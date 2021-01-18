طريقة عمل كيراتين طبيعي بالمنزل لتنعيم الشعر الجاف والخشن مثل الحرير، الكثير من النساء ترغب في الحصول علي شعر ناعم مثل الحرير وذلك لأن الشعر الصحي واللامع يعتبر من أساسيات الجمال لدي المرأة، ولهذا تلجأ العديد من الفتيات والسيدات إلي علاج الشعر الجاف والخشن من خلال عمل الكيراتين الصناعي أو البروتين أو عن طريق طرق تنعيم الشعر المختلفة حتي تتمتع بشعر ناعم ومنسدل، وعلي الرغم من قدرة وكفاءة هذه المنتجات علي إعطاءك النتيجة المرجوة إلا أن لها عواقب أخري وآثار جانبية ضارة علي الشعر، ولهذا ننصحك بالاعتماد علي المنتجات الطبيعية الآمنة والفعالة علي الشعر لحمايته من أي ضرر.

كيراتين طبيعي منزلي لتنعيم الشعر الجاف والخشن يجعله ناعم مثل الحرير

تنعيم الشعر الجاف والخشن هو من أكثر المشاكل الشائعة لدي بعض النساء ويتطلب ذلك القيام بعلاجه والتخلص من مشاكل خشونة الشعر، ولكن عند استخدام الكيراتين الصناعي والإفراط في ذلك يتطلب منك إنفاق الكثير من الأموال لتحسين مظهر الشعر، ولكن دون النظر إلي مدي تأثير هذه المنتجات الكيميائية مما تتسبب في ضرر وتلف شديد للشعر وفروة الرأس، ولأن الكيراتين يعد من البروتينات الهامة التي تدخل في تركيب الشعر حتي يجعله أكثر قوة وصحة ولهذا قد أحضرت لكم طريقة عمل كيراتين طبيعي منزلي يمنحك شعر ناعم مثل الحرير وآمن علي الشعر.

كيراتين البيض والموز وحليب جوز الهند لتنعيم الشعر الجاف والخشن

يعد هذا الكيراتين من أفضل أنواع الكيراتين التي تساعد في علاج الشعر الجاف والخشن ومنحه النعومة واللمعان، وذلك لأن البيض يحتوي علي بروتينات هامة لنمو الشعر حيث يتكون الشعر من الكيراتين الذي يحتاج إلي كمية كبيرة من البروتين، والبيض يعمل علي إعادة وتجديد بناء الشعر كما يحتوي علي مضادات أكسدة تمنحه ترطيب ونعومة.

الموز يقوم بترطيب الشعر ومنحه النعومة واللمعان ويمنع تساقطه، وذلك لأنه يحتوي غلي فيتامينات مثل البوتاسيوم والزنك.

حليب جوز الهند من أفضل المكونات المرطبة للشعر الخشن والجاف حيث يحتوي علي نسبة كبيرة من الرطوبة، كما يتميز بتواجد خصائص وفيتامينات تعمل علي منح الشعر النعومة اللازمة.

بيضة واحدة.

ثمرة موز ناضجة.

3 ملاعق كبيرة من حبة أفوكادو طازجة.

1/4 كوب من حليب جوز الهند.

قومي بخفق البيض دون حدوث رغوة ثم أضيفي إليه الموز والأفوكادو بعد هرسهم جيداً باستخدام الشوكة، وبعد ذلك أضيفي حليب جوز الهند وامزجي المكونات حتي تتجانس وتصبح كريمي.

قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه إلي خصل صغيرة ثم ضعي الكيراتين علي الخصل وكامل الشعر من الجذور إلي الأطراف، مع تدليك فروة الرأس حتي يتغلغل الكيراتين بداخلها.

قومي بلف الشعر وتغطيته بغطاء بلاستيكي لمدة ساعتين أو أكثر إذا كان الشعر أكثر خشونة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي ثم البلسم، ويستخدم الكيراتين الطبيعي بالمنزل لتنعيم الشعر الجاف والخشن مرة أسبوعياً للحصول علي شعر ناعم مثل الحرير.

مكونات عمل كيراتين طبيعي بالمنزل لتنعيم الشعر الجاف والخشنطريقة تحضير كيراتين طبيعي منزلي لتنعيم الشعر الجاف والخشن وكيفية استخدامه علي الشعر