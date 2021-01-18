كيكة قدرة قادر الشهية بطبقة من صوص الكريم كراميل المميز من مطبخك

تعد كيكة قدرة قادر من أشهر وأروع أنواع الكيكات على الإطلاق حيث يمكنك تحضيرها بنكهات مختلفة مثل نكهة الكريم كراميل الشهية التي يحبها الأطفال ويطلبونها كثيراً ،يمكنك تحضير تلك الكيكة بكل سهولة في مطبخك بمقادير متوفرة وغير مكلفة فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. كيكة قدرة قادر المقادير اللازمة لتحضير الكيكة: كيكة قدرة قادر المقادير اللازمة لتحضير الكيكة: تحتاجين إلى: ثلاث أكواب من الدقيق المناسب للمخبوزات.

كوبان كبيران من الزبادي البلدي.

ملعقتان صغيرتان من الفانيلا السائلة ويمكنك استخدام البودر.

ملعقتان صغيرتان من قشر الليمون المبشور ناعم.

أربع بيضات متوسطة في الحجم.

كوب من الزيت النباتي.

كوبان من السكر الأبيض.

أربع أكياس من بودرة الكريم كراميل الجاهزة.

أربع ملاعق صغيرة من البيكنج بودر. خطوات تحضير كيكة قدرة قادر: اقرأي التعليمات الموجودة على عبوة الكريم كراميل وحضريه كما هو موضح. أحضري قالب الكيك الخاص بك وقومي بوضع الكريم كراميل فيه. اتركي الطبقة الأولى حتى تتجمد. قومي بخفق كلاً من السكر والفانيليا معاً في وعاء عميق باستخدام المضرب الكهربائي. أضيفي السكر بالتدريج مع الخفق المستمر حتى تذوب كل كمية السكر. اخفقي المكونات حتى يصلح لديك خليط أبيض اللون. في وعاء منفصل قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي البيكينج بودر وقلبي. قومي بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج وقلبي في اتجاه واحد بالمضرب الكهربائي. قومي بإضافة هذا الخليط بحرص شديد فوق الطبقة الأولى حتى لا تختلط الطبقات ببعضها. قومي بإشعال نار الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يكون جاهز للخبز. ضعي قالب كيكة قدرة قادر بحرص في صينية بها ماء. يجب أن يصل منسوب الماء إلى ثلثي القالب تقريباً. اتركي الكيك في الفرن لمدة ساعة حتى يتماسك. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد. أدخلي القالب الثلاجة حتى يتماسك. أخرجي الكيك وقومي بقلب القالب حتى يخرج الكيك بكل سلاسة. إذا شعرت أن الكيكة ملتصقة من الداخل يمكنك تمرير فوطة مبلولة بماء ساخن عليها ليسهل إخراجها. زيني الكيك كما يحلو لك بصوص الشوكولاه أو الكريمة أو الفانيليا. يمكنك إضافة قطع من الفاكهة المجففة أو الطازجة لطعم أروع. الوسوم

تعد كيكة قدرة قادر من أشهر وأروع أنواع الكيكات على الإطلاق حيث يمكنك تحضيرها بنكهات مختلفة مثل نكهة الكريم كراميل الشهية التي يحبها الأطفال ويطلبونها كثيراً ،يمكنك تحضير تلك الكيكة بكل سهولة في مطبخك بمقادير متوفرة وغير مكلفة فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. كيكة قدرة قادر المقادير اللازمة لتحضير الكيكة: كيكة قدرة قادر المقادير اللازمة لتحضير الكيكة: تحتاجين إلى: ثلاث أكواب من الدقيق المناسب للمخبوزات.

كوبان كبيران من الزبادي البلدي.

ملعقتان صغيرتان من الفانيلا السائلة ويمكنك استخدام البودر.

ملعقتان صغيرتان من قشر الليمون المبشور ناعم.

أربع بيضات متوسطة في الحجم.

كوب من الزيت النباتي.

كوبان من السكر الأبيض.

أربع أكياس من بودرة الكريم كراميل الجاهزة.

أربع ملاعق صغيرة من البيكنج بودر. خطوات تحضير كيكة قدرة قادر: اقرأي التعليمات الموجودة على عبوة الكريم كراميل وحضريه كما هو موضح. أحضري قالب الكيك الخاص بك وقومي بوضع الكريم كراميل فيه. اتركي الطبقة الأولى حتى تتجمد. قومي بخفق كلاً من السكر والفانيليا معاً في وعاء عميق باستخدام المضرب الكهربائي. أضيفي السكر بالتدريج مع الخفق المستمر حتى تذوب كل كمية السكر. اخفقي المكونات حتى يصلح لديك خليط أبيض اللون. في وعاء منفصل قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي البيكينج بودر وقلبي. قومي بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج وقلبي في اتجاه واحد بالمضرب الكهربائي. قومي بإضافة هذا الخليط بحرص شديد فوق الطبقة الأولى حتى لا تختلط الطبقات ببعضها. قومي بإشعال نار الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يكون جاهز للخبز. ضعي قالب كيكة قدرة قادر بحرص في صينية بها ماء. يجب أن يصل منسوب الماء إلى ثلثي القالب تقريباً. اتركي الكيك في الفرن لمدة ساعة حتى يتماسك. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد. أدخلي القالب الثلاجة حتى يتماسك. أخرجي الكيك وقومي بقلب القالب حتى يخرج الكيك بكل سلاسة. إذا شعرت أن الكيكة ملتصقة من الداخل يمكنك تمرير فوطة مبلولة بماء ساخن عليها ليسهل إخراجها. زيني الكيك كما يحلو لك بصوص الشوكولاه أو الكريمة أو الفانيليا. يمكنك إضافة قطع من الفاكهة المجففة أو الطازجة لطعم أروع.

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