وصفات تكثيف شعر الحواجب في أسبوع بمكونات طبيعية من مطبخك بالمنزل

وصفات تكثيف شعر الحواجب في أسبوع ، من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الفتيات، ويرجع ذلك لكون موضة الحواجب الكثيفة هي الأكثر انتشارًا هذه الأيام، وأيضًا لأن معظم الفتيات يفضلن الحواجب الكثيفة، كونها تحافظ على الشكل الأنثوي الرقيق للفتاة، دون المبالغ فيه، وإضافة إلى أن الحواجب الكثيفة تعطي لشكل الوجه طبيعية وأنوثة أكثر، فبعض الوجوه أيضًا لا تناسبها إلا الحواجب الكثيفة، وبدلًا من لجوءك لتكثيف الحواجب عن طريق المكياج، وأقلام الحواجب، نقدم لك أسرع وصفات طبيعية مجربة لتكثيف الحواجب، وستلاحظين الفرق من أول أسبوع، ومع الاستمرار ستستمتعين بحواجب ثقيلة مثالية طبيعية، وكل ذك بمكونات طبيعية من مطبخك.

من المعروف أن كل شكل وجه رسمة حواجب مناسبة له، فرسمة حواجب الوجه المستدير مختلفة عن رسمة حواجب الوحه البيضاوي، ولكن مهما كان شكل الوجه فالحواجب ذات الشعر الكثيف هي موضة ومناسبة لأي شكل وجه، فهي أكثر الأشكال الطبيعية بين الحواجب، فإذا كنتي لا تعانين من أحد الأسباب التالية التي تؤدي إلى نحافة شعر الحواجب، فالاستمرار على وصفة أقوى ماسك طبيعي لتطويل الشعر بالحواجب وتكثيفه ستكون حل مثالي لك.

المعاناة من مرض جلدي أدى إلى تآكل شعر الحاجب، وينصح هنا بزيارة الطبيب المختص.

أن يكون نحافة الحاجب عامل وراثي، هنا ينصح باستخدام أدوات المكياج المخصصة لتكثيف الحاجب.

نحافة الحاجب بسبب حرق في شعر الحواجب، لأحد الأسباب فينصح كذك بزيارة الطبيب المختص للعلاج.

سوء تغذية وعدم تناول أطعمة غنية بالبروتين، وفيتامين ب، وفيتامين د، بتصح بتناول اللحوم ومنتجات الألبان ، والتعرض لأشعة الشمس، وتناول الأسماك، والفاكهه مثل الأفوكادو.

مكونات الوصفة

زيت لوز.

زيت خروع.

زيت ذرة.

طريقة تحضير الوصفة المنزلية

أحضري وعاء عميق، ضعي به كميات متساوية من زيت اللوز، وزيت الذرة، وزيت الخروع، وقلبيهم جيدًا. أحضري عبوة ماسكارا فارغة ونظيفة، وصبي المزيج بها. استخدمي المزيج بالتمشيط يوميًا على حاجبيك، مرة صباحًا، ومرة مساءً، لمدة شهر وستلاحظين الفرق من أول أسبوع من الاستحدام.

مكونات الوصفة

جل ألوفيرا مستخلص من أوراق نبات الصبار.

طريقة تحضير الوصفة الطبيعية

أحضري وعاء، وقومي بتقطيع أوراق نبات الصبار نصفين، باستخدام سكين حاد بالطول، وأفرغي جل الصبار في الوعاء. قومي باستخدام فرشاة أسنان نظيفة، ومشطيي شعر حاجبيك، ثم قومي بوضع الجل الألوفيرا على الحاجبين لمدة 35 دقيقة، ثم قومي بشطف الحواجب بماء بارد. كرري الوصفة يوميا لمدة شهر، وستلاخظين الفرق من أول استخدام في نعومة شعر الحاجب وتغذيته ولمعانه.

ببذور

مكونات الوصفة

بذور نبات الحلبة.

طريقة تحضير الوصفة المنزلية