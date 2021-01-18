تحدي رجيم السلطة لتخسيس الوزن لمدة 7 ايام

رجيم السلطة من انواع الانظمة الغذائية اللي بتساعد على تخسيس الوزن في وقت سريع وبشكل صحي ، ومش ضروري ابدا عشان بنقول سلطة الموضوع يكون ممل ، بالعكس انتي ممكن تنوعي في السلطة وتحطي لها اضافات كتير وغير تقليدية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف بالتفصيل على تحدي رجيم السلطة لمدة 7 ايام ، وهنشوف مع بعض افكار لعمل السلطة بطرق مختلفة.

رجيم السلطة لتخسيس الوزن:

الرجيم ده اتعمل في الاساس لغرس عادات الاكل الصحية ، ومساعدتك انك تستمتعي بفكرة السلطة وفي نفس الوقت تخسسي وزنك.

قواعد تحدي رجيم السلطة:

– اكل طبق سلطة واحد على الاقل يوميا لمدة 7 ايام.

– التزمي بصوصات السلطة منخفضة السعرات الحرارية وقليلة الدسم (الخل افضل حاجة).

– كلي كمية خضار اكتر من اللي انتي متعودة عليها.

– كلي البروتينات الخالية من الدهون مع كل وجبة مع السلطة.

– جربي طرق جديدة للسلطة عشان متزهقيش.

– مع زيادة الالياف بسبب اكل لخضار كتير ده معناه انك لازم تشربي مية اكتر ، اشربي مية ميقلش عن 8 كوبايات في اليوم.

خطة لرجيم السلطة:

وجبة الفطار:

2 بيضة مسلوقة + 2 ثمرة خيار.

وجبة الفطار دي هتكون ثابتة كل يوم لمدة ال 7 ايام.

1- اليوم الاول:

وجبة الغدا: طبق سلطة + ½ فرخة.

وجبة العشا: طبق سلطة.

2- اليوم التاني:

وجبة الغدا: طبق سلطة + كوباية زبادي + 2 بيضة مسلوقة.

وجبة العشا: طبق سلطة.

3- اليوم التالت:

وجبة الغدا: طبق سلطة + علبة تونة.

وجبة العشا: علبة زبادي + 2 ثمرة خيار.

4- اليوم الرابع:

وجبة الغدا: طبق سلطة + شريحة لحمة ستيك.

وجبة العشا: طبق سلطة.

5- اليوم الخامس والسادس:

وجبة الغدا: طبق سلطة + ¼ فرخة + شريحة توست.

وجبة العشا: كوباية زبادي + 2 ثمرة خيار.

6- اليوم السابع والاخير:

وجبة الغدا: طبق سلطة + 5 معالق ارز + خضار مطبوخ اي نوع + بروتين (سمك او فراخ او لحمة او تونة).

وجبة العشا: طبق سلطة + بروتين (سمك او فراخ او لحمة او تونة).

افكار لعمل السلطة لتخسيس الوزن:

1- سلطة حرق الدهون:

خيار + خس + جزر + فلفل احمر او اصفر او اخضر او تشكيلة منهم كلهم + بقدونس + نعناع + ليمون + فجل احمر + جرجير.

اغسلي الخضروات كلها كويس ، قطعيها مع بعض في طبق واعصري عليها عصير ليمون.

السلطة دي بتساعد على حرق الدهون من الجسم.

2- سلطة التونة بالخضار:

المقادير:

– علبة تونة.

– 4 اوراق خس.

– 2 ثمرة طماطم متوسطة الحجم.

– 1 ثمرة بصل.

– 1 ثمرة فلفل اخضر.

– زيتون حسب الرغبة.

– 1 ليمونة.

– ملح.

– 3 معالق كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير:

اغسلي الخضار كله كويس ، قطعي الطماطم والفلفل مكعبات صغيرة والخس لشرايح رفيعة ، افرمي البصل ناعم وضيفيه على الخضار المتقطع ، صفي التونة من الزيت تماما وضيفيها لطبق الخضروات مع الزيتون وقلبي كل المكونات مع بعض ، في طبق صغير اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون وضيفي لهم الملح ، وصبي الخليط على السلطة.

