طريقة معجنات المنتو الشهية والمحشية باللحمة المفرومة حضريها بنفسك بكل سهولة

تعد معجنات المنتو من ألذ المعجنات على الإطلاق والمشهورة بتحضيرها العديد من البلاد وهي طبخة تتكون من عجينة شهية وسهلة الصنع ومحشية باللحم المفروم ومطهية على البخار، يمكنك تحضير منها العديد من النكهات وحشوها كما ترغبين فيمكنك حشوها بقطع الدجاج أو الخضار، تابعينا في هذا المقال لتعرفي الطريقة الأصلية لتحضيرها. طريقة معجنات المنتو المقادير اللازمة لتحضير المنتو: طريقة معجنات المنتو المقادير اللازمة لتحضير المنتو: مقادير العجين: كوب وربع من الماء العادي.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات. مقادير الحشو: بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ثلاثمئة جرام من لحم الغنم المفروم أو يمكنك اختيار أي نوع لحم تفضلين.

رشة من الفلفل الأسود الطازج المطحون.

ثلاث ملاعق من البقدونس ويمكنك إضافة المزيد حسب رغبتك. مقادير الصلصة: شرائح من الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من الملح.

كمية من الماء.

كوب من اللبنة.

كوب من الروب.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

أربعة فصوص من الثوم المفروم الناعم.

ملعقة كبيرة من النعناع.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

رشة من السماق.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المفروم ناعم. خطوات تحضير معجنات المنتو: لتحضير العجينة أولاً قومي بخلط جميع المكونات الجافة معاً. أضيفي الماء بشكل تدريجي مع التقليب حتى تتشكل لديك عجينة متماسكة. اعجني العجينة جيداً حتى تصبح ناعمة وطرية وسهلة التشكيل. اتركي العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة لترتاح. قومي بتقسيم العجينة إلى عدة أجزاء وشكلي كل جزء على شكل كرات. قومي بفرد كل كرة بالنشابة الخشب. حضري الحشو عن طريق تقشير البصل وفرمه ناعم. في طاسة لا تلتصق على النار أضيفي القليل من الزيت حتى يسخن. أضيفي اللحم المفروم وقلبي جيداً على النار حتى يتغير لون اللحم. أضيفي البصل وقلبي ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود ويمكنك إضافة أي توابل تفضلين. بعد أن تنضج اللحم اتركيها تبرد قليلاً. ضعي ملعقتان من الحشو في العجين ثم أغلفيها جيداً على الحشو وشكليها على شكل كرة. قومي بمليء وعاء بالماء حتى ثلثه وضعي به الليمون والملح. أحضري مصفاة وادهنيها بالسمن ثم ضعي معجنات المنتو. ضعي المصفاة على الحلة وضعي كلاهما على النار حتى يتم تسوية المنتو على البخار. اتركيها على البخار لمدة ساعة حتى تنضج تماماً. اخلطي جميع مكونات الصلصة معاً على النار حتى تكون صوص متجانس. قدمي المنتو ساخنة من الصوص. خطوات تحضير معجنات المنتو: الوسوم

تعد معجنات المنتو من ألذ المعجنات على الإطلاق والمشهورة بتحضيرها العديد من البلاد وهي طبخة تتكون من عجينة شهية وسهلة الصنع ومحشية باللحم المفروم ومطهية على البخار، يمكنك تحضير منها العديد من النكهات وحشوها كما ترغبين فيمكنك حشوها بقطع الدجاج أو الخضار، تابعينا في هذا المقال لتعرفي الطريقة الأصلية لتحضيرها. طريقة معجنات المنتو المقادير اللازمة لتحضير المنتو: طريقة معجنات المنتو المقادير اللازمة لتحضير المنتو: مقادير العجين: كوب وربع من الماء العادي.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات. مقادير الحشو: بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ثلاثمئة جرام من لحم الغنم المفروم أو يمكنك اختيار أي نوع لحم تفضلين.

رشة من الفلفل الأسود الطازج المطحون.

ثلاث ملاعق من البقدونس ويمكنك إضافة المزيد حسب رغبتك. مقادير الصلصة: شرائح من الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من الملح.

كمية من الماء.

كوب من اللبنة.

كوب من الروب.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

أربعة فصوص من الثوم المفروم الناعم.

ملعقة كبيرة من النعناع.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

رشة من السماق.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المفروم ناعم. خطوات تحضير معجنات المنتو: لتحضير العجينة أولاً قومي بخلط جميع المكونات الجافة معاً. أضيفي الماء بشكل تدريجي مع التقليب حتى تتشكل لديك عجينة متماسكة. اعجني العجينة جيداً حتى تصبح ناعمة وطرية وسهلة التشكيل. اتركي العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة لترتاح. قومي بتقسيم العجينة إلى عدة أجزاء وشكلي كل جزء على شكل كرات. قومي بفرد كل كرة بالنشابة الخشب. حضري الحشو عن طريق تقشير البصل وفرمه ناعم. في طاسة لا تلتصق على النار أضيفي القليل من الزيت حتى يسخن. أضيفي اللحم المفروم وقلبي جيداً على النار حتى يتغير لون اللحم. أضيفي البصل وقلبي ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود ويمكنك إضافة أي توابل تفضلين. بعد أن تنضج اللحم اتركيها تبرد قليلاً. ضعي ملعقتان من الحشو في العجين ثم أغلفيها جيداً على الحشو وشكليها على شكل كرة. قومي بمليء وعاء بالماء حتى ثلثه وضعي به الليمون والملح. أحضري مصفاة وادهنيها بالسمن ثم ضعي معجنات المنتو. ضعي المصفاة على الحلة وضعي كلاهما على النار حتى يتم تسوية المنتو على البخار. اتركيها على البخار لمدة ساعة حتى تنضج تماماً. اخلطي جميع مكونات الصلصة معاً على النار حتى تكون صوص متجانس. قدمي المنتو ساخنة من الصوص. خطوات تحضير معجنات المنتو:

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