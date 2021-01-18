جهزي الفراخ المشوية في الفرن بالتتبيلة السرية هتبهري ضيوفك بالطعم الروعة

خطوات تحضير الفراخ المشوية في الفرن، الفراخ المشوية من أهم أنواع الفراخ الرئيسية التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظراً لما تتسم به الفراخ من طعم ومذاق شهي فلا يوجد مثيل لها، ولكن هناك بعض الأمهات التي لا تستطيع أن ضبط هذه الوصفة وذلك الأمر دفعنا لأن نقدم إليكم خطوات تحضير الفراخ المشوية في الفرن. مكونات تتبيلة الفراخ المشوية: دجاجة حجمها متوسطة.

زيت زيتون.

ربع كأس كبير من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من الخل.

أربعة ملاعق صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الكزبرة.

نصف ملعقة من الكركم.

رشة من الفلفل.

رشة من الفلفل.

كأس من الزبادي.

ربع ملعقة من الشطة.

ثوم مفروم.

ملعقتان من الزنجبيل.

بصل.

كيلو من البطاطس.

جزر.

فلفل رومي. خطوات تحضير الدجاج المشوي في الفرن: مكونات تتبيلة الفراخ المشوية:خطوات تحضير الدجاج المشوي في الفرن: القيام بغسل الدجاج جيداً بالمياه والطحين والملح. القيام بخلط المكونات بشكل جيد مع عصير الليمون والخل وزيت الزيتون وبعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأسود والكمون والملح والكزبرة والثوم والزبادي والكركم والزنجبيل إلى خليط عصير الليمون. خلط المكونات السابقة مع بعضها البعض بصورة جيدة. يتم وضع الدجاجة في إناء مناسب وبعد ذلك يتم وضع الخليط السابق فوقها وترك الدجاجة جانباً لمدة ساعة لحين أن يتم تتبيلها بصورة جيدة. يتم وضع البصل بعد تقطيعه إلى شرائح في الدجاجة. بعد ذلك يتم القيام بتقطيع البطاطس والفلفل والجزر إلى شرائح. إحضار صينية حجمها يكون متوسط يتم وضع شرائح الخضار فيها ثم القيام بإضافة الدجاج المتبل بخليط الليمون فوق الخضار. يتم وضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة ويتم تركها لمدة ساعة لحين أن تنضج الفراخ بصورة نهائية. بعد ذلك يتم وضع الدجاجة بعد التتبيل على الشواية فوق كمية من الفحم الذي يتم إشعاله ويتم التقليب من الحين للأخر وتركه لحين أن تنضج الفراخ المشوية على الفحم بصورة جيدة. يتم تقديم الفراخ المشوية في الفرن بالزبادي والفحم و يتم وضع المقبلات وسلطات الطحينة والأرز بالكاري. هكذا نكون قد قدمنا إليكم طريقة تحضير الدجاج المشوي بالفرن وبالهناء على الجميع. الوسوم

خطوات تحضير الفراخ المشوية في الفرن، الفراخ المشوية من أهم أنواع الفراخ الرئيسية التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظراً لما تتسم به الفراخ من طعم ومذاق شهي فلا يوجد مثيل لها، ولكن هناك بعض الأمهات التي لا تستطيع أن ضبط هذه الوصفة وذلك الأمر دفعنا لأن نقدم إليكم خطوات تحضير الفراخ المشوية في الفرن. مكونات تتبيلة الفراخ المشوية: دجاجة حجمها متوسطة.

زيت زيتون.

ربع كأس كبير من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من الخل.

أربعة ملاعق صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الكزبرة.

نصف ملعقة من الكركم.

رشة من الفلفل.

رشة من الفلفل.

كأس من الزبادي.

ربع ملعقة من الشطة.

ثوم مفروم.

ملعقتان من الزنجبيل.

بصل.

كيلو من البطاطس.

جزر.

فلفل رومي. خطوات تحضير الدجاج المشوي في الفرن: مكونات تتبيلة الفراخ المشوية:خطوات تحضير الدجاج المشوي في الفرن: القيام بغسل الدجاج جيداً بالمياه والطحين والملح. القيام بخلط المكونات بشكل جيد مع عصير الليمون والخل وزيت الزيتون وبعد ذلك يتم إضافة الفلفل الأسود والكمون والملح والكزبرة والثوم والزبادي والكركم والزنجبيل إلى خليط عصير الليمون. خلط المكونات السابقة مع بعضها البعض بصورة جيدة. يتم وضع الدجاجة في إناء مناسب وبعد ذلك يتم وضع الخليط السابق فوقها وترك الدجاجة جانباً لمدة ساعة لحين أن يتم تتبيلها بصورة جيدة. يتم وضع البصل بعد تقطيعه إلى شرائح في الدجاجة. بعد ذلك يتم القيام بتقطيع البطاطس والفلفل والجزر إلى شرائح. إحضار صينية حجمها يكون متوسط يتم وضع شرائح الخضار فيها ثم القيام بإضافة الدجاج المتبل بخليط الليمون فوق الخضار. يتم وضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة ويتم تركها لمدة ساعة لحين أن تنضج الفراخ بصورة نهائية. بعد ذلك يتم وضع الدجاجة بعد التتبيل على الشواية فوق كمية من الفحم الذي يتم إشعاله ويتم التقليب من الحين للأخر وتركه لحين أن تنضج الفراخ المشوية على الفحم بصورة جيدة. يتم تقديم الفراخ المشوية في الفرن بالزبادي والفحم و يتم وضع المقبلات وسلطات الطحينة والأرز بالكاري. هكذا نكون قد قدمنا إليكم طريقة تحضير الدجاج المشوي بالفرن وبالهناء على الجميع.

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