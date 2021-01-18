حضري كفتة و كباب اللحمة بتتبيلة محلات الحاتي مثل الجاهزة تماما

كباب اللحم العربي أو كباب أضنة، هو عبارة عن أسياخ من اللحم المفروم التي يتم إضافة له عدد من التوابل والبهارات الخاصة لعمل الكباب، والتي تمنحه مذاق لا مثيل له مميز خاص وشهي، ولكن عادة ما يتم صنع كباب اللحم أضنة حار وتلك السر في طعمه الغير معتاد، وجرت العادة بتناول الكباب مع الأرز أو البرغل أو الخبز والسلطة من أشهر السلطة التي تقدم معه سلطة الزبادي الخفيفة، ويعد في وقت قصير حوالي نصف ساعة تقريبا، ويرجع أصول صنع كباب أضنة باللحم إلى تركيا في كل ضواحيها، ويتسابق الطهاة في تقديم الكباب بمختلف الطرق بالمعايير المضبوطة لتقديم أفضل ما عندهم واكتساب شهرة كبيرة لعمل الكباب، ولكن ذاع شهرة كباب اضنة حتى وصل إلى الكثير من الدول العربية والأوربية ويقدم في الكثير من المطاعم الكبرى، كما سنتعرف معا على طريقة وسر خلطة كفتة اللحم التي يحبها الكثير من أفراد الأسرة والتي يمكن تناولها في كل الأوقات خاصة في الحدائق والخروجات فيصنع منها سندوتشات شهية.

طريقة كفتة وكباب لحمة بالفرن

يوجد الكثير من الاختلافات في طرق صنع الكباب باختلاف وتغيير بسيط في المكونات ولكنها تعطي في النهاية طعم خاص ولذيذ، وسنقدم لكم في السطور التالية أشهر طرق عمل كباب لحم أضنة من أشهر المطاعم الكبرى.

مكونات الكباب

نصف كيلو لحم ضأن مفروم. 50 جرام من دهن الخروف. ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة كبيرة ملح ناعم. ملعقة صغيرة كمون ناعم مطحون. ملعقة صغيرة فلفل أحمر جاف مطحون. أسياخ الكباب الخشبية الشوي.

أولا القيام بفرم دهن الخروف مع اللحم في مفرومة اللحم جيدا وموجه بعد فرمه باللحم المفروم.

توضع كافة المكونات داخل إناء كبير وخلطهم مع بعض جيدا حتى تمتزج كافة المكونات مع اللحم بشكل تام.

ثم تغطيه اللحم جيدا وإدخاله الثلاجة لعدة ساعات ويفضل أن تترك داخل الثلاجة لليوم التالي، حتى تكتسب اللحمة المفرومة كافة المكونات والبهارات معا.

ثم تغمس الأسياخ الخشبية في الماء لمدة ربع ساعة، وبعدها تشكل أصابع الكباب بأخذ كمية من اللحم وتشكيلها على السيخ بأصابع اليد وترك علامة الأصابع على اللحم.

توزع اللحم بشكل متساوي على السيخ والأحجام تكون متقاربة، مع الضغط برفق على الكفتة باليد.

يتم عمل كافة الخطوات السابقة مع اللحم حتى تنتهي من كل كمية الكباب لديك

ترفع أسياخ الكباب على النار التي تعد للشواء أو توضع في الشواية أو في الفرن على صينية مدهونة بالزيت.

مع مراعاة تقليب الكفتة كل خمس دقائق حتى لا تتفتت وتسقط من على الأسياخ.

بعد ذلك يتم إحضار الخبز ووضع كمية من بقدونس الطازج مع قطع البصل وتنزل عليهم بالكباب ويقدم ساخنا مع الخضار أو سلطة الزبادي.

نصف كيلو لحم مفروم ناعم. مقدار 2 ملعقة كبيرة دهن. 2 ثمرة بصل مفرومة ناعمة. 2 من فص الثوم مفروم. ملعقة كبيرة من بقسماط الناعم. ربع كوب من البقدونس المفروم. ربع كوب من كزبرة خضراء. نصف ملعقة صغيرة سماق. ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. رشة صغيرة من الكمون. ملعقة صغيرة بابريكا. 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

تحضير كباب اللحم التركيمكونات ومقادير كفتة الحاتي المشوية

مكونات بهارات الكفتة

ملعقة صغيرة من 7 بهارات. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من الفلفل الأسود. ربع كوب من الزيت النباتي.

داخل وعاء عميق يخلط اللحم المفروم مع البصل المبشور ناعم، بعد عصر البصل جيدا من الماء ويوضع ماء البصل جانبا.

ويستخدم تفل البصل فقط على اللحم، ثم يضاف على اللحم البهارات السبعة، والملح والفلفل والثوم البودرة والكمون والكزبرة الجافة والخضراء.

ويخلط كل مكونات مع اللحم المفروم جيدا يدويا من دون استخدام الكبة أو يمكن فرم مكونات فرم بسيط.

خطوات وطريقة عمل كفتة اللحم المشوية