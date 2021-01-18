طريقة عمل كيك السينابون الهشة بطريقة سهلة و بسيطة بالمنزل

طريقة عمل كيك السينابون الهشة بطريقة سهلة وبسيطة بالمنزل كيك السينابون من أسهل وألذ الكيكات تتميز ب الطري والهشاشة ويميزها وجود القرفة واختلاطها بالصوص الأبيض وسنوضح لكم كيفية عمل كيك السينابون الهشة بطريقة سهلة و بسيطة بالمنزل مقادير كيك السينابون الهشة 1 كوب حليب

3/4 كوب زيت

1 كوب وربع سكر

2 كوب ونصف دقيق

1 بيكنج باودر

1 فانيليا

عدد 4 بيض طريقة تحضير كيك السينابون الهشة اللذيذة مقادير كيك السينابون الهشةطريقة تحضير كيك السينابون الهشة اللذيذة اخفقي البيض و السكر معا ثم أضيفي الزيت واللبن واخلطيهم جيدا ثم أضيفي الدقيق والبيكنج باودر واخلطي مرة اخري جيدا واتركيهم لعمل الحشوة. حشوة كيك السينابون الهشة بطريقة سهلة عدد 2 معلقه صغيرة كاكاو

عدد 4 معلقه صغيرة قرفة

نصف كوب سكر طريقه تحضير حشوة كيك السينابون حشوة كيك السينابون الهشة بطريقة سهلةطريقه تحضير حشوة كيك السينابون اخلطي المقادير جيدا احضري صينيه يفضل مقاس 26 وقومي بدهنها زيت وأضيفي نص كميه خليط الكيك ثم نص كميه خليط الحشو حتى تنتهي من الخليط ادخليها إلي الفرن درجه حرارته 180 درجه وتخرج بعد ساعه أو 45 دقيقة. الصوص الأبيض اللذيذ لكيك السينابون الهشة عدد ربع كوب حليب

عدد ربع كوب سكر باودر

عدد نصف كوب حليب باودر

عدد 1 معلقه كبيرة كريم شانتيه

1 فانيليا

عدد 4 قطع جبن مثلثات طريقة تحضير الصوص الأبيض لكيك السينابون الهشة الصوص الأبيض اللذيذ لكيك السينابون الهشةطريقة تحضير الصوص الأبيض لكيك السينابون الهشة اخلطي المكونات معا جيدا بالمضرب الكهربائي أو باستخدام الخلاط وأضيفيهم علي الكيك ويمكنك استخدام المكسرات والكراميل للتزيين. طريقة تحضير صوص السينابون الكريم تشيز صوص طريقة تحضير صوص السينابون الكريم تشيز صوص المكونات: 1/4 كوب من (الجبن الكريمي).

1 ملعقة كبيرة من (الزبدة سايحة).

4 ملاعق كبيرة من (اللبن).

1 كوب و1/4 من (السكر مطحون).

1/2 ملعقة صغيرة من (الفانيلا). طريقة تحضير الكريم تشيز صوص: ضعي جميع مقادير الصّوص في الخلاط الكهربائي واخفقيها جيدا حتّى تحصل على صوصٍ كثيف أشبه

بالحليب السّائل المكثّف. استخدمي الصوص بعد أن تُخرجي الصينية بدقيقتين دقائق حتى يتشرب السينابون الصوص جيدًا. الوسوم

طريقة عمل كيك السينابون الهشة بطريقة سهلة وبسيطة بالمنزل كيك السينابون من أسهل وألذ الكيكات تتميز ب الطري والهشاشة ويميزها وجود القرفة واختلاطها بالصوص الأبيض وسنوضح لكم كيفية عمل كيك السينابون الهشة بطريقة سهلة و بسيطة بالمنزل مقادير كيك السينابون الهشة 1 كوب حليب

3/4 كوب زيت

1 كوب وربع سكر

2 كوب ونصف دقيق

1 بيكنج باودر

1 فانيليا

عدد 4 بيض طريقة تحضير كيك السينابون الهشة اللذيذة مقادير كيك السينابون الهشةطريقة تحضير كيك السينابون الهشة اللذيذة اخفقي البيض و السكر معا ثم أضيفي الزيت واللبن واخلطيهم جيدا ثم أضيفي الدقيق والبيكنج باودر واخلطي مرة اخري جيدا واتركيهم لعمل الحشوة. حشوة كيك السينابون الهشة بطريقة سهلة عدد 2 معلقه صغيرة كاكاو

عدد 4 معلقه صغيرة قرفة

نصف كوب سكر طريقه تحضير حشوة كيك السينابون حشوة كيك السينابون الهشة بطريقة سهلةطريقه تحضير حشوة كيك السينابون اخلطي المقادير جيدا احضري صينيه يفضل مقاس 26 وقومي بدهنها زيت وأضيفي نص كميه خليط الكيك ثم نص كميه خليط الحشو حتى تنتهي من الخليط ادخليها إلي الفرن درجه حرارته 180 درجه وتخرج بعد ساعه أو 45 دقيقة. الصوص الأبيض اللذيذ لكيك السينابون الهشة عدد ربع كوب حليب

عدد ربع كوب سكر باودر

عدد نصف كوب حليب باودر

عدد 1 معلقه كبيرة كريم شانتيه

1 فانيليا

عدد 4 قطع جبن مثلثات طريقة تحضير الصوص الأبيض لكيك السينابون الهشة الصوص الأبيض اللذيذ لكيك السينابون الهشةطريقة تحضير الصوص الأبيض لكيك السينابون الهشة اخلطي المكونات معا جيدا بالمضرب الكهربائي أو باستخدام الخلاط وأضيفيهم علي الكيك ويمكنك استخدام المكسرات والكراميل للتزيين. طريقة تحضير صوص السينابون الكريم تشيز صوص طريقة تحضير صوص السينابون الكريم تشيز صوص المكونات: 1/4 كوب من (الجبن الكريمي).

1 ملعقة كبيرة من (الزبدة سايحة).

4 ملاعق كبيرة من (اللبن).

1 كوب و1/4 من (السكر مطحون).

1/2 ملعقة صغيرة من (الفانيلا). طريقة تحضير الكريم تشيز صوص: ضعي جميع مقادير الصّوص في الخلاط الكهربائي واخفقيها جيدا حتّى تحصل على صوصٍ كثيف أشبه

بالحليب السّائل المكثّف. استخدمي الصوص بعد أن تُخرجي الصينية بدقيقتين دقائق حتى يتشرب السينابون الصوص جيدًا.

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