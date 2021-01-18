أفضل الخلطات الطبيعية لزيادة كثافه الشعر بطريقة مضمونه في المنزل ، تساقط الشعر وتقصفيه من المشاكل الشائعة التي يعانين منها الفتيات، فيلزم دائما العناية بالشعر وتغذيته لحمايته من الجفاف والتساقط والزيادة من كثافته، وسنذكر لكم في الأتي اسرع وافضل الخلطات لزيادة كثافة الشعر بطريقة مضمونة.

من افضل الخلطات الطبيعية لزيادة كثافه الشعر استخدام الصباح وزيت الخروع

اخلطي كميه من جل الصبار مع نص تلك الكميه من زيت الخروع، ودلكي شعرك بهم لمده لا تقل عن ربع ساعه، واتركيه لمده 24 ساعه واغسليه جيدا بالماء والشامبو، وكرري ذلك مرتين كل 15 يوم حتى تلاحظي التأثير.

الأفوكادو من الخلطات الطبيعية لزيادة كثافة الشعر

يحتوي الأفوكادو علي العديد من المعادن والبروتينات والفيتامينات التي تساعد علي العناية بالشعر، امزجي الافوكادو مع معلقتين زيت جوز هند ودلكي فروة الرأس بهم واتركيه لمده لا تقل عن ربع ساعة ثم اشطفيه بالشامبو والماء، وأعيدي هذه الخلطة مرتين كل 7 أيام للحصول علي نتيجة.

خلطه الشاي الأخضر من الخلطات الطبيعية لزيادة كثافه الشعر

باستخدام الشاي الأخضر قومي بغليان ورق الشاي الأخضر مع كوب من المياه، ثم صفي الماء ودلكي بها فروة رأسك ودعيه علي فروة رأسك ليلا واشطفيه بالماء في اليوم.

خلطه العسل والزبادي من أفضل الخلطات الطبيعية لزيادة كثافه الشعر بطريقة مضمونه في المنزل

يساعد خليط العسل والزبادي في ترطيب الشعر والتخلص من القشرة

باستخدام العسل والزبادي قومي بمزج كميات متساوية من الزبادي والعسل واتركيه علي شعرك مبلل لمده لا تقل عن ساعه ثم اغسليه بالشامبو والماء وأعيدي ذلك الماسك 3 مرات أسبوعيا حتى تلاحظي تأثير بشعرك.

من افضل الخلطات الطبيعية لزيادة كثافة الشعر هي استخدام البيض

جميعا نعترف باحتواء البيض علي البروتينات الضرورية وله تأثير بالغ علي الشعر، اخلطي واحده من صفار البيض مع عدد 2 ملعقه كبيرة من الماء وعدد 1 معلقه كبيرة من الزيت العطري اخلطيهم جيدا سويا ثم دلكي فروة رأسك بهما وأعيدي ذلك الخلطة مرة أسبوعيا.

استخدام زيت الزيتون من الخلطات الطبيعيه لزيادة كثافة الشعر بطريقه مضمونة

يحتوي زيت الزيوت علي مواد مغذية مثل اوميجا 3 فقادر علي تقوية وتغذية الشعر وإعطاءه لمعانا ، دفي الزيت وضعيه علي شعرك مده لا تقل عن نصف ساعة وقومي بشطفه بالشامبو.