفال كما تفيد في رفع المناعة، وبسبب العناصر الغذائية العالية الموجودة في العسل وطعمه اللذيذ أصبح الكثير يستخدم العسل في معظم الحلويات محاولة للاستفادة من فوائده المختلفة، ومن أكثر الحلويات التي يدخل فى إعدادها عسل النحل هي الكيكة، ويدخل في تحضير الكيكة أيضا العديد من العناصر الأخري الغنية بالقيمة الغذائية العالية أيضا، كما تتميز الكيكة بإمكانية التنوع في تحضير وصفاتها المختلفة،كما إنها من الممكن تقديمها للإفطار أوللعشاء، أو كحلوى في البيت أو للضيوف، وسنقدم لك اليوم طريقة عمل كيكة العسل بالكريمة . اعملي كيكة العسل بالكريمة أولا المقادير أربعة أكواب من الدقيق المنخول

كوب ونصف من السكر

خمس بيضات

150 جرام من الزبد

خمس ملاعق كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم اعملي كيكة العسل بالكريمة أولا المقادير اعملي البيتزا الإيطالي والشرقي بكل تكاتها وبالنسبة لتحضير الكريمة: 150 جرام من الزبد

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق

ملعقتين فانيليا

ثلاثة أكواب لبن

كوب ونصف من السكر ثانيا طريقة تحضير كيكة العسل قومي بخلط جميع مقادير العجينة ماعدا الدقيق في وعاء

بعد خلط المكونات معًا ضعي الوعاء في إناء به ماء مغلي لتعملي حمام مائي ساخن

قومي بتقليب مكونات العجينة معًا حوالي ١٥ دقيقة مع مراعاة ألا ينضج البيض

إلي أن يأخذ الخليط اللون الذهبي اخرج الوعاء من البخار

ثم ضيفي إلى الخليط بعض من الدقيق واعجنيهما معًا حتى تكون العجينة غير لاصقة

خذي العجينة وقسميها إلى خمسة أجزاء ثم غطيها

احضري صينية تكون مربعة وادهنيها من الخارج ثم احضري الجزء الأول من العجينة وأفرديها فوق ظهر الصينية.

ومن الأفضل أن تكون الصينية دافئة حتي تسهل لكي فرد العجينة

ثم ضعي العجينة في فرن حرارته 200 درجة إلي أن تحمر العجينة

ثم قومي بإخراج صينية العجينة من الفرن وقومي بإزالة الأطراف بسكين.

ومرري السكين بين الصينية والعجين حتى لا تلتصق بها

كما يمكنك هز الصينية حتي تسهل خروج الكيكة بسهولة

ثم قومي بتكرار الخطوة السابقة مع الأجزاء المتبقية حتي يصبح لديك خمس أجزاء مخبوزة

ثم ادخلي الأطراف المقطوعة من العجين للفرن حتي تتحمر ثم كسريها واطحنيها كالبقسماط

ضعي الشريحة الأولى في طبق وفوقها افردي بعض من الكريمة

وكرري الخطوة السابقة مع كل الأجزاء بكمية متساوية من الكريمة بين الأجزاء

وقومي بتزيين الكيكة بمسحوق أطراف الكيكة المطحون

واتركيها تبرد خمس ساعات على الأقل ثم قومي بتقديمها ثانيا طريقة تحضير كيكة العسل اعملي بيتزا بدون الفرن أو بيتزا الطاسة

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