وصفات طبيعية مذهلة تقلل من ظهور الشعر الزائد في المناطق الحساسة لابد أن تجربيها بنفسك!

تعتبر مشكلة الشعر الزائد من أكثر المشاكل التي تعاني من السيدات، وتحديداً عندما يظهر الشعر في المناطق الحساسة “منطقة البكيني، تحت الإبطين” وهذا يتسبب لها في حالة من القلق والتوتر والإزعاج، مما يجعلها تقوم بإزالة الشعر باستمرار بالوسائل المتوفرة والتي تكون صعبة للغاية وتسبب الألم واحمرار البشرة، وتبحث السيدات عن أي طرق تساعد في تقليل ظهور الشعور في المناطق الحساسة، وبالفعل هناك بعض الوصفات الطبيعية التي لها دور كبير في تقليل ظهور الشعر في المناطق الحساسة، سوف نستعرضها عليكم الآن في تلك المقالة لابد أن تجربيها سيدتي بنفسك.

وصفات طبيعية تقلل ظهور الشعر في المناطق الحساسة

هناك بعض الوصفات الطبيعية التي عرفت منذ سنوات طويلة والتي بدورها تعمل على تقليل ظهور الشعر حتى ينتهي تماماً، وتلك الوصفات هي:

ماء الترمس:

ماء الترمس واحدة من الوصفات الطبيعية المجربة والمذهلة والتي تعمل على تقليل ظهور الشعر الزائد في الجسم، فقط كل ما عليكِ سيدتي هو نقع كوب صغير من الترمس البلدي المطحون في مقدار أربع أكواب ماء لمدة يوم كامل، ثم يصفى الترمس ويحفظ في زجاجة وتوضع في الثلاجة، ويدهن بها المناطق الحساسة يومياً لمدة ثلاثة أسابيع للحصول على نتائج مذهلة.

عصير الليمون:

الليمون أثبت قدرتها الفائقة في منع ظهور نمو الشعر، فقط يتم دهن المناطق المرغوب منع ظهور الشعر فيها بالليمون قبل القيام بعملية إزالة الشعر المعتاد عليها.

الماء والملح:

بعض السيدات تعتمد على تلك الوصفة في منع ظهور الشعر في المناطق الحساسة، حيث يضاف أربع ملاعق كبير من الملح مع ملعقتين ماء وتقلب المكونات جيداً، وتدلك البشرة بهذا الخليط بعد القيام بإزالة الشعر ويترك الخليط على البشرة لمدة عشرة دقائق.