التخلص من الشعر الأبيض، لم يعد الشعر الأبيض مشكلة كبار السن فقط، ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة أنها أصبحت مشكلة العصر، يعاني منها الصغار قبل الكبار، ويرتبط ظهور الشعر الأبيض بعدة عوامل منها، وجود خلل في إفراز صبغة الميلانين المسئولة عن اللون أو خلل في بعض الهرمونات التي يفرزها الجسم أو الإصابة بمرض ما كفقر الدم، فهو أحد أهم أعراضه، ويلجأ الكثيرين إلى بعض الحلول المؤقتة، ولكنها في بعض الأحيان تكون غير مُجدية بالإضافة إلى أضرارها على المدى البعيد، وأبرز تلك الحلول استخدام الصبغات والحناء، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم عبر السطور القادمة وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض في 6 شهور فقط.

وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض

توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تُستخدم للتخلص من الشعر الأبيض، ولكن لابد من معرفة الأسباب التي تؤدي لظهوره، وهذه الأسباب هي:-

1- الجينات الوراثية.

2- الإضطرابات الهرمونية.

3- عدم إتباع نظام صحي متوازن.

4- التدخين.

5- إلتهاب الجيوب الأنفية.

6- الإصابة بخلل في وظائف الغدة الدرقية.

وصفات التخلص من الشعر الأبيض

القرع العسلي

قطعي القرع العسلي إلى مكعبات صغيرة، وقومي بإضافة بضعة قطرات من زيت جوز الهند في لتر من الماء المغلي، ويُنقع به الخليط لمدة أربعة أيام، ثم يُصفى ويوضع على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

الشاي

نُحضر أربعة ملاعق من الشاي وبصلة صغيرة مقطعة إلى أجزاء، مُضاف إليه كوبين من الماء، ويتم وضع الخليط على الشعر مُدة نصف ساعة فقط، ثم يُشطف جيداً بالماء.

أوراق الريحان

قومي بإحضار أوراق ريحان جافة، ثم قومي بطحنها جيداً، حتى تملأ مقدار نصف كوب وكوبين من الماء الدفئ، وملعقتين من زيت إكليل الجبل، يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها البعض، وتوضع بالثلاجة حتى تبرد ثم توضع على الشعر ويُدلك جيداً من فروة الرأس حتى الأطراف بشكل يومي.

تنويه:- أصحاب الشعر الجاف لابد من وضع مرطب بعد الإنتهاء من هذه الوصفات لأنه قد تؤدي إلى جفاف الشعر، ولابد أن يتم تجريبها على جزء صغير من الشعر، والوصفات المذكورة في الأعلى قد لاتتناسب مع جميع أنواع الشعر.