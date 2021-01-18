بدائل البوتكس الطبيعية للحصول على بشرة خالية من العيوب

بدائل البوتكس الطبيعية، تُعاني الكثير من السيدات من مشاكل البشرة كظهور التجاعيد أو الحُفر أوالندبات والتي قد تُسبب إزعاج الكثيرين، حيث تلجأ السيدات إلى استخدام حُقن البوتكس التي تعمل على إصلاح العيوب التي تُصيب البشرة، ولكن نظراً للتكلفة العالية للبوتكس بالإضافة إلى ما قد تُسببه من ضرر على المدى البعيد، تبحث السيدات عن البدائل الطبيعية لأنها أقل في التكلفة المادية وأقل ضرراً من حيث الآثار الجانبية، وفي هذا الصدد سوف نتحدث في مقالتنا اليوم من خلال السطور القادمة عن بدائل البوتوكس الطبيعية للحصول على بشرة خالية من العيوب.

البدائل الطبيعية للبوتكس

سوف نُقدم لكم البدائل الطبيعية للبوتكس، ولكن وجب التنويه أن المواد التي سيتم ذكرها من الممكن أن تتسبب في حساسية جلدية لدى العبض، وأنها لاتصلح لجميع أنواع البشرة، فقبل البدء في الاستخدام لابد من أن يتم اختباهرا بوضع كمية صغيرة على اليد وانتظار النتيجة، فإن لم تسبب حساسية أو إلتهاب توضع على البشرة بشكل طبيعي.

وصفات البوتكس البديل

جل الصبار

يُعد أحد أهم البدائل القوية للبوتكس، وذلك بسبب احتواءه على المعادن والأحماض الأمينية التي تُجدد خلايا البشرة الميتة، يتم وضعه على البشرة مُدة نصف ساعة ثم قومي بشطفه جيداً، ويوضع مرطب على الجلد.

الليمون

اخلطي زيت زيتون مع الليمون مع كمية من السكر، وقومي بوضع الخليط على وجهك ودلكي في حركات دائرية برفق، ثم اتركيه مُدة لاتقل عن ربع ساعة ثم اشطفيه.

البيض

يحتوي البيض على مُضادات أكسدة ومجموعة من الفيتامينات، التي لها القدرة على علاج التجاعيد، قومي بفصل الصفار عن البياض وضعي البياض البياض علىجهك واتركيه ليجف، ثم اغسلي وجهك جيداً.

الخميرة

قومي بخلط ملعقة من الخميرة مع ملعقة من العسل وملعقتين من الزبادي وأضيفي بضعة قطرات من عصير الليمون، ثم افردي الخليط جيداً على وجهك مُدة نصف ساعة، ثم اشطفيه جيداً وقومي بوضع مرطب إذا كان نوع بشرتك جاف.