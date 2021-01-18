طريقة عمل البان كيك مع شراب الشوكولاتة بنكهة الفراولة اللذيذ

البان كيك يعتبر من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ويشتهر بطعمه اللذيذ والرائع والشهي وهو من أسرع الوجبات، وهو من الوجبات الرئيسية والخفيفة التي تقدم في الافطار مع الشاي أو القهوة، ويمكن إضافة الشوكولاتة أو المربي وغيرها، وغني بالفيتامينات والبروتينات والدهون المشبعة، ويكون أصله من المطبخ الأمريكي، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير البان كيك بالشوكولاتة بنكهة الفراولة اللذيذة.

مكونات عمل البان كيك بالشوكولاتة

للبان كيك بالشوكولاتة بعض المكونات وهي كالتالي:-

كوب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مكونات التقديم

سوف نتعرف على مكونات تقديم البان كيك وهي كالتالي:-

أربع قطع من الزبدة.

كوب من شراب العسل أو شراب الشوكولاتة.

سكر حلويات ناعم.

كوب من الكريمة المخفوقة.

طريقة تحضير البان كيك بالشوكولاتة

سوف نتعرف على طريقة تحضير البان كيك بالشوكولاتة وهي كالتالي:-

تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. تحضير إناء ونضع به الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح ونقلب المكونات مع بعضها جيداً، ووضعه جانباً. نقوم بخفق الحليب والزبدة والبيض في وعاء متوسط الحجم، ونضيف خليط المكونات الجافة السابق إلى خليط الحليب، و تمزج جميع المكونات معاً للحصول على خليط ناعم وسلس. نقوم بتسخين مقلاة كبيرة أو صينية مسطحة، ودهن سطح المقلاة بالزيت بواسطة فرشاة أو منشفة ورقية مزيتة. نضع ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الخليط على المقلاة، تسوية سطح الخليط باستخدام الجزء الخلفي من الملعقة. ترك الفطيرة لمدة دقيقة أو دقيقتين، ومن ثم قلبها على الوجه الآخر بعناية باستخدام ملعقة رقيقة، طهي الفطيرة حتى يحمر الجانب السفلي. نضع الفطائر إلى طبق يمكن إدخاله إلى الفرن، وتغطيته بطبقة فضفاضة من رقائق الألومنيوم، وتوضع بالفرن لبضع دقائق ليتم تدفئة الفطائر. نخرج الفطائر من الفرن ووضعها في طبق التقديم، ويرش السكر الناعم عليها، وتقدم مع شراب الشوكولاتة أو العسل، بالإضافة إلى الكريمة المخفوقة.

مكونات البان كيك بنكهة الفراولة

يحتوي البان كيك بنكهة الفراولة على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كوب من الزبادي بنكهة الفراولة.

ثلاثة أرباع الكوب من الماء

شراب الكيك الساخن.

زبدة أو زيت بذور العنب.

250 جراماً من خليط الكيك الجاهز الساخن.

بيضة كبيرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البان كيك بنكهة الفراولة وهي كالتالي:-