البسبوسة بالقشطة مثل الجاهزه أسهل وأنجح وصفة بسبوسة مرمله ودايبه وبطعم رائع وتحدي

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طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية والشعبية التي يقبل عليها الكثير في شهر رمضان الكريم، كما يتم تحضيرها في كثير من المناسبات العائلة والأعياد والأفراح وغيرها، كما يتم تحضير البسبوسة بكثير من الطرق السريعة والمتميزة مثل البسبوسة باللوز والقشطة والمكسرات وغيرها من الطرق اللذيذة والشهية التي يحب تناولها جميع أفراد أسرتك، فكوني شيف عائلتك وحضري لهم أشهى أنواع الحلويات.
طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة
هي واحدة من أفضل ال\رق التي يمكن استخدامها في تحضير البسبوسة كما أنها تتمتع بكثير من المزايا عن غيرها من أنواع البسبوسة الأخرى:المقادير:
- 5 كوب سميد ناعم.
- 5 كوب حليب جاف.
- 1 كوب وربع سكر أبيض بودرة.
- 5 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- اصبع زبدة طرية غير مملحة.
- 10 علب قشطة طازجة يتم تقسيمهم 3 علب للعجينة والباقي للحشو.
- 1 كوب قطر للحشو.
- كمية من المكسرات المتنوعة.
- طريقة التحضير:
- احضري وعاء مناسب للخلط ضعي به السميد والحليب والبكينج بودر واخلطي، ثم اضيفي عليهم السكر البودرة واخلطيهم جيداً مع بعضهم.
- قومي بعد ذلك بوضع كمية الزبدة الطرية وامزجيها مع السكر والسميد واعجني المكونات معاً بواسطة اليد حتى تتغلغل الزبدة بالمكونات.
- ضيفي للخليط 3 من علب القشطة وقلبي جيداً حتى أن تحصلين على عجينة ناعمة وطرية.
- احضري صينية الخبز وادهنيها بقليل من الزبدة ومن ثم ضعي بها نصف عجينة البسبوسة.
- اخفقي كمية من القشطة المتبقية لديك بواسطة الشوكة حتى أن تكون سائلة ويتم سكبها فوق كمية البسبوسة الموجودة بالصينية وتوزع بالتساوي.
- ثم قومي بوضع النصف الأخر من البسبوسة فوق القشطة ولكن لا يتم مزجهم معاً، ادخلي الصينية في الفرن المحمس في السابق واتركيها حتى أن تتحمر وتصبح باللون الذهبي.
- بعد خروج الصينية من الفرن يسكب عليها القطر وهي ساخنة وبعدها تزين بكمية المكسرات.
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طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية والشعبية التي يقبل عليها الكثير في شهر رمضان الكريم، كما يتم تحضيرها في كثير من المناسبات العائلة والأعياد والأفراح وغيرها، كما يتم تحضير البسبوسة بكثير من الطرق السريعة والمتميزة مثل البسبوسة باللوز والقشطة والمكسرات وغيرها من الطرق اللذيذة والشهية التي يحب تناولها جميع أفراد أسرتك، فكوني شيف عائلتك وحضري لهم أشهى أنواع الحلويات.
طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة
هي واحدة من أفضل ال\رق التي يمكن استخدامها في تحضير البسبوسة كما أنها تتمتع بكثير من المزايا عن غيرها من أنواع البسبوسة الأخرى:المقادير:
- 5 كوب سميد ناعم.
- 5 كوب حليب جاف.
- 1 كوب وربع سكر أبيض بودرة.
- 5 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- اصبع زبدة طرية غير مملحة.
- 10 علب قشطة طازجة يتم تقسيمهم 3 علب للعجينة والباقي للحشو.
- 1 كوب قطر للحشو.
- كمية من المكسرات المتنوعة.
- طريقة التحضير:
- احضري وعاء مناسب للخلط ضعي به السميد والحليب والبكينج بودر واخلطي، ثم اضيفي عليهم السكر البودرة واخلطيهم جيداً مع بعضهم.
- قومي بعد ذلك بوضع كمية الزبدة الطرية وامزجيها مع السكر والسميد واعجني المكونات معاً بواسطة اليد حتى تتغلغل الزبدة بالمكونات.
- ضيفي للخليط 3 من علب القشطة وقلبي جيداً حتى أن تحصلين على عجينة ناعمة وطرية.
- احضري صينية الخبز وادهنيها بقليل من الزبدة ومن ثم ضعي بها نصف عجينة البسبوسة.
- اخفقي كمية من القشطة المتبقية لديك بواسطة الشوكة حتى أن تكون سائلة ويتم سكبها فوق كمية البسبوسة الموجودة بالصينية وتوزع بالتساوي.
- ثم قومي بوضع النصف الأخر من البسبوسة فوق القشطة ولكن لا يتم مزجهم معاً، ادخلي الصينية في الفرن المحمس في السابق واتركيها حتى أن تتحمر وتصبح باللون الذهبي.
- بعد خروج الصينية من الفرن يسكب عليها القطر وهي ساخنة وبعدها تزين بكمية المكسرات.
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