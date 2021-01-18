طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمكونات في كل بيت سيسألك الجميع عن سر مذاقه اللذيذ

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، يوجد هناك الكثير من أنواع البسكويت فمنه البسكويت بالنشادر، والبسكويت بالبرتقال، والبسكويت بالشوكولاته، أو الفانيليا وغيرها من النكهات المختلفة، ولكن يتميز بسكويت العشر دقائق بسهولة تحضيره وبمكوناته البسيطة المتوفرة في كل مطبخ، ومن خلال هذا المقال سنوفر اليكي سيدتي أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

المكونات:

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كوب من الزيت ويمكن استبداله بالسمن.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

طريقة تحضير البسكويت

احضري بوله مناسبة وضعي بها البيض والسكر والفانيليا والسمن أو الزيت، و قومي بخفق المكونات جيدا بواسطة المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي و ذلك لمده دقيقتين أو حتى تذوب جميع المكونات تماما، بعد ذلك ابدئي بإضافة البيكنج باودر والدقيق بعد خلطهم جيدا وذلك بشكل تدريجي بواسطة اليد، وابدئي في عملية العجن حتى يصبح لديك عجينة ناعمة وطرية، وقومي بوضع العجينة في الثلاجة لمده 10 دقائق لكي تتماسك وتصبح جاهزة للاستخدام.

بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم أو قومي بفرد العجينة وقطعيها بواسطة قطاعة البسكويت على الشكل الذي تريديه، احضري الصينية المناسبة لخبز البسكويت وضعي بها ورق الزبدة و قومي برص البسكويت عليها، بعد ذلك أضيفي البسكويت في الفرن المحمى سابقا واتركيه لمدة 15 دقيقه أو حتى ينضج و يأخذ اللون الذهبي المفضل لدى الجميع، بعد ذلك يترك البسكويت لكي يبرد جيدا ثم يتم الاحتفاظ به في عبوة محكمة الغلق ويتم تقديمه مع العصير الطازج أو الحليب إلى الأطفال، أو يتم تناوله بين الوجبات، فهو ذات قيمة غذائية عالية، ويتم تناوله كنوع من التسالي.