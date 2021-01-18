كيكة البرتقال الإسفنجية الهشة بدون بيض بالتفاصيل

تعد كيكة البرتقال من أنواع الكيك المحبب لدى أسرتك وبالأخص أطفالك لإمتلاكه عناصر غذائية عالية وفيتامينات مفيدة للجسم فكيكة البرتقال تحتوى على فيتامين سى وطعمها خفيف على الأمعاء الدقيقة فهى مستحبة أكثر في فصل الشتاء لتزيد من مناعة الجسم وفي السطور التالية تابعينا سيدتى لمعرفة أفضل طريقة لعمل كيكة البرتقال بدون بيض بمكونات سهلة وبسيطة من منزلك، تابعي موقعنا لمعرفة كل ماهو جديد. مقادير كيكة البرتقال بدون بيض كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر. كوب واحد السكر الأبيض. كوب وربع من عصير البرتقال. ربع كوب من زيت عباد الشمس. ملعقه كبيرة من البيكينج باودر. معلقتان كبيرتان من بشر البرتقال. معلقة كبيرة خل أبيض. نصف معلقة صغيرة من الملح. خطوات تحضير كيكة البرتقال بدون بيض قومى سيدتى بإحضار وعاء واسع لتحضير العجين فيه ونحضر الدقيق الأبيض وننخله جيداً داخل الوعاء ثم نضع عليه البيكنج بودر ويتم خلطهم جيداً مع بعض. نحضر وعاء آخر نضع فيه الزيت ويضاف إليه عصير البرتقال والخل وبشر البرتقال والسكر ويخلط جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم يضاف الخليط على وعاء الدقيق وتقلب المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض وتشكل عجين. نحضر قالب متوسط الحجم وندهن القالب بالزيت ويبطن بالدقيق حتى لا يلتصق ويصب فيه خليط العجين.

يوضع القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجه مئوية ويوضع فى الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج. يخرج قالب الكيكة من الفرن وترفع الكيكة من القالب وتوضع على صينية التقديم. يزين وجه الكيكة ببعض المكونات مثل صوص مربى البرتقال أو تقطيع شرائح البرتقال الرقيقة وتزين بيها وبالهنا. مقادير كيكة البرتقال بدون بيضخطوات تحضير كيكة البرتقال بدون بيض الوسوم

تعد كيكة البرتقال من أنواع الكيك المحبب لدى أسرتك وبالأخص أطفالك لإمتلاكه عناصر غذائية عالية وفيتامينات مفيدة للجسم فكيكة البرتقال تحتوى على فيتامين سى وطعمها خفيف على الأمعاء الدقيقة فهى مستحبة أكثر في فصل الشتاء لتزيد من مناعة الجسم وفي السطور التالية تابعينا سيدتى لمعرفة أفضل طريقة لعمل كيكة البرتقال بدون بيض بمكونات سهلة وبسيطة من منزلك، تابعي موقعنا لمعرفة كل ماهو جديد. مقادير كيكة البرتقال بدون بيض كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض الفاخر. كوب واحد السكر الأبيض. كوب وربع من عصير البرتقال. ربع كوب من زيت عباد الشمس. ملعقه كبيرة من البيكينج باودر. معلقتان كبيرتان من بشر البرتقال. معلقة كبيرة خل أبيض. نصف معلقة صغيرة من الملح. خطوات تحضير كيكة البرتقال بدون بيض قومى سيدتى بإحضار وعاء واسع لتحضير العجين فيه ونحضر الدقيق الأبيض وننخله جيداً داخل الوعاء ثم نضع عليه البيكنج بودر ويتم خلطهم جيداً مع بعض. نحضر وعاء آخر نضع فيه الزيت ويضاف إليه عصير البرتقال والخل وبشر البرتقال والسكر ويخلط جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم يضاف الخليط على وعاء الدقيق وتقلب المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض وتشكل عجين. نحضر قالب متوسط الحجم وندهن القالب بالزيت ويبطن بالدقيق حتى لا يلتصق ويصب فيه خليط العجين.

يوضع القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجه مئوية ويوضع فى الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج. يخرج قالب الكيكة من الفرن وترفع الكيكة من القالب وتوضع على صينية التقديم. يزين وجه الكيكة ببعض المكونات مثل صوص مربى البرتقال أو تقطيع شرائح البرتقال الرقيقة وتزين بيها وبالهنا. مقادير كيكة البرتقال بدون بيضخطوات تحضير كيكة البرتقال بدون بيض

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