لقيمات الشيكولاتة أو الزلابيا الخفيفة الذهبية بطعم زمان ومبتشربش زيت كمان

تعد لقيمات الشيكولاتة أو ما يطلق عليها (الزلابيا) واحدة من أهم الحلويات الشرقية والتي يحبها الكثير من الناس، فهى لذيذة وشهية، وتعتبر لقيمات الشيكولاتة من الحلويات التي تقدم في الكثير من دول العالم، والكثير من محلات الحلويات المشهورة، فهى تتميز بأنها تقدم باردة، كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والحديد، وتحتوي أيضاً على الكربوهيدرات التي تمنح الجسم الكثير من الطاقة كما تحتوي على نسبة من الكافين الموجود في الشيكولاتة والذي تمنح الشعور بالسعادة، والإسترخاء.ا

الشيكولاتة للقيمات طعماً رائعاً وشهياً تمنح البهجة والسرور لأفراد عائلتك، ويمكنك سيدتي تقديم اللقيمات في المناسبات السعيدة كالحفلات، وأعياد الميلاد، كما يمكن تقديم لقيمات الشيكولاتة للضيوف بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتعتبر اللقيمات من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير لقيمات الشيكولاتة في المنزل بكل سهولة، وبطريقة سهلة جداً، ومكونات موجودة في كل منزل، تابعي معنا.

ثلاثه أكواب وربع من الدقيق الابيض الخاص بعمل الحلويات. كوبان ونصف الكوب من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم. ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل. ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. زيت غزير لقلي لقيمات الشيكولاتة. كوب من الشيكولاتة السوداء المذابة للتزيين

اوشيكولاتة ملونة للتزيين.

احضري وعاء كبير ثم قومي بنخل الدقيق جيداً لدخول الهواء به، ولإزالة الشوائب العالقة بالدقيق. يضاف الكاكاو الخام للدقيق وينخل معه قبل وضع باقي المكونات. قومي بوضع النشا، والفانيليا، والملح، ثم قومي بالتقليب جيداً؛ حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها. قومي بإذابة الخميرة مع الحليب والسكر، ثم قومي بتقليب الخميرة جيداً حتى يذوب السكر. تترك الخميرة قليلاً حتى تتفاعل قبل العجن. قومي بسكب الخميرة المتفاعلة على الدقيق، ثم قومي بوضع الماء تدريجياً. قومي بعجن المكونات جيداً حتى تحصلين على عجينة طرية، وسهلة التشكيل . قومي بتغطية العجينة بواسطة قطعة من القماش ثم قومي بوضع العجينة في مكان دافئ. اتركيها لمدة ساعة كاملة حتى تتخمر العجينة، ويتضاعف حجمها. قومي بإحضار وعاء لقلي لقيمات الشيوكولاتة، ثم قومي بوضع الوعاء على النار. يضاف زيت الذرة إلى الوعاء ويترك حتى يسخن ويحمى. قومي بتشكيل لقيمات الشيكولاتة على شكل كرات صغيرة متساوية الحجم بالملعقة الصغيرة والماء. قومي بإنزال لقيمات الشيكولاتة في الزيت، ثم قومي بترك اللقيمات في الزيت لعدة دقائق. قومي بتقليبها على جميع الجهات حتى تنضج لقيمات الشيكولاتة، ويصبح لون اللقيمات فاتحاً. قومي بإخراج لقيمات الشيكولاتة من الزيت، ثم قومي بوضعها في طبق به أوراق مناديل؛ حتى تتصفي اللقيمات من الزيت الزائد. كرري ذلك حتى تنتهي من جميع كمية عجين اللقيمات. قومي بغمس اللقيمات في الشيكولاتة، ثم قومي بوضع اللقيمات في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تصبح الشيكولاتة جامدة، وتتماسك. قومي بإخراج اللقيمات من الثلاجة، ثم قومي برش الشيكولاتة الملونة عليها، وقدميها بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وبالهنا والشفا.

مكونات لقيمات الشيكولاتة (الزلابيا)طريقة تحضير لقيمات الشيكولاتة