وصفة لترطيب الشعر من أول استعمال بعد الصبغة بمكونات طبيعية جربيها

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وصفة لترطيب الشعر من أول استعمال ، بعد صبغة الشعر سواء باستخدام مواد كيماوية من الصيدلية لصبغ الشعر، أو حتى باللجوء إلى الطرق الطبيعية، فأحيانًا قد تستخدمين وصفة لصبغ الشعر بلون ما، ولكن يدخل بها بعض المواد لتي قد تتسبب في جفاف الشعر، هنا يجب عليك أن تقومي بترطيب الشعر حتى لا يتعرض إلى التقصف والهيشان.وصفة لترطيب الشعر من أول استعمال
يعد زيت الزيتون من أفضل وصفات ترطيب الشعر الجاف، أو حتى الشعر التالف والمعرض للتقصف، ولذلك فلا غنى عنه في وصفات ترطيب الشعر الجاف، ولا يكلفك الكثير من المال، فقط الحرص على اتباع تعليمات الوصفة، كما يتم استخدامه بوصفه علاج تساقط الشعر الفعال، وكذلك ترطيب الشعر بعد الصبغة.مكونات وصفة زيت الزيتون لترطيب الشعر الجاف
- كمية من زيت الزيتون حسب استخدامك.
- غطاء رأس مصنوع من الصوف.
- قومي أولًا بتدفئة زيت الزيتون على نار هادئة.
- قومي بتمشيط شعرك.
- بأصابعك بلليها بزيت الزيتون، ثم دلكي فروة رأسك وخصلات شعرك بزيت الزيون جيدًا، وذلك لمدة خمس دقائق.
- ضعي غطاء الرأس الصوفي فوق شعرك، أو استخدمي قبعة الحمام إذا لم يكن لديك واحدًا.
- اتركي الغطاء فوق شعرك لمدة ساعة إلا ربع، حتى تمنحي الفرصة لزيت الزيتون كي يتغلغل بين خصلات الشعر.
- اغسلي شعرك جيدًا بعد ذلك، بمياه فاترة وباستخدام الشامبو والبلسم الخاصين بشعرك.
- كرري الوصفة مرتان أسبوعيًا، لمزيد من الترطيب لشعرك.
وصفة تناسب صاحبات الشعر الكيرلي، خاصة لمن تسألن دائمًا: كيف انعم شعري؟ أو كيف ارطب شعري الكيرلي، والإجابة هنا تكمن في الأفوكادو لترطيب الشعر الجاف، لأنه عنصر طبيعي غني بالكثير من الفيتامينات والدهون الصحية، ليس فقط عند تناوله، ولكن عند استخدامه أيضًا في خلطة لترطيب الشعر الجاف جدا.مكونات خلطة ترطيب الشعر الجاف والهايش
- ثمرة أفوكادو كبيرة الحجم، وقومي بهرسها جيدًا.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- اهرسي ثمرة الأفوكادو جيدًا.
- اخلطي الأفوكادو المهروس، مع ملعقتين من زيت الزيتون.
- ضعي الخليط في علبة زجاجية.
- مشّطي شعرك جيدًا، ثم ضعي الخليط بحيث يتغلغل في فروة الرأس.
- قومي بوضع غطاء رأس صوفي على شعرك، واتركيه لتدفئة شعرك، والمساعدة على ترطيب الشعر الخشن وتنعميه، وهي إحدى وصفات لتنعيم الشعر كالحرير.
- اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم، بماء فاتر واستمتعي بشعر رطب وناعم كالحرير.
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وصفة لترطيب الشعر من أول استعمال ، بعد صبغة الشعر سواء باستخدام مواد كيماوية من الصيدلية لصبغ الشعر، أو حتى باللجوء إلى الطرق الطبيعية، فأحيانًا قد تستخدمين وصفة لصبغ الشعر بلون ما، ولكن يدخل بها بعض المواد لتي قد تتسبب في جفاف الشعر، هنا يجب عليك أن تقومي بترطيب الشعر حتى لا يتعرض إلى التقصف والهيشان.وصفة لترطيب الشعر من أول استعمال
يعد زيت الزيتون من أفضل وصفات ترطيب الشعر الجاف، أو حتى الشعر التالف والمعرض للتقصف، ولذلك فلا غنى عنه في وصفات ترطيب الشعر الجاف، ولا يكلفك الكثير من المال، فقط الحرص على اتباع تعليمات الوصفة، كما يتم استخدامه بوصفه علاج تساقط الشعر الفعال، وكذلك ترطيب الشعر بعد الصبغة.مكونات وصفة زيت الزيتون لترطيب الشعر الجاف
- كمية من زيت الزيتون حسب استخدامك.
- غطاء رأس مصنوع من الصوف.
- قومي أولًا بتدفئة زيت الزيتون على نار هادئة.
- قومي بتمشيط شعرك.
- بأصابعك بلليها بزيت الزيتون، ثم دلكي فروة رأسك وخصلات شعرك بزيت الزيون جيدًا، وذلك لمدة خمس دقائق.
- ضعي غطاء الرأس الصوفي فوق شعرك، أو استخدمي قبعة الحمام إذا لم يكن لديك واحدًا.
- اتركي الغطاء فوق شعرك لمدة ساعة إلا ربع، حتى تمنحي الفرصة لزيت الزيتون كي يتغلغل بين خصلات الشعر.
- اغسلي شعرك جيدًا بعد ذلك، بمياه فاترة وباستخدام الشامبو والبلسم الخاصين بشعرك.
- كرري الوصفة مرتان أسبوعيًا، لمزيد من الترطيب لشعرك.
وصفة تناسب صاحبات الشعر الكيرلي، خاصة لمن تسألن دائمًا: كيف انعم شعري؟ أو كيف ارطب شعري الكيرلي، والإجابة هنا تكمن في الأفوكادو لترطيب الشعر الجاف، لأنه عنصر طبيعي غني بالكثير من الفيتامينات والدهون الصحية، ليس فقط عند تناوله، ولكن عند استخدامه أيضًا في خلطة لترطيب الشعر الجاف جدا.مكونات خلطة ترطيب الشعر الجاف والهايش
- ثمرة أفوكادو كبيرة الحجم، وقومي بهرسها جيدًا.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- اهرسي ثمرة الأفوكادو جيدًا.
- اخلطي الأفوكادو المهروس، مع ملعقتين من زيت الزيتون.
- ضعي الخليط في علبة زجاجية.
- مشّطي شعرك جيدًا، ثم ضعي الخليط بحيث يتغلغل في فروة الرأس.
- قومي بوضع غطاء رأس صوفي على شعرك، واتركيه لتدفئة شعرك، والمساعدة على ترطيب الشعر الخشن وتنعميه، وهي إحدى وصفات لتنعيم الشعر كالحرير.
- اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم، بماء فاتر واستمتعي بشعر رطب وناعم كالحرير.
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