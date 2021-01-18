طريقة عمل أعواد خبز البارميزان الهشة والمقرمشة بألذ وأسهل طريقة

تعد أعواد خبز البارميزان من أنواع المعجنات الغريبة اللذيذة الهشة جدا والمقرمشة، ويعشقها الصغار والكبار. وتعد من الوجبات السريعة التي تتميز بسهولة التحضير، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات، وتقديمها لأفراد أسرتها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي.

مكونات أعواد خبز البارميزان

تتكون أعواد خبز البارميزان من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ والمقرمش، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

لفة عجينة مورقة (باف بستري) كبيرة.

50 جم جبن بارميزان مذابة مبشورة.

ملعقة صغيرة أوريجانو (زعتر) مطحون.

3 فصوص ثوم مهروس.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة مذابة.

دقيق.

طريقة التحضير

يتم تحضير أعواد خبز البارميزان بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: