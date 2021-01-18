أقوى كريم طبيعي لفرد الشعر والتمتع بشعر ناعم بدون الحاجة للكيراتين وصالونات التجميل

تتعدد طرق التجميل التي تستخدم لفرد الشعر المجعد حيث ترغب كل النساء والفتيات في شعر ناعم وطويل ومفرود حتى أنها تسرف أموال باهظة بلا حدود على كريمات لفرد الشعر ومعظمها ممتلئ بالمواد الكيميائية التي تضر الشعر بالإضافة إلى الأموال التي يتم إهدارها في صالونات التجميل لفرد الشعر بالكيراتين كل هذه الوسائل تعتبر مؤقتة رغم الضرر الكبير الذي تسببة للشعر مما يعود ذلك بالناتج السلبي على الشعر بعد فترة من إستخدام بالكيراتين يجعلة أقل عرضة للتساقط لذلك نبحث عن طرق طبيعية علاجية ومفيدة لفرد الشعر لذلك نعرض لكم وصفة بمكونات طبيعية للتخلص من تجاعيد الشعر من خلال هذا المقال. اقوي كريم طبيعي لفرد الشعر والتمتع بشعر ناعم اقوي كريم طبيعي لفرد الشعر والتمتع بشعر ناعم المكونات: أربع ملاعق كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند الأصلي. طريقة التحضير: وضع إناء به ماء للغليان على النار ونقوم بوضع حمام الزيت في طبق آخر قابل للحرارة لعمل حمام بخار. ثم نقوم بوضع الكريم مع القليب جيداً حتى يصبح ناعم ورطب الملمس بحيث تكون كمية كريم البانثينول كثيفة عن زيت جوز الهند. ثم نتركه جانباً، نبدأ بتقسيم الشعر حسم كثافة وحجم الشعر إلي أربع أو خمس أقسام بإستخدام فرشاة للشعر نبدأ بوضع الكريم على الشعر من أعلي لأسفل وخاصةً على جذور الشعر. وبعد الإنتهاء من وضع الكريم نبدأ بإحضار كيس من البلاستيك كبير ولف الشعر به لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات ويمكنك ترك الكريم في ساعات النوم. لا يفضل ذلك لأصحاب الشعر الدهني وبعد إنتهاء الفترة يتم غسل الشعر جيداً بالشامبو الخاص بك نلاحظ أن الشعر أصبح مفروداً ولامع. يتم وضع الكريم مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج. الوسوم

تتعدد طرق التجميل التي تستخدم لفرد الشعر المجعد حيث ترغب كل النساء والفتيات في شعر ناعم وطويل ومفرود حتى أنها تسرف أموال باهظة بلا حدود على كريمات لفرد الشعر ومعظمها ممتلئ بالمواد الكيميائية التي تضر الشعر بالإضافة إلى الأموال التي يتم إهدارها في صالونات التجميل لفرد الشعر بالكيراتين كل هذه الوسائل تعتبر مؤقتة رغم الضرر الكبير الذي تسببة للشعر مما يعود ذلك بالناتج السلبي على الشعر بعد فترة من إستخدام بالكيراتين يجعلة أقل عرضة للتساقط لذلك نبحث عن طرق طبيعية علاجية ومفيدة لفرد الشعر لذلك نعرض لكم وصفة بمكونات طبيعية للتخلص من تجاعيد الشعر من خلال هذا المقال. اقوي كريم طبيعي لفرد الشعر والتمتع بشعر ناعم اقوي كريم طبيعي لفرد الشعر والتمتع بشعر ناعم المكونات: أربع ملاعق كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند الأصلي. طريقة التحضير: وضع إناء به ماء للغليان على النار ونقوم بوضع حمام الزيت في طبق آخر قابل للحرارة لعمل حمام بخار. ثم نقوم بوضع الكريم مع القليب جيداً حتى يصبح ناعم ورطب الملمس بحيث تكون كمية كريم البانثينول كثيفة عن زيت جوز الهند. ثم نتركه جانباً، نبدأ بتقسيم الشعر حسم كثافة وحجم الشعر إلي أربع أو خمس أقسام بإستخدام فرشاة للشعر نبدأ بوضع الكريم على الشعر من أعلي لأسفل وخاصةً على جذور الشعر. وبعد الإنتهاء من وضع الكريم نبدأ بإحضار كيس من البلاستيك كبير ولف الشعر به لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات ويمكنك ترك الكريم في ساعات النوم. لا يفضل ذلك لأصحاب الشعر الدهني وبعد إنتهاء الفترة يتم غسل الشعر جيداً بالشامبو الخاص بك نلاحظ أن الشعر أصبح مفروداً ولامع. يتم وضع الكريم مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى كريم طبيعي لفرد الشعر والتمتع بشعر ناعم بدون الحاجة للكيراتين وصالونات التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.