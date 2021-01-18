طريقة عمل المبسوس المصري الدائب حلو المذاق بمكونات غير مكلفة وطريقة تحضير بسيطة

المبسوس المصري من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثير من المصريين وغير المصريين, حيث يتم إعدادها في المنزل بسهولة لأن كل مكوناته متوفرة بكثرة في معظم المنازل لذلك يتم إعداده في أي وقت, وهو يعتبر من الحلويات الشعبية المعروفة لذلك الكثير من البيوت المصرية تقوم بإعداده في المناسبات السعيدة مثل الأفراح والأعياد وفي الأيام العادية أيضاً, ويمكن عمله سادة بدون أي حشو أو من خلال حشوه بالمكسرات أو العجوة أو غير ذلك حيث أنه يتم صنعه بعدة أشكال مختلفة على حسب الرغبة، ومن المعروف عن الكثير من الحلويات ارتفاع أسعارها في المحلات واستغلال الفرص لذلك نقدم لحضراتكم أعزائي الكرام مقادير المبسوس الناعم وطريقة تحضيره بكل سهولة ويسر.

مقادير المبسوس المنزلي

مقادير المبسوس من أبسط مقادير الحلويات التى يتم صنعها في الأعياد والمناسبات وهذه المكونات هي:

2 كوب من السمن.

5 أكواب من الدقيق.

1/4 1 كوب من الماء أو الحليب.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

سكر بودرة للتزيين.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا النوع من الحلويات من الطرق الممتعة المسلية للقيام به في أي وقت نرغب فيه أكله وهذه الطريقة كما يلي:

نقوم وضع مقدار السمنة المحدد في إناء على النار. ننخل الدقيق جيداً بالمنخل الضيق ونخلط معه السمسم ونصف ملعقة الملح الصغيرة، ثم نضيفهم بعد ذلك على السمن الساخن مع التقليب المستمر جيداً حتى نحصل على العجينة. نترك العجين حتى يبرد للقدرة على فركه باليد للحصول على عجينة متماسكة. نضع ملعقة الخميرة والسكر في ربع كوب من الماء الدافئ ونقلبهم. نقوم بإضافة خليط الخميرة إلى العجينة وكمية الماء الباقية ونعجن جميع هذه المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة طرية يمكن تشكيلها ( يمكن إضافة دقيق إلى العجينة إذا كانت غير متماسكة ). نقطع العجين على شكل كور صغيرة ونشكلها بإستخدام المناقيش أو القطعات المخصصة. نضع العجين في الصاج ونضعه في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتى يحصل على اللون المراد. نخرج الصاج من الفرن ونترك الكحك حتى يبرد في الهواء ثم نرش عليه السكر ويقدم بألف هنا وشفا.

نصائح عند القيام بهذه الأنواع من الكحك

يجب اتباع هذه النصائح حتى نحصل على الشئ المراد دون وجود أي مشكله فيه وهي كالتالي: