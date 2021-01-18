كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة وشد التجاعيد وإزالة الرؤوس السوداء خلال عشر دقائق

كولاجين طبيعي لتفتيح البشرة وشد التجاعيد وإزالة الرؤوس السوداء، عادة ما نلاحظ تجاعيد البشرة وظهور خطوط رفيعة في سن مبكر، مما يسبب الانزعاج للشخص بالإضافة لظهور بقع على الوجه تؤدي لاسمراره مما يجعله داكن اللون، وكل ذلك نتيجة نقص الكولاجين في البشرة الذي يعطي مرونة ونضارة البشرة ويعزز ويجدد خلاياها، تبحث السيدة عن كل الطرق التي تجعل البشرة ناعمة وبيضاء خالية من العيوب كتعويض عن نقص الكولاجين في الوجه، فإليك سيدتي طريقة عمل كولاجين طبيعي في المنزل دون الذهاب لصالون التجميل.

هناك مصادر متعددة لكي تحصلين على الكولاجين الطبيعي وهو موجود في العديد من المكونات مثل الخضراوات والفاكهة والأسماك، وهناك عدة طرق مختلفة لتحضيره بمكونات منزليه تغنيك عن شراؤه من الخارج بأسعار باهظة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على مكونات كريم طبيعي لشد التجاعيد.

4 ملاعق من لبان الدكر.

نصف كوب ماء ورد.

2 ملعقة دقيق.

يتم نقع لبان الدكر في ماء الورد ليلة كاملة، في الصباح يضاف إليهم ملعقتين الدقيق ثم يتم وضعهم على النار لمدة دقيقتين حتى يصبح لدينا مزيج كريمي.

يطبق الكريم على البشرة ويترك نصف ساعة ثم تغسل البشرة بماء دافىء، ثم وضع أي نوع كريم مرطب على البشرة بعد الغسيل.

يعمل هذا الكريم على شد تجاعيد البشرة بعد وضعه مباشرة، بالإضافة للتخلص من الرؤوس السوداء الموجودة وتفتيح البشرة بصورة كبيرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة عسل نحل.

ملعقة لبان ذكر مطحون.

علبة من اللبن الزبادي.