3- سلطة الجبنة مع الافوكادو:

المقادير:

– 5 شرايح جبنة حلوم (ممكن تستبدليها باي نوع جبنة بيضا).

– معلقة كبيرة زيت زيتون.

– ½ كوباية جرجير مفروم خشن.

– 1 ثمرة افوكادو متقطعة نصين.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– معلقة كبيرة عصير ليمون.

– معلقة كبيرة مايونيز لايت.

طريقة التحضير:

في طبق رصي الجرجير وحطي فوقيه الافوكادو ، سخني الجريل او الشواية وادهنيها زيت بسيط واشوي الجبنة وضيفيها فوق الافوكادو ، في طبق صغير اخلطي عصير الليمون مع المايونيز والملح والفلفل الاسود وضيفي الخليط على السلطة ، ممكن تضيفي بيضة مسلوقة ورشة حبة البركة عشان تزودي من قيمتها الغذائية.

4- سلطة كالاماري:

المقادير:

– ½ كوباية بصل ابيض متقطع.

– ملح.

– عصير ليمونة.

– ½ كوباية كرات متقطع.

– كالاماري متقطع حلقات.

– 2 معلقة كبيرة بقدونس.

– ½ كوباية زيت زيتون.

– 3 فصوص ثوم.

¼ كوباية خل.

– رشة زعتر.

– اوريجانو متقطع.

– ريحان متقطع.

طريقة التحضير:

ضيفي عصير الليمون والملح لحلة فيها مية بتغلي ، اسلقي فيها الكالاماري من دقيقة ونصف لدقيقتين ، وبعدين صفية من المية ، وحطيه في طبق وضيفي له كل المكونات وقلبيهم مع بعض.

5- سلطة الكينوا بالافوكادو:

المقادير:

– ½ كوباية كينوا مسلوقة.

– 2 معلقة كبيرة عصير ليمون.

– 1 ثمرة افوكادو متقطعة شرايح.

– 1 ثمرة خيار متقطعة شرايح رفيعة.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– معلقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير:

في طبق اخلطي الافوكادو والكينوا والخيار ، ضيفي عليهم الملح والفلفل وعصير الليمون وزيت الزيتون وقلبيهم مع بعض كويس وتقدري تاكليها دافية او بادرة حسب رغبتك.

6- سلطة الخضار المشوية:

المقادير:

– 5 ثمرات طماطم.

– 1 ثمرة فلفل اخضر.

– 1 ثمرة فلفل احمر.

– 1 ثمرة فلفل اصفر.

– فص ثوم كامل.

– 2 ثمرة بصل.

– 2 ثمرة باذنجان.

– 2 قرن فلفل حار.

– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– ¼ كوباية زيت زيتون.

– 2 معلقة كبيرة زعتر.

– معلقة كبيرة ملح.

طريقة التحضير:

هاتي صينية كبيرة حطي فيها الطماطم والفلفل الالوان والباذنجان والثوم والبصل ودخليها الفرن على درجة حرارة عالية لشويها ، طلعي الصينية من الفرن لما الخضار كله يستوي غطيه بورق نايلون عشان يفضل طري لحد ما يبرد خالص وبعدين قشرية وقطعيه زي ما انتي عايزة.

في طبق تاني اخلطي زيت الزيتون مع الملح والفلفل والزعتر واخلطيهم كويس ، وبعدين صبي الخليط على الخضار المشوي المتقطع ، وقلبيهم مع بعض.

7- سلطة الافوكاو بالطماطم:

المقادير:

– 2 ثمرة افوكادو متقطعة شرايح.

– 2 ثمرة طماطم متقطعة .

– ¼ كوباية زيتون مفروم خشن.

– كوباية حمص مسلوق.

– 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم خشن.

– ¼ كوباية خل.

– ¼ كوباية زيت زيتون.

– معلقة صغيرة كمون.

– ½ معلقة صغيرة شطة.

– رشة ملح.

– رشة فلفل اسود.

– 60 جرام تورتيلا الذرة “اختياري”.

طريقة التحضير:

في طبق كبير اخلطي كل المكونات مع بعض وقلبيها كويس ، وعلى الوش ضيفي لها التورتيلا.

8- سلطة الفراخ المشوية مع الكوسة:

المقادير:

– 1 صدر فراخ فيلية.

– معلقة صغيرة زيت زيتون.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– 1 ثمرة طماطم كبيرة متقطعة.

– كوباية خس مفروم خشن.

– 2 ثمرة كوسة متقطعة.

– معلقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

تبلي الفراخ بالملح والفلفل ، سخني الزيت في طاسة على النار حطي فيها الفراخ لحد ما تستوي وبعدين طلعيها من الطاسة وقطعيها شرايح ، اخلطي الطماطم والخس والكوسة في طبق ووزعي عليها من فوق الفراخ المتقطعة ، ورشي عليها عصير ليمون.

9- سلطة الطماطم مع الباذنجان المشوي:

المقادير:

– 1 ثمرة باذنجان متقطعة مكعبات ومشوية مع شوية زيت زيتون.

– 2 ثمرة طماطم متقطعة مكعبات.

– كوباية جرجير مفروم خشن.

– معلقة كبيرة زيت زيتون.

– معلقة كبيرة عصير ليمون.

– ¼ كوباية جبنة بارميزان مبشورة.

– ¼ معلقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

اخلطي الباذنجان المشوي مع الطماطم والجرجير في طبق ، ووزعي عليهم الجبنة البارميزان وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح وقلبيهم مع بعض كويس.

10- سلطة خضرا بالجبنة والرمان:

المقادير:

– ½ كوباية رمان.

– ½ كوباية جبنة فيتا مفتتة.

– 1 بيضة مسلوقة متقطعة.

– كوباية خس متقطع.

– معلقة كبيرة عصير ليمون.

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– 1 ثمرة فجل متقطعة شرايح رفيعة.

طريقة التحضير:

في طبق اخلطي الخس مع الفجل وعصير الليمون ، وضيفي عليهم الجبنة الفيتا والرمان ، وزيت الزيتون والملح وقلبيهم مع بعض ووزعي البيض المسلوق من فوق ، وممكن تضيفي لها خبز محمص.

11- سلطة يونانية بالفراخ:

المقادير:

– 2 صدور فراخ.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– ½ معلقة صغيرة زعتر مجفف.

– معلقة كبيرة زيت زيتون لتسوية الفراخ.

– ½ كوباية طماطم صغيرة متقطعة نصين.

– ½ كوباية زيتون اسود.

– ½ كوباية خس مفروم خشن.

– 1 ثمرة خيار متقطعة.

– عصير ليمونة.

– معلقة كبيرة خل.

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 1 ثمرة بصل متقطعة شرايح رفيعة.

طريقة التحضير:

تبلي الفراخ بالملح والفلفل والزعتر ، سخني الزيت في طاسة وحطي فيها الفراخ لحد ما تستوي وبعدين شيليها من الطاسة ، في طبق اخلطي الخيار والخس والطماطم والزيتون الاسود ، قطعي الفراخ وضيفيه للسلطة وضيفي البصل ، ضيفي زيت الزيتون والخل وعصير الليمون وقلبيهم مع بعض.

12- سلطة البطاطس المسلوقة:

المقادير:

– 4 حبات بطاطس مسلوقين.

– 2 معلقة كبيرة خل.

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

– ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– رشة شطة.

– فص ثوم مفروم.

طريقة التحضير:

قشري البطاطس وقطعيها مكعبات صغيرة ، ضيفي لها الثوم والملح والفلفل الاسود والشطة والخل وقلبيهم مع بعض ، وصبي فوقيهم زيت الزيتون ورشي البقدونس المفروم على الوش.

13- سلطة الفاصوليا البيضا:

– مقادير الصوص:

– فص ثوم مفروم.

– معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.

– معلقة كبيرة خل.

– معلقة كبيرة دبس رمان.

– معلقة صغيرة فلفل اسود.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

مقادير السلطة:

– كوباية فاصوليا بيضا منقوعة ليلة كاملة.

– 1 حبة بصل صغيرة.

– ورقة غار (ورق لورى).

– كوباية طماطم صغيرة متقطعة شرايح.

– 1 حبة بصل احمر متوسطة الحجم متقطعة شرايح.

– ¼ كوباية كزبرة خضرا مفرومة خشن.

طريقة التحضير:

في طبق اخلطي كل مكونات الصوص مع بعض وقلبيها ، وكده يبقى الصوص جاهز خليه على جنب وحضري السلطة ، في حلة على نار متوسطة حطي مية وضيفي لها الفاصوليا وورق الغار والبصلة الصغيرة ، ولما المية تغلي خففي النار واسلقي الفاصوليا لمدة من 60 – 90 دقيقة لحد ما تستوي تماما ، ارفعي الفاصوليا من على النار وصفيها من المية وسيبيها تبرد ، في طبق حطي الطماطم والبصل الاحمر والكزبرة الخضرا وضيفي لهم الفاصوليا المسلوقة ، ضيفي الصوص اللي حضرناه لخليط الفاصوليا وقلبي كل المكونات مع بعض.

14 سلطة الجزر المسلوق:

المقادير:

– 2 حبة جزر متقشرة ومتقطعة شرايح.

– كوباية بسلة.

– ½ كوباية كرفس متقطع.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– ¼ معلقة صغيرة كمون.

– معلقة كبيرة عصير ليمون.

– معلقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير:

اسلقي الجزر والبسلة والكرفس في مية مغلية لمدة 10 دقايق ، وبعدين صفيهم واغسليهم بمية باردة وحطيهم في طبق ، وضيفي لهم الملح والكمون وعصير الليمون وزيت الزيتون وقلبيهم مع بعض وممكن تاكليها باردة او سخنة.

15- سلطة الفاصوليا الخضرا:

المقادير:

– ½ كيلو فاصوليا خضرا مسلوقة ومتقطعة.

– ¼ كيلو طماطم صغيرة متقطعة نصين او 2 ثمرة طماطم كبيرة متقطعة قطع متوسطة.

– 2 فص ثوم مفروم.

– 2 معلقة كبيرة عصير ليمون.

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– معلقة كبيرة خل.

– معلقة صغيرة ريحان مفروم.

– ملح وفلفل اسود.

– جبنة بيضا اي نوع متقطعة مكعبات.

طريقة التحضير:

في طبق كبير حطي عصير الليمون وزيت الزيتون والثوم والريحان والخل والملح والفلفل الاسود ، وقلبيهم كويس ، ضيفي الفاصوليا الخضرا والطماطم والجبنة ، وقلبي كل المكونات مع بعض.

16- سلطة البنجر:

المقادير:

– 3 ثمرات بنجر مسلوقة متوسطة الحجم.

– بصلة حمرا صغيرة متقطعة شرايح.

– ¼ كوباية بقدونس مفروم.

– ¼ كوباية عصير ليمون.

– ¼ كوباية زيت زيتون.

– ملح وفلفل اسود

طريقة التحضير:

في حلة حطي مية على نار متوسطة وضيفي لها البنجر والملح وسيبيهم يغلوا ، وغطيه وسيبي البنجر على نار هادية لمدة ساعة لحد ما يستوي ، سيبي البنجر يبرد تماما وبعدين قشريه وقطعيه مكعبات ، في طبق كبير حطي البصل والملح والفلفل الاسود وعصير الليمون وزيت الزيتون ، وقلبيهم كويس وسيبيهم يمتزجوا مع بعض لمدة 5 – 8 دقايق ، وبعدين ضيفي لهم البنجر والبقدونس ، وقلبيهم مع بعض.

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