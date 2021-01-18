حضري كيك البسكويت على البارد في 10 دقايق بدون بيض وبدون فرن والطعم لذيذ

طريقة سهلة لتحضير كيك البسكويت على البارد بدون فرن، تعتبر كيك البسكويت بدون فرن من أهم وأسهل أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل بشكل سريع لجميع أفراد العائلة نظراً لأنها تتسم بالطعم المميز والرائحة الجذابة التي تزيد من رغبة الجميع لتناوله وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك البسكويت في المنزل بدون فرن.

ثلاثة ملاعق من بودرة الكاكاو الخام.

كوب كبير من السكر.

نسكافيه.

أصابع البسكويت.

كأس صغير من القشطة.

رشة من الملح.

نصف كأس من الجبنة الماسكربوني.

مقادير كيك البسكويت البارد:خطوات تحضير كيك البسكويت بدون فرن على البارد:

تتسم طريقة تحضير كيك البسكويت بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير:

القيام بخلط كلاً من البيض والسكر باستخدام الخلاط الكهربائي لحين أن يصبح إليكم خليط كريمي. القيام بإضافة كلاً من الجبن والملح وجميع المكونات ما عدا النسكافيه إلى الخليط السابقة ثم القيام بخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن يبدو أمامكم خليط متجانس. القيام بوضع البسكويت في النسكافيه لبضع ثواني ثم القيام بوضع طبقة من البسكويت أسفل القالب المتعلق بالكيك البارد وبعد ذلك يتم وضع طبقة الخليط ثم طبقة البسكويت. يتم تكرار هذه الطبقات لحين أن يتم الانتهاء من جميع الكميات ثم يتم تزين الكيك باستخدام الكاكاو وبعد ذلك يتم وضعه في الثلاجة لحين أن يتماسك.

نصف رشة من الفانيلا.

كأس من القشطة.

كوب من جبن الماسكروبوني.

كأس كبير من السكر.

بسكويت برويو.

أربعة ملاعق من الكاكاو الخام.

القيام بخلط الفانيلا مع الجبن الماسكربوني والسكر والكاكاو جيداً باستخدام المضرب اليدوي لحين أن يظهر أمامكم خليط شبيه للكريمة. القيام بوضع طبقة البسكويت أسفل قالب البايركس ثم توزيع طبقة من القشطة فوقه وبعد ذلك يتم وضعه طبقة أخرى من بسكويت البوريو. يتم تكرار الخطوات السابقة لحين أن يتم الانتهاء من جميع الكمية. وضع كيك البوري في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات لحين أن يتماسك الكيك. يتم تقطيع كيك البوريو حسب الرغبة.

مكونات تحضير كيك بسكويت البوريو:خطوات تحضير كيكة البوريو: