لماذا يحتاج بعض مرضى فيروس كورونا الجديد الى جهاز التنفس الصناعي، سؤال يطرحه البعض فيما تزداد حدة سلالة كورونا الجديدة انتشاراً مقارنة بسابقاتها خاصة بين الشباب، وتشهد اعراضاً أكثر شدة.

ومعلوم ان فيروس كورونا المستجد هو واحد من فيروسات كورونا التي تسبب الامراض التنفسية، وتتراوح بين نزلات البرد العادية الى الامراض الاكثر حدة مثل التهاب التنفس الرئوي.

وفي هذه الحالات الشديدة، تصبح الحاجة لاستخدام جهاز التنفس الصناعي ضرورية جداً لمساعدة الشخص المصاب بأي من هذه الفيروسات على التنفس السليم من خلال توفير الاكسجين المناسب للجسم.

في موضوعنا اليوم، نجيب على السؤال لماذا يحتاج بعض مرضى فيروس كورونا الجديد وليس كلهم، الى جهاز التنفس الصناعي، من معلومات أخذناها من موقع MSN وويكيبيديا وغيرها من المصادر.

لماذا يحتاج بعض مرضى فيروس كورونا الجديد الى جهاز التنفس الصناعي

يتسبب فيروس كورونا الجديد بمرض كوفيد-19 والذي قد يشل وظائف الرئتين عند بعض الاشخاص، وهي الوظائف المهمة للتنفس بشكل سليم واعتيادي. ما يضطر الاطباء لوضع المرضى الذين يعانون من صعوبة التنفس على جهاز التنفس الصناعي.

وهذا الجهاز هو آلة تساعد على عمل الرئتين عندما تحصل مشاكل في التنفس، من خلال توفير تهوية ميكانيكية عن طريق نقل الهواء القابل للتنفس داخل وخارج الرئتين. كما يقوم جهاز التنفس الصناعي بضخ الهواء، بأكسجين إضافي عادة، إلى الشعب الهوائية عندما لا يتمكن الشخص من التنفس بشكل كافٍ بنفسه في حال تضررت وظائف الرئة بشدة بسبب إصابة أو مرض مثل كوفيد-19.

لكن اجهزة التنفس الصناعي لا تعالج المرض نفسه وإنما تساعد على إبقاء المرضى على قيد الحياة اثناء محاربة العدوى او بعد الشفاء من الاصابة.

متى يحتاج مرضى فيروس كورونا الجديد لاستخدام جهاز التنفس الصناعي؟

يتسبب الفيروس التاجي بعدوى في الجهاز التنفسي ما يجعل المرضى عير قادرين على التنفس بشكل طبيعي. وهؤلاء يصنفون ضمن الحالات الشديدة من فيروس كورونا الجديد ويحتاجون لاستخدام جهاز التنفس الصناعي.

وقد ينتقل فيروس كورونا الى الرئتين ويسبب حالة مميتة محتملة تسمى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وفي هذه الحالة تمتلئ الحويصلات الهوائية (الأكياس الهوائية الصغيرة التي تسمح للأكسجين بالوصول إلى مجرى الدم وإزالة ثاني أكسيد الكربون) بالسوائل مما يقلل من قدرة الرئتين على تزويد الأعضاء الحيوية بما يكفي من الأكسجين. وفي هذه الحالة، يجعل الكورونا أجزاء من الرئتين غير صالحة للاستعمال، وسيحتاج العديد من هؤلاء المرضى إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي.

ما دوت الخليج فترة الحاجة لاستخدام جهاز التنفس الصناعي؟

ليس هناك فترة محددة لاستخدام جهاز التنفس الصناعي من قبل مرض فيروس كورونا الجديد، فبعضهم قد يحتاج لاستخدامه عدة ساعات فيما قد يحتاج البعض الآخر لأيام أو أسابيع لهذا الاستخدام.

ويتم فصل المريض عن جهاز التنفس الصناعي فور تعافيه بما فيها الكفاية لاستئناف التنفس من تلقاء ذاته.

ويبدأ التخلي عن جهاز التنفس تدريجياً، ما يعني أن الأطباء يبقون المريض على اتصال بجهاز التنفس الصناعي، لكن يتم منحه الفرصة لمحاولة التنفس بمفرده. وعندما يحس الطبيب ان المريض بخير بما فيه الكفاية، يقوم باختبار تنفسه بحيث يظل جهاز التنفس الصناعي متصلاً لكنه ثابت بحيث يمكن للمريض محاولة التنفس بنفسه. وعندما يتنفس المريض بشكل طبيعي، يقوم الطبيب بإزالة الأنابيب وإيقاف تشغيل جهاز التنفس الصناعي.

