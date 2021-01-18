وصفات طبيعية لتنعيم وترطيب الشعر

الاهتمام بالشعر ومظهره وجماله من أهم الأشياء في روتين العناية الخاص بك فيجب الاعتناء به كما يجب لتبدو بأجمل حال ولكن توجهنا مشاكل مثل الهشيان والجفاف الذي يصاب الشعر به من فنره إلي اخرى وسوف نقدم لكم في هذا المقال طرق سهله ووصفات طبيعيه لترطيب الشعر. أسباب جفاف الشعر وتقصفه استخدام أدوات فرد الشعر بكثرة مما يرهق الشعر ويجعله غير قادر علي الاحتفاظ برطوبته غير أن الحرارة الصادرة من تلك الأدوات تجعل الشعر يحترق.

تمشيط الشعر بشكل قاسي مما يرهق فرة الرأس ويجعلها غير قادره علي توصيل الغذاء لباقي الشعر.

عدم التغذية الجيدة ونقص الفيتامينات وعدم اكل الخضراوات وعدم شرب مقدار كافي من الماء حيث أن الإنسان البالغ يجب أن يشرب علي الأقل ثمانيه أكواب من الماء يوميا.

معاناتك من قشره الشعر فهي تمنع الفروة من ترطيب الشعر بشكل طبيعي .

وجود مشاكل في الغدة الدرقية وفي هذه الحالة يجب الذهاب إلي الطبيب في أسرع وقت قبل أن تسوء حالتك. الفيتامينات التي تساعد علي ترطيب الشعر فيتامين(ھ) فهو يساعد بشكل كبير علي ترطيب الشعر. فيتامين (د) يمكنك أخده من أشعة الشمس. يمكنكم أخذ أقراص لهذه الفيتامينات جاهزة من الصيدليات تحتوي علي هذه الفيتامينات ولكن يجب استشارة الطبيب أولا. وصفات طبيعية لعلاج الشعر الجاف والمتقصف أسباب جفاف الشعر وتقصفهالفيتامينات التي تساعد علي ترطيب الشعروصفات طبيعية لعلاج الشعر الجاف والمتقصف 1/وصفة جل الصبار والنشا المكونات :- حليب .

جل صبار .

فازلين .

عسل .

نشا. طريقة التحضير :- نخلط المكونات مع بعضها البعض للحصول على خليط متماسك ثم نغسل الشعر جيدا بنوع شامبو لطيف علي فروه الرأس ثم نجفف الشعر و نضع الخليط علي كل خصله في الشعر وأحط شعرك بمنشه دافئة لمده ساعتين. 2/ وصفة صفار البيض والقهوة المكونات :- صفار بيضه واحده أو اثنين حسب طول شعرك.

ملعقتين من القهوة إذا وضعت صفار بيضه واحده و3 ملاعق من القهوة إذا وضعت صفار بيضتين. طريقه التحضير :- نخلط المكونات ثم نضعها علي شعر نظيف مده لا تقل عن ساعه كامله ثم يغسل الشعر بعدها جيدا. ملاحظه : لا تستخدم هذه الوصفة إذا كنت تعاني من قشره الشعر لأنها ستساعد علي تطور المشكلة. الوسوم

الاهتمام بالشعر ومظهره وجماله من أهم الأشياء في روتين العناية الخاص بك فيجب الاعتناء به كما يجب لتبدو بأجمل حال ولكن توجهنا مشاكل مثل الهشيان والجفاف الذي يصاب الشعر به من فنره إلي اخرى وسوف نقدم لكم في هذا المقال طرق سهله ووصفات طبيعيه لترطيب الشعر. أسباب جفاف الشعر وتقصفه استخدام أدوات فرد الشعر بكثرة مما يرهق الشعر ويجعله غير قادر علي الاحتفاظ برطوبته غير أن الحرارة الصادرة من تلك الأدوات تجعل الشعر يحترق.

تمشيط الشعر بشكل قاسي مما يرهق فرة الرأس ويجعلها غير قادره علي توصيل الغذاء لباقي الشعر.

عدم التغذية الجيدة ونقص الفيتامينات وعدم اكل الخضراوات وعدم شرب مقدار كافي من الماء حيث أن الإنسان البالغ يجب أن يشرب علي الأقل ثمانيه أكواب من الماء يوميا.

معاناتك من قشره الشعر فهي تمنع الفروة من ترطيب الشعر بشكل طبيعي .

وجود مشاكل في الغدة الدرقية وفي هذه الحالة يجب الذهاب إلي الطبيب في أسرع وقت قبل أن تسوء حالتك. الفيتامينات التي تساعد علي ترطيب الشعر فيتامين(ھ) فهو يساعد بشكل كبير علي ترطيب الشعر. فيتامين (د) يمكنك أخده من أشعة الشمس. يمكنكم أخذ أقراص لهذه الفيتامينات جاهزة من الصيدليات تحتوي علي هذه الفيتامينات ولكن يجب استشارة الطبيب أولا. وصفات طبيعية لعلاج الشعر الجاف والمتقصف أسباب جفاف الشعر وتقصفهالفيتامينات التي تساعد علي ترطيب الشعروصفات طبيعية لعلاج الشعر الجاف والمتقصف 1/وصفة جل الصبار والنشا المكونات :- حليب .

جل صبار .

فازلين .

عسل .

نشا. طريقة التحضير :- نخلط المكونات مع بعضها البعض للحصول على خليط متماسك ثم نغسل الشعر جيدا بنوع شامبو لطيف علي فروه الرأس ثم نجفف الشعر و نضع الخليط علي كل خصله في الشعر وأحط شعرك بمنشه دافئة لمده ساعتين. 2/ وصفة صفار البيض والقهوة المكونات :- صفار بيضه واحده أو اثنين حسب طول شعرك.

ملعقتين من القهوة إذا وضعت صفار بيضه واحده و3 ملاعق من القهوة إذا وضعت صفار بيضتين. طريقه التحضير :- نخلط المكونات ثم نضعها علي شعر نظيف مده لا تقل عن ساعه كامله ثم يغسل الشعر بعدها جيدا. ملاحظه : لا تستخدم هذه الوصفة إذا كنت تعاني من قشره الشعر لأنها ستساعد علي تطور المشكلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات طبيعية لتنعيم وترطيب الشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.