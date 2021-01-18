طريقة عمل كيكة بصوص الشوكولاتة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

حتى الآن لم يُحظي أيّ نوع من أنواع الحلويات أو المعجنات الإنتشار والشهرة التي حصلت عليها كيك الشوكولاتة بالرغم من تعدد الوصفات والمكونات التي تدخل في طريقة تحضيرها إلا أن كيك الشوكولاتة يأتي في مقدمة أكثر أنواع الكيك من حيث الإقبال عليها في جميع الدول، تصلح الكيك لمختلف الأوقات ولا يرتبط وجودها بشئ معين حتى أنها في بعض الدول لا تخلو البيوت من وجودها يومياً مثل دول الشام وتركيا والدول التي تميل إلي المعجنات، ويعد السبب في جذب الأطفال والكبار لكيك الشوكولاتة هو صوص الشوكولاتة التي تغطيها وتكثر الطرق المختلفة لتحضير الكيكة حيث تختلف من مطبخ لآخر لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيك الشوكولاتة و صوص الكيك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة المكونات: كوبان من الدقيق الناعم المنخول.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

نصف كوب من الزيت النقي.

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ملعقتين من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الكيك إخفاق البيض بإستخدام المضرب الكهربائي وبعد أن يصبح حجم البيض كثيف نبدأ بوضع السكر والفانيليا. ثم نبدأ بالإخفاق مرة أخرى حتى يذوب السكر نسبياً. نبدأ بسكب المكونات السائلة من الحليب والزيت مع التقليب جيداً حتى تندمج وبعد ذلك نضع الدقيق والكاكاو. ثم نبدأ بالعجن عن طريق اليدين بشكل جيد حتى تمتزج المكونات وحين الإنتهاء من العجن نترك العجينة جانباً حتى تستريح. نبدأ بتجهيز الفرن نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن ونحضر صينية صغيرة ونضع بها ملعقة من الزبدة وتوزيعها جيداً. ثم نضع عجينة الكيكة بها ونضعها بالفرن لمدة ثلاثون دقيقة ولا ينصح بفتح الفرن إلا بعد إنتهاء المدة حتى لا تهبط وبعد أن تخرج من الفرن نضع صوص الشوكولاتة. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة تحضير الخلاط الكهربائي أولاً ثم نحضر كوب من السكر الناعم ويفضل أن يكون من السكر البودرة ونضعه في الخلاط. ثم نقوم بإضافة كوب من اللبن بنفس مقدار كوب السكر وكوب آخر من الزيت النباتي وثلاث ملاعق من من مسحوق الكاكاو البودرة. ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح مثل الشوكولاتة السائلة وهكذا أصبحت جاهزة ويمكن تخفيف الصوص عن طريق إضافة مقدار بسيط من اللبن أو تثقيل الصوص عن طريق إضافة مقدار من الