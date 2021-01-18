حضري كفتة الحاتي بكل أسرارها وتكاتها في البيت وبكل سهولة

حضري كفتة الحاتي بكل أسرارها وتكاتها في البيت، كفتة الحاتي والكفتة السريعة تعتبر من أشهر أنواع الكفتة، التي تفضلها الكثير من العائلات، لانها تتميز بطعم شهي للغاية، ورائحة قوية تجذب الناس إليها، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لكن بعض السيدات لا تعرف تتبيلة تلك الوصفة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كفتة الحاتى فى الفرن.

طريقة عمل كفتة الحاتي فى الفرن

تتسم طريقة عمل كفتة الحاتي بسهولة تحضيرها، وسوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة مكونات كفتة الحاتي في الفرن بالتفاصيل وخطوات تحضيرها

المقادير

500 جرام من اللحم الضاني.

نصف ملعقة كبيرة من الدهن.

كوب متوسط من البصل المفروم.

كوب صغير من الطماطم المهروسة.

ملعقة كبيرة من الخل.

30 جرام من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

قومي بفرم اللحم الضاني، ثم ضيفي إليه الخل، والبقسماط، ثم اخلطيهم جيدا. ضيفي الزعتر، والملح، والبهارات إلى خليط اللحم، ثم امزجي الخليط حتى يصبح مثل العجينة. ضعي خليط اللحم في وعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 25 دقيقة. امزجي البصل مع الطماطم، ثم ضعي القليل من الخليط على يديك، ثم قومي بتشكيل الكفتة على شكل أصابع متساوية الحجم. وزعي أصابع الكفتة على الشواية، ثم ضعيها فوق الصينية في الفرن، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة على نار متوسطة، حتى تنضج. ضعي كفتة الحاتي بأطباق التقديم.

طريقة تحضير كفتة الحاتي في الفرنطريقة عمل الكفتة السريعة

المقادير

1000 جرام لحم مفروم.

500 جرام من البصل المهروس.

كوب كبير من البقدونس المهروس.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

وفي نهاية المقال قد شرحنا لكم طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن.