افضل كريم لشد البشرة وتبييضها خلال يومين فقط.. ودعي التجاعيد والترهلات إلى الأبد

افضل كريم لشد البشرة وتبييضها، البشرة النضرة والمتوهجة والخالية من أي مشاكل هي حلم كل فتاة، ولكن مع الخروج في أشعة الشمس بشكل مستمر والتعرض إلى الهواء الطلق قد يتسبب في ظهور اسمرار أو بقع داكنة، إلى جانب ظهور التجاعيد أو الخطوط الرفيعة، وأيضا ظهور بعض الهالات السوداء ويمكن التخلص من هذه الأشياء باستخدام مستحضرات التجميل والتي تكون في الغالب باهظة الثمن، لذا من خلال هذا المقال سوف نقدم إليكم افضل كريم لشد البشرة وتبييضها بمكونات طبيعيه ولن تكلفك الكثير من المال.

افضل كريم لشد البشرة وتبييضها

المكونات:

ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطازج.

2 ملعقة كبيرة من كريم الجليسوليد.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

1 ملعقة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والاستخدام:

احضري عبوة نظيفة وضعي فيها كلا من كريم الجليسوليد مع الفازلين وزيت الزيتون، و قومي بتقليب الخليط بواسطة أصابع اليد أو بملعقة خشبية صغيرة، استمري في خفق المكونات جيدا حتى تلين وتصبح ذات قوام كريمي، بعد ذلك أضيفي ماء الورد و ملعقه النشا و عصير الليمون و استمري في المزج حتى يتكون لديك خليط بقوام كريمي جدا، هكذا اصبح الكريم جاهز للاستخدام.

قومي بغسل البشرة جيدا وتجفيفها وطبقي جزء من كريم شد الوجه عليها، وابدئي بتدليك البشرة بالكريم في حركات دائرية لطيفة، واتركيه لمده ساعه تقريبا أو حتى يجف الكريم تماماً، بعد ذلك قومي بغسل بشرتك وجففيها، وقومي بتكرار استخدام الكريم على بشرتك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية، وفي حال انك تمتلكين بشرة حساسة يتم إزالة عصير الليمون من الكريم، ومع مرور الوقت سوف تلاحظين شد البشرة والتخلص من الترهلات والتجاعيد.