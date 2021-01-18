المشروب الشتوي اللذيذ طريقة عمل السحلب بطعم رائع ولذيذ زي الكافيهات

طريقة عمل السحلب سهلة وبسيطة ويمكننا القيام بها في المنزل خصوصاً في فصل الشتاء، حيث أن السحلب يعتبر من المشروبات الساخنة الشتوية التي لها دور كبير في عملية التدفئة، ويفضلها كثير من المصريين وذلك لما به من العديد من الفوائد الصحية، كما أنه هناك بعض الناس تستخدمه للتدفئة خصوصاً في تركيا حيث أنها تعد من البلاد التي ينتشر فيها الجليد، كما يفضلها أهل الشام، لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل السحلب بالتفصيل. السحلب بنكهة ماء الزهر السحلب بنكهة ماء الزهر المكونات: اتنين كوب من اللبن.

معلقة من النشا.

معلقة من ماء الزهر. مكونات التزيين: رشة من القرفة.

رشة من جوز الهند.

رشة من السوداني المطحون.

وبعض من المكسرات. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير وعاء متوسط الحجم وضعي فيه كلاً من النشا واللبن السائل بالإضافة إلى السكر.

قومي بوضع هذا الوعاء على درجة حرارة متوسطة على النار.

قومي بتقليب هذا الخليط مع بعضه باستمرار للحصول على قوام متماسك.

قلبي هذا الخليط لمدة ثلاثة دقائق.

وعند الحصول على القوام المتماسك ارفعي القدر من على النار وضعي عليه ماء الزهر.

ولابد من التحريك جيداً بعد وضع ماء الزهر.

بعدها قومي بتحضير أكواب التقديم وضعي فيها كمية من هذا القوام.

زيني كل كوب منها بجوز الهند والقرفة والسوداني.

بعد ذلك قدميها بألف هنا وشفا. السحلب بالشوكولاتة السحلب بالشوكولاتة المكونات: معلقتين من النشا.

أربعة أكواب من اللبن السائل.

نصف كوب من السكر الأبيض.

معلقتين من الكاكاو السادة.

بعض من البندق المجروش وهذا يستخدم للزينة.

ويمكن إضافة بعض المكسرات عليه. طريقة التحضير: قومي بوضع كلاً من السكر واللبن بالإضافة إلى الكاكاو والنشا في وعاء متوسط الحجم.

ضعي هذا الوعاء على النار واتركيه لفترة من الزمن وليكن أربعة دقائق.

قومي بتقليب هذا الخليط مع بعضه جيداً حتى الحصول على قوام متماسك.

بعدها قومي بنزع هذا الوعاء من على النار.

قومي بتحضير الأكواب وضعي فيها السحلب.

بعدها قومي بتزيين هذه الأكواب بالبندق وبعض المكسرات.

ثم بعد ذلك قدميها بألف صحة وهنا. الوسوم

طريقة عمل السحلب سهلة وبسيطة ويمكننا القيام بها في المنزل خصوصاً في فصل الشتاء، حيث أن السحلب يعتبر من المشروبات الساخنة الشتوية التي لها دور كبير في عملية التدفئة، ويفضلها كثير من المصريين وذلك لما به من العديد من الفوائد الصحية، كما أنه هناك بعض الناس تستخدمه للتدفئة خصوصاً في تركيا حيث أنها تعد من البلاد التي ينتشر فيها الجليد، كما يفضلها أهل الشام، لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل السحلب بالتفصيل. السحلب بنكهة ماء الزهر السحلب بنكهة ماء الزهر المكونات: اتنين كوب من اللبن.

معلقة من النشا.

معلقة من ماء الزهر. مكونات التزيين: رشة من القرفة.

رشة من جوز الهند.

رشة من السوداني المطحون.

وبعض من المكسرات. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير وعاء متوسط الحجم وضعي فيه كلاً من النشا واللبن السائل بالإضافة إلى السكر.

قومي بوضع هذا الوعاء على درجة حرارة متوسطة على النار.

قومي بتقليب هذا الخليط مع بعضه باستمرار للحصول على قوام متماسك.

قلبي هذا الخليط لمدة ثلاثة دقائق.

وعند الحصول على القوام المتماسك ارفعي القدر من على النار وضعي عليه ماء الزهر.

ولابد من التحريك جيداً بعد وضع ماء الزهر.

بعدها قومي بتحضير أكواب التقديم وضعي فيها كمية من هذا القوام.

زيني كل كوب منها بجوز الهند والقرفة والسوداني.

بعد ذلك قدميها بألف هنا وشفا. السحلب بالشوكولاتة السحلب بالشوكولاتة المكونات: معلقتين من النشا.

أربعة أكواب من اللبن السائل.

نصف كوب من السكر الأبيض.

معلقتين من الكاكاو السادة.

بعض من البندق المجروش وهذا يستخدم للزينة.

ويمكن إضافة بعض المكسرات عليه. طريقة التحضير: قومي بوضع كلاً من السكر واللبن بالإضافة إلى الكاكاو والنشا في وعاء متوسط الحجم.

ضعي هذا الوعاء على النار واتركيه لفترة من الزمن وليكن أربعة دقائق.

قومي بتقليب هذا الخليط مع بعضه جيداً حتى الحصول على قوام متماسك.

بعدها قومي بنزع هذا الوعاء من على النار.

قومي بتحضير الأكواب وضعي فيها السحلب.

بعدها قومي بتزيين هذه الأكواب بالبندق وبعض المكسرات.

ثم بعد ذلك قدميها بألف صحة وهنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشروب الشتوي اللذيذ طريقة عمل السحلب بطعم رائع ولذيذ زي الكافيهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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