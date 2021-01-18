حاسبة الحمل والولادة الدقيقة بالتاريخ الميلادي والهجري

تاريخ أول يوم لآخر دورة شهرية

حاسبة الحمل والولادة هو برنامج إليكتروني مقدم من موقع ثقفني يهدف إلى حساب فترة الحمل وعمر الجنين بشكل دقيق، حيث يتم حساب تاريخ الولادة المتوقع بناءً على معدل فترة حمل المرأة وهو 280 يوم ويعادل 40 اسبوع وهو ما يعادل ايضاً 9 أشهر، ويقوم برنامج حاسبة الحمل والولادة بحساب الحمل عن طريق إدخال تاريخ اليوم الأول لآخر دورة شهرية للمرأة بالتاريخ الميلادي أو الهجري، ثم يقوم البرنامج بناء على ذلك التاريخ بحساب ميعاد الإخصاب المتوقع وما يترتب عليه من أحداث طوال فترة الحمل وحساب يوم الولادة التقريبي والتغيرات الحيوية الحادثة في الجنين ومراحل تطوره أثناء فترة الحمل وتواريخ هذه التغيرات الهامة.

هل حاسبة الحمل دقيقة؟

نعم، حاسبة الحمل الخاصة بنا في موقع ثقفني دقيقة للغاية ومبنية على معلومات طبية وعلمية صحيحة، فأحداث الحمل ووقتها المتوقع ثابتة ومعروفة علمياً وطبياً وقد استندنا لمواعيد أحداث الحمل في صنع برنامج حاسبة الحمل، ومن ثم فإن حاسبة الحمل والولادة الخاصة بنا دقيقة جداً.

حاسبة الحمل بالأيام

يتيح برنامج حاسبة الحمل والولادة Pregnancy calculator معرفة مدة الحمل بالأيام وكم مر من الأيام منذ بداية الحمل وكم عدد الأيام المتبقية حتى موعد الولادة المتوقع، حيث يتم من خلال الحاسبة التركيز على فترة الحمل المتبقية لك من حيث معرفة المدة المتبقية على موعد الولادة المنتظرة سواء كانت هذه المدة بالأيام أو بالأسابيع أو بالأشهر، وتوفر الحاسبة معلومات هامة عن هذه الفترة المتبقية والتغييرات الهامة الحادثة فيها.

ما الجديد في حاسبة الحمل والولادة؟

نعمل على توفير الكثير من المقالات المبنية على أسس علمية والتي تشرح بالتفصيل التغيرات الحادثة في كل مرحلة من مراحل الحمل منذ بدايته وحتى الولادة، والحادثة في كل أسبوع من الأسابيع سواء للطفل أو للأم الحامل مما يجعل برنامج حاسبة الحمل والولادة برنامج شامل وهام جداً للاستخدام بشكل دوري من قبل كل حامل لتتابع حملها وتقرأ عنه بشكل دوري وتعرف كل الجديد والهام لها ولصحة جنينها.

حساب موعد الولادة

بمجرد معرفة حدوث الحمل فإن المرأة تنشغل بمعرفة متى موعد الولادة المتوقع، وكيفية حساب موعد الولادة، ومن المعروف أن مدة الحمل هي المدة من آخر دورة شهرية إلى ميعاد ولادة الجنين وهي تقدر بحوالي 9 أشهر وأسبوع تقريباً، وأيضا هذه هي المدة الأكثر شيوعاً لكنها قد تزيد أو تنقص بالأيام، وتمكنك حاسبة الحمل والولادة من ثقفني من معرفة التغيرات الهامة أثناء حملك طبقاً للمواعيد الأكثر شيوعاً المسجلة علمياً، ولذلك ينبغي عليك استشارة الطبيب والمتابعة الدورية أثناء فترة الحمل الخاصة بك وحتى ولادة صغيرك بإذن الله.

حاسبة الحمل بالأشهر الهجرية

إن حاسبة الحمل والولادة المقدمة من موقع ثقفني تتميز بإمكانية حساب فترة الحمل والتواريخ الهامة لأحداث الهامة بالتقويم الهجري (حاسبة الحمل بالهجري)، نظراً لإعتماد بعض الدول على التقويم الهجري سعينا لتوفيره في حاسبة الحمل لسهولة استخدامه من قبل الجميع، وبالطبع الحاسبة تدعم التاريخ الميلادي أيضاً فيمكنك بسهولة التغيير في اختيارك ما بين التاريخ الميلادي والهجري وستقوم الحاسبة تلقائياً بحساب تواريخ التغيرات الحادثة في الحمل لك ولجنينك بصيغة التاريخ المُختار.

ما الخدمات الأخرى المرتبطة بحاسبة الحمل من ثقفني؟

كما أشرنا سابقاً بتوفير العديد من المعلومات العلمية عن فترات الحمل المختلفة ومراحله في صورة مقالات مرتبطة بالحاسبة ويمكنك من خلالها التنقل بين المراحل المختلفة بكل سهولة، فيجدر بنا أن نشير أيضاً إلى توفير عدد من الخدمات الأخرى مرتبطة ببرنامج حاسبة الحمل بالتاريخ الميلادي والهجري ومن هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر: مقالات عن التغذية أثناء الحمل وخدمة اقتراحات أسماء مولودك من ثقفني وتتميز هذه الخدمة بأنها توفر الكثير والكثير من أسماء الأطفال بمعانيهم المختلفة وتمكنك من البحث في هذه الأسماء بالحروف.

نقدم لكم من خلال الجدول التالي بعض المعلومات الهامة والقيمة عن الحمل والولادة في صورة تفصيل لأسابيع الحمل المختلفة والتطورات الحادثة في كل أسبوع للجنين أو للأم الحامل:

خدمات أخرى يقدمها ثقفني مع حاسبة الحمل والولادة معلومات هامة عن التطورات التي تحدث أثناء أسابيع الحمل