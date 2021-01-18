افضل وصفات لعلاج وترطيب الشعر الجاف والتألف سريعا

افضل وصفات لعلاج وترطيب الشعر الجاف والتألف هو اكثر ما يزعج الفتيات أصحاب الشعر الطويل يعانون من تقصف وتلف بالشعر يوثر على حيوية ونعومة الشعر ويعمل الجفاف على تساقط الشعر وعدم نموه بطريقة صحيح وذلك أحيانا يكون ناتج عن الاستشوار أو ألمكواه أو أنواع فرد من الروتين أو التعرض للحرار ولبس الحجاب بدون قطعه قطنية على الرس تعمل على جفاف وتقصف الشعر من الأطراف وهيشان الشعر من المقدمة، لذلك تلجا البنات للوصفات للتخلص من الجفاف بعمل ماسك أو حمام ريم من وصفات مجربة مع تكرارا الوصفة وعدم الملل للحصول على شهر ناعم واكثر ترطيبا.

وصفة البيض للشعر الجاف: البيض هو أفضل مصدر للبروتين لشعرك والبيض غني بالأنزيمات التي تساعد على تطهير الشعر وفروة الرأس نفصل بياض بيضتين ونضربهم جيدا ومزجهم على الشعر وفروة الرأس وتأكدي من تغطية كامل الشعر باستخدام قبعة الدش ويترك لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يمكنك شطف شعرك جيدا بالماء الدافئ والشامبو. وصفة المايونيز للشعر الجاف : المايونيز مليئة بالدهون والبروتين والزيوت التي تساعد على علاج الشعر الجاف وإصلاح الضرر نحضر كوب من المايونيز على الشعر الجاف مع تغطية شعرك بغطاء من البلاستيك وتركه لمدة ساعة تقريبا ويشطف شعرك بالماء الدافئ ومن ثم الشامبو كرري هذه العملية أسبوعيا للحصول على شعر ناعم وسلس. زيت السمسم للشعر الجاف: زيت السمسم مذهل في علاج الشعر التألف وهو غني بالفيتامينات والمعادن، كما أنه يساعد في تقوية الشعر وزيادة الدورة الدموية في فروة الرأس نقوم بمزج ملعقة من عصير الشمندر وعصير الليمون وزيت السمسم ونضع المزيج على فروة رأسك وشعرك ثم قومي بتغطيته بمنشفة ساخنة لمدة نصف ساعة قبل غسله بالشامبو. زيت جوز الهند للشعر الجاف: يعتبر زيت جوز الهند علاجاً سحرياً لمحاربة مشاكل الشعر الجاف يتم تدليك زيت جوز الهند الدافئ على شعرك وفروة رأسك باستخدام أطراف الأصابع ويترك لمدة ليلة كاملة ويغسل في الصباح اليوم التالي. وصفة الحلبة للشعر الجاف: تحتوي الحلبة على خصائص مرطبة تساعد في علاج الشعر الجاف. ببساطة قومي بنقع معلقتين من الحلبة في الماء طول الليل وطحنها في الصباح التالي وأضيفي أربع ملاعق من الزبادي وبعض القطرات من زيت الزيتون والقليل من العسل إلى الحلبة المطحونة وضعي الخليط على فروة رأسك وشعرك وغطيه بقبعة دش لمدة 45 دقيقة قبل شطفه كرّري العملية مرتين في الأسبوع لنتيجة مبهرة. الألو فيرا للشعر الجاف: هذه الطريقة جيدة في ترطيب الشعر ببساطة أخلطي أربع ملاعق من جل الألوة فيرا وملعقتين من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق من الزبادي، ثم ضيعها على شعرك لبعض الوقت قبل غسلها.

افضل وصفات لعلاج وترطيب الشعر الجاف والتألف

ويوجد طريقة أخرى رائعة امزجي ملعقتين من زيت الخروع مع نصف كوب من جل الصبار وملعقتين من مسحوق الحلبة وملعقة من مسحوق الريحان ضعي الخلطة على شعرك قبل الذهاب إلى نوم واتركيها ليلة وضحاها. أو ببساطة ضعي القليل من عصير الألوفيرا على شعرك واتركيه لبعض الدقائق قبل غسله.

كما يوجد العديد من افضل أنواع الشامبو للشعر الجاف والمتساقط والعادي للتكثيف وفرد الشعر يساعد مع الوصفات على حل مشاكل الجفاف المتعددة التي تعانى منها الفتيات.