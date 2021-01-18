ماهي اضرار استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين للوقاية من فيروس كورونا، كثير من المواقع الطبية تحدثت عن تلك الأضرار، وذلك بعد دعوات لاستخدامه وفقاً للعديد من الأبحاث التي أفادت أنه ليس علاج لمرض الملاريا فحسب، بل يمكن استخدامه في علاج بعض أنواع الفيروسات.

وهذا ما جعل الأطباء يتصورون أنه يمكن علاج فيروس كورونا الجديد من خلال دواء هيدروكسي كلوروكوين، إلا أن مواقع طبية أخرى حذرت من استخدامه لما له من أضرار نستعرضها سوياً.

ماهي اضرار استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين للوقاية من فيروس كورونا:

ذكر موقع "سطور" أنه ليس هنالك أدلة ودراسات كافية تشير إلى سلامة استخدام هذا الدواء، وأضراره دوت الخليج:

من الأعراض الجانبية لاستخدام دواء هيدروكسي كلوروكين الإسهال والصداع والغثيان وآلام في الساق وبطئ في نبضات القلب وضيق في النفس وتورم في الكاحلين.

دواء هيدروكسي كلوروكين يؤثر على العقل ويمكن أن يسبب الاكتئاب والقلق والهلوسة والرغبة في الانتحار.

يسبب دواء هيدروكسي كلوروكين انخفاض في مستويات السكر في الدم وبالتالي فهو لا يناسب مرضى السكري.

يسبب دواء هيدروكسي كلوروكين اضطرابات في العين وتساقط في الشعر.

من الأضرار التي يسببها دواء هيدروكسي كلوروكين طنين الأذن وفي حالات أخرى قد يؤدي إلى فقدان السمع.

يذكر أن الدعوات التي شجعت على استخدام دواء هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا جاءت قبل إعلان الوصول إلى لقاح مخصص لفيروس كورونا من قبل عدة شركات طبية من دول عدة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.