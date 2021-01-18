فوائد خلطة زيت الزيتون لتطويل الأظافر وتلميعها في وقت قصير في المنزل

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تعد خلطة زيت الزيتون ، من الخلطات الطبيعية التي تساعد على تقوية الأظافر وحمايتها من التكسير، ويساعد على نمو الأظافر بشكل جيد، لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يساعد على حماية الطبقة الخارجية للأظافر، كما يعمل على إزالة الجلد الميت حول الأظافر، ويساعد على تنعيمها وحمايتها من الجفاف، ولا يتسبب في أي اضرار تعمل على تشققها ، وكثير من السيدات يرغبون في الحصول على أظافر جميلة وصحية وقوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على هذه الخلطة التي تساعدك في الحصول على أظافر في غاية من الجمال والروعة، بدل من شراء مستحضرات العناية بالأظافر التي تكون مرتفعة الثمن.
مكونات خلطة زيت الزيتون
يوجد بعض المكونات البسيطة التي تساعد على تطويل الأظافر وتحميها من التكسير وهى كما يلي:-
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- ملعقة من العسل الأبيض.
طريقة التحضير
يتم تحضير خلطة زيت الزيتون بخطوات بسيطة تجعل أظافرك روعة في الجمال وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار إناء ونضع زيت الزيتون وعصير الليمون والعسل ونقلبهم جيداً.
- نقوم بغسل الأظافر جيداً بالماء الساخن وننشفها جيداً ثم ندلكها ببعض قطرات من زيت الزيتون.
- نقوم بنقع الأظافر في الخليط لمدة نصف ساعة وبعدها نضع الأيدي في كيس من النايلون لمدة نصف ساعة كاملة.
- بعد ذلك نقوم بغسل الأظافر بالماء الفاتر ونكرر هذه الطريقة كل يوم حتى نحصل على أظافر جذابة.
طريقة عمل خلطة زيت الزيتون والليمون للعناية بأظافر القدمين
تتكون الخلطة من مكونات بسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار طبق صغير ونضع ملعقتين من عصير الليمون وملعقة من البيكنج بودر وربع ملعقة من الملح وملعقة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بفرك أظافر القدمين جيداً بالخليط ونتركه لمدة 10 دقائق حتى نتخلص من الجلد الميت ثم نغسله بالماء الفاتر.
- تكرر هذه العملية مرتين في اليوم حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
الوسوم
تعد خلطة زيت الزيتون ، من الخلطات الطبيعية التي تساعد على تقوية الأظافر وحمايتها من التكسير، ويساعد على نمو الأظافر بشكل جيد، لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يساعد على حماية الطبقة الخارجية للأظافر، كما يعمل على إزالة الجلد الميت حول الأظافر، ويساعد على تنعيمها وحمايتها من الجفاف، ولا يتسبب في أي اضرار تعمل على تشققها ، وكثير من السيدات يرغبون في الحصول على أظافر جميلة وصحية وقوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على هذه الخلطة التي تساعدك في الحصول على أظافر في غاية من الجمال والروعة، بدل من شراء مستحضرات العناية بالأظافر التي تكون مرتفعة الثمن.
مكونات خلطة زيت الزيتون
يوجد بعض المكونات البسيطة التي تساعد على تطويل الأظافر وتحميها من التكسير وهى كما يلي:-
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- ملعقة من العسل الأبيض.
طريقة التحضير
يتم تحضير خلطة زيت الزيتون بخطوات بسيطة تجعل أظافرك روعة في الجمال وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار إناء ونضع زيت الزيتون وعصير الليمون والعسل ونقلبهم جيداً.
- نقوم بغسل الأظافر جيداً بالماء الساخن وننشفها جيداً ثم ندلكها ببعض قطرات من زيت الزيتون.
- نقوم بنقع الأظافر في الخليط لمدة نصف ساعة وبعدها نضع الأيدي في كيس من النايلون لمدة نصف ساعة كاملة.
- بعد ذلك نقوم بغسل الأظافر بالماء الفاتر ونكرر هذه الطريقة كل يوم حتى نحصل على أظافر جذابة.
طريقة عمل خلطة زيت الزيتون والليمون للعناية بأظافر القدمين
تتكون الخلطة من مكونات بسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار طبق صغير ونضع ملعقتين من عصير الليمون وملعقة من البيكنج بودر وربع ملعقة من الملح وملعقة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بفرك أظافر القدمين جيداً بالخليط ونتركه لمدة 10 دقائق حتى نتخلص من الجلد الميت ثم نغسله بالماء الفاتر.
- تكرر هذه العملية مرتين في اليوم حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
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