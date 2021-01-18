اعملي الحليب المكثف الأصلي في البيت بمكونين فقط وبطريقة سهلة واقتصادية

اعملي الحليب المكثف الأصلي في البيت وبمكونين فقط، يعتبر الحليب المكثف من أكثر المكونات التي يعتمد عليها في تحضير الكثير من الوصفات، فترغب جميع السيدات في التعرف على طريقة تحضير الحليب المكثف فيتم تحضير الحليب بشكل سهل وسريع ولا يحتاج لجهد على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة عمل الحليب المكثف في البيت.

طريقة عمل الحليب المكثف في البيت

يعد الحليب المكثف من أكثر أنواع الحلويات التي تم استخدامها في تحضير الكثير من أنواع الحلويات ويتسم بالكثير من الفوائد الصحية، وإليكم في السطور الآتية المكونات اللازمة لتحضير الحليب المكثف

المكونات

ثلاثة كؤوس من الحليب ويكون كامل الدسم أو المتوسط.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة من الزبدة بشرط أن تكون الزبدة غير مملحة.

يتم إحضار إناء وبعد ذلك يتم وضع الحليب ثم القيام بإضافة السكر ويتم الاستمرار في التقليب لحين أن يذوب اللبن وبصورة نهائية مع السكر وبعد ذلك يتم وضعه على النار وبعد ذلك يتم تركه لحين أن يغلي بصورة نهائية. ترك الحليب لحين أن يغلي ويتم خفض النار ويتم التقليب. بعد ذلك يتم إضافة الزبدة الطرية ويتم الاستمرار في التقليب. بعد أن يمر الوقت سيصبح القوام سميك وتكون الكمية أقل فيظهر إليكم كوب واحد من الحليب. القيام برفع الحليب من على النار يتم تركه لحين أن يبرد. في حالة إذا كان اللبن كتلة فيتم الاعتماد على المضرب الكهربائي لحين أن يصبح الخليط خفيف. يتم استخدام اللبن لفترة أسبوع أو اثنين من خلال وضعه في الثلاجة.

خطوات تحضير الحليب المكثف في البيت

وبذلك قد وضحنا إليكم من خلال المقال مكونات الحليب المكثف المحلى وخطوات تحضيره في البيت.