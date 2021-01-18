سر واناقة ملكات الجمال بملعقة فازلين ضعيها قبل النوم يوميا استخدامات الفازلين لجمالك واناقتك

جمال المرأة وأناقتها من أهم الصفات التي تميزها عن غيرها، فمن الطبيعي عندما نتحدث عن جمال المرأة نريد معرفة الكثير من الأسئلة، وهي ماذا تستخدم هذه المرأة من مستحضرات التجميل أو ما هي أنواع المكياج التي تستخدمها لكي تحصل علي جمالها، حيث يوجد أنواع كثيرة من مستحضرات التجميل تعطي جمالا للمرأة، ولكن توجد بعض التفاصيل الدقيقة التي لابد من معرفتها والحصول عليها لتعطي أكثر جمالا، فنوع واحد من أنواع الكريمات يوجد فيه هذه الصفات التي تكمل جمال المرأة وهو الفازلين، حيث يعتني بجمال المرأة وأناقتها ويمنحها الثقة في نفسها.

استخدامات الفازلين

حيث يوجد للفازلين إستخدامات وفوائد عديدة نقدمها لكي من خلال هذا المقال فعند معرفة استخداماته لا تستطيعي الإستغناء عنه أبدا، فمن هذه الإستخدامات هي:-

يستخدم الفازلين كمهدأ للبشرة ويعمل علي ترطيبها ويحميها من الحساسية والإلتهابات، وخاصة بعد إزالة شعر البشرة. يستخدم في تقشير البشرة الجافة، حيث يساعد علي التخلص من خلايا الجلد الميت. يعمل علي تنعيم البشرة عندما نقوم بوضع الفازلين علي البشرة قبل النوم وندلكها جيدا. يستخدم في إزالة المكياج. يحمي من حروق أشعة الشمس.

خلطات الفازلين للوجه

وتوجد عدة خلطات تجعلك مميزة في الجمال بإستخدامها مع الفازلين، فمن أفضل وأسهل الخلطات هي خلطة الفازلين مع زيت الزيتون، فتحتوي علي عدة مكونات ومنها :

كمية مناسبة من الفازلين

جلسرين

زيت زيتون

صفار بيضة

عصير ليمون

خميرة

طريقة التحضير هي:-

نحضر طبق ونضع فيه ملعقة صغيرة من الخميرة وعصير الليمون ونقلبهم جيدا حتي ذوبان الخميرة.

نقوم بوضع الفازلين و زيت الزيتون والجلسرين وصفار البيضة علي الخميرة والليمون التي تم مزجهم، ونخلط هذه المكونات جيدا.

نضع هذا الخليط علي البشرة والرقبة، ونتركه لمدة ساعتين.

غسل الوجه جيدا بالماء البارد، ويجب تكرار هذه الوصفة يوميا ولمدة أسبوع سوف تحصلي علي بشرة جميلة وجذابة.

يوجد وصفة آخرى لجمال بشرتك واناقتها، وقد تتكون من النشا والفازلين وماء الورد، حيث يتم خلط ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقتان من النشا وملعقة صغيرة ماء ورد، ويتم خلطهم جيدا ليعطيكي قوام كريمي، ونقوم بغسل الوجه قبل إستخدام هذا الخليط ونأتي بقطعة ثلج وندلكها علي البشرة، ثم نضع الكريم لمدة ثلاث ساعات وبعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد، وتكرر هذه الوصفة لتري أفضل نتيجة.