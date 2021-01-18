طريقة عمل أعواد خبز البارميزان الهشة والمقرمشة بألذ وأسهل طريقة

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تعد أعواد خبز البارميزان من أنواع المعجنات الغريبة اللذيذة الهشة جدا والمقرمشة، ويعشقها الصغار والكبار. وتعد من الوجبات السريعة التي تتميز بسهولة التحضير، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات، وتقديمها لأفراد أسرتها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي.مكونات أعواد خبز البارميزان
تتكون أعواد خبز البارميزان من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ والمقرمش، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- لفة عجينة مورقة (باف بستري) كبيرة.
- 50 جم جبن بارميزان مذابة مبشورة.
- ملعقة صغيرة أوريجانو (زعتر) مطحون.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة مذابة.
- دقيق.
يتم تحضير أعواد خبز البارميزان بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نحضر إناء ونضيف إليه زيت زيتون وزعتر وثوم مهروس ونخلطهم جيدا، ثم نتركه جانبا.
- ثم نفرد لفة باف باستري بسمك ربع سم على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نرش عليها دقيق.
- ثم ندهن نصف باف بستري بخليط زيت الزيتون بواسطة فرشاة، ونرش عليها جبن بارميزان، ثم نقوم بطي الجزء الذي لم يتم دهنه بخليط زيت الزيت فوق الجزء الذي تم دهنه. ونضغط على العجينة برفق بواسطة الشوبك ونفردها بسمك نصف سم.
- ثم نقطعها بواسطة سكينة حادة أو قطاعة بيتزا إلى نصفين، ثم نقطعها عرضا إلى شرائط عرضها 2.5 سم.
- ثم نقوم بلف الشرائط، ونحضر صينية ونضع فيها ورقتين خبز وورقة برشمان، ونرص فوقهم اللفائف.
- ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم ندخل فيها صينية اللفائف، ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى تصبح مقرمشة ولونها ذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن، ونضعها على شبكة تبريد حتى تبرد.
- ثم تقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
الوسوم
تعد أعواد خبز البارميزان من أنواع المعجنات الغريبة اللذيذة الهشة جدا والمقرمشة، ويعشقها الصغار والكبار. وتعد من الوجبات السريعة التي تتميز بسهولة التحضير، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات، وتقديمها لأفراد أسرتها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي.مكونات أعواد خبز البارميزان
تتكون أعواد خبز البارميزان من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ والمقرمش، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- لفة عجينة مورقة (باف بستري) كبيرة.
- 50 جم جبن بارميزان مذابة مبشورة.
- ملعقة صغيرة أوريجانو (زعتر) مطحون.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة مذابة.
- دقيق.
يتم تحضير أعواد خبز البارميزان بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نحضر إناء ونضيف إليه زيت زيتون وزعتر وثوم مهروس ونخلطهم جيدا، ثم نتركه جانبا.
- ثم نفرد لفة باف باستري بسمك ربع سم على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نرش عليها دقيق.
- ثم ندهن نصف باف بستري بخليط زيت الزيتون بواسطة فرشاة، ونرش عليها جبن بارميزان، ثم نقوم بطي الجزء الذي لم يتم دهنه بخليط زيت الزيت فوق الجزء الذي تم دهنه. ونضغط على العجينة برفق بواسطة الشوبك ونفردها بسمك نصف سم.
- ثم نقطعها بواسطة سكينة حادة أو قطاعة بيتزا إلى نصفين، ثم نقطعها عرضا إلى شرائط عرضها 2.5 سم.
- ثم نقوم بلف الشرائط، ونحضر صينية ونضع فيها ورقتين خبز وورقة برشمان، ونرص فوقهم اللفائف.
- ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم ندخل فيها صينية اللفائف، ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى تصبح مقرمشة ولونها ذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن، ونضعها على شبكة تبريد حتى تبرد.
- ثم تقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
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