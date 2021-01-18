تبحث السيدات خلال فترة الحمل عن دليل تفصيلي لمراحل الحمل والتغييرات التي تحدث لكلٍ من الأم والجنين، ويقدم الموقع هذا الدليل لمعرفة كل ما يحدث أسبوعًا بأسبوع، وفي هذا المقال نشرح ما يحدث في الأسبوع الخامس من الحمل.

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ماذا يحدث في الأسبوع الخامس من الحمل؟

خلال الأسبوع الخامس من الحمل يتشكل الجنين إلى طبقات ويبدأ تكوين القلب والجهاز العصبي والعضلات.

تطور الجنين:

تقوم الخلايا الجنينية بالتمايز إلى الجنين ثلاثي الطبقات – Trilaminar embryo وهي الطبقات الثلاث التي سينشأ منها فيما بعد جميع أجزاء الجسم، سينشأ الجهاز الهضمي والرئتين من الطبقة الداخلية (Endoderm)، ويتشكل القلب والعضلات والأوعية الدموية والعظام من الطبقة الوسطى (Mesoderm)، بينما يتشكل الجلد والأظافر والجهاز العصبي (بما يشمل الدماغ والحبل الشوكي) والعينين من الطبقة الخارجية (Ectoderm).

مع نهاية الأسبوع الخامس تبدأ الطبقة الوسطى للجنين في تكوين الأنابيب القلبية (ستلتحم فيما بعد لتكوين القلب) ويبدأ الدم في التدفق خلال الأوعية الدموية الجديدة، وتظهر القطع العضلية (والتي سوف تتشكل لتكوين العضلات)، بينما تقوم الطبقة الخارجية بتكوين الأنبوب العصبي – Neural tube والذي سيتشكل فيما بعد لتكوين الدماغ وبقية الجهاز العصبي.

تستمر الخلايا الخارجية في التغلغل مكوّنةً زوائد داخل بطانة الرحم تعرف بالزغبات المشيمية – Chorionic villi والتي ستبدأ في التمايز فيما بعد إلى جزأ المشيمة الخاص بالجنين، كما تساهم مجموعة من الخلايا في تكوين كيس الزلال (Yolk sac) وهو جزأ هام لتكوين خلايا الدم وتطوّر الجهاز الهضمي للجنين.

الرحم:

تتغير بطانة الرحم تدريجيًا في منطقة انغراس الجنين لتقوم بتكوين طبقة غنية بالأوعية الدموية تسمى (decidua basalis) ينتقل من خلالها الأكسجين والمواد المغذية إلى الجنين، والتي ستشارك فيما بعد في تكوين جزء المشيمة الخاص بالأم.

الحبل السري:

لا يتكون الحبل السري خلال تلك المرحلة، لكن تبدأ الأوعية الدموية في تكوين اتصال بسيط بين الأم والجنين.

لا يتخطى حجم الجنين 2 ملليمتر خلال تلك المرحلة، وهو ما يشير لضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي للأم في تلك المرحلة من حيث نوعية الطعام واحتوائه على الفيتامينات والمعادن بدلًا من التركيز على كمية الطعام اليومية.

خلال الأسبوع الخامس يبدأ العديد من السيدات ملاحظة انقطاع الحيض والشك في حدوث الحمل، وينصح بالآتي:

إجراء اختبار الحمل المنزلي: عند الشك في حدوث الحمل، ويلاحظ أن النتيجة السلبية للاختبار لا تعني دائمًا عدم حدوث الحمل، لذلك يُفضل تكراره بعد أسبوع عند الشك في حدوث الحمل.

عند الشك في حدوث الحمل، ويلاحظ أن النتيجة السلبية للاختبار لا تعني دائمًا عدم حدوث الحمل، لذلك يُفضل تكراره بعد أسبوع عند الشك في حدوث الحمل. زيارة الطبيب: وذلك لتقييم الحمل وتحديد موعد الزيارات الدورية وموعد الولادة وتحديد المكملات الغذائية المطلوبة خلال تلك المرحلة.

وذلك لتقييم الحمل وتحديد موعد الزيارات الدورية وموعد الولادة وتحديد المكملات الغذائية المطلوبة خلال تلك المرحلة. الاهتمام بالتغذية: يجب مراعاة الاعتماد على نظام غذائي صحي وغني بالمعادن والفيتامينات اللازمة لتلبية احتياجات الأم والجنين خلال تلك المرحلة، حيث يتأثر تكوين الجهاز العصبي للجنين بمستويات حمض الفوليك في جسد الأم وهو من التشوهات الشائعة، لذلك يُنصح دائمًا بتناول مكملات حمض الفوليك بجرعة 400 مليغرام يوميًا بدءًا من مرحلة التخطيط للحمل حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر.

يجب مراعاة الاعتماد على نظام غذائي صحي وغني بالمعادن والفيتامينات اللازمة لتلبية احتياجات الأم والجنين خلال تلك المرحلة، حيث يتأثر تكوين الجهاز العصبي للجنين بمستويات حمض الفوليك في جسد الأم وهو من التشوهات الشائعة، لذلك يُنصح دائمًا بتناول مكملات حمض الفوليك بجرعة 400 مليغرام يوميًا بدءًا من مرحلة التخطيط للحمل حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر. تجنّب بعض الأغذية والمشروبات: يمكنك مراجعة مقال التغذية السليمة أثناء الحمل ومعرفة الأغذية والمشروبات الواجب تجنبها قبل وأثناء الحمل.

يمكنك مراجعة مقال التغذية السليمة أثناء الحمل ومعرفة الأغذية والمشروبات الواجب تجنبها قبل وأثناء الحمل. التوقف عن التدخين وتناول الكحوليات: نظرًا لما تشكله من خطورة على تطوّر الجنين خلال تلك المرحلة.

نظرًا لما تشكله من خطورة على تطوّر الجنين خلال تلك المرحلة. عدم تناول الأدوية واللقاحات والأعشاب أو المشروبات العشبية دون استشارة طبية لتجنّب التسبب في التشوهات الجنينية، لكن إن كنتِ تتناولين أية أدوية بشكل منتظم لعلاج حالة طبية، فلا ينصح بالتوقف عنها قبل استشارة الطبيب لتجنّب المضاعفات، تناولي الجرعة المعتادة وسارعي باستشارة الطبيب قبل موعد الجرعة التالية.

دون استشارة طبية لتجنّب التسبب في التشوهات الجنينية، لكن إن كنتِ تتناولين أية أدوية بشكل منتظم لعلاج حالة طبية، فلا ينصح بالتوقف عنها قبل استشارة الطبيب لتجنّب المضاعفات، تناولي الجرعة المعتادة وسارعي باستشارة الطبيب قبل موعد الجرعة التالية. ممارسة الرياضة: يمكنك سؤال طبيبك الخاص عن نوعية التمارين الرياضية المناسبة خلال مراحل الحمل المختلفة، وبشكل عام يجب تجنّب الأنشطة الرياضية التي تحمل خطر السقوط أو الارتطام، كما يجب التوقف عن التمرين عند الشعور باللهاث أو ضيق التنفس.

الانتقال إلى الأسبوع الرابع من الحمل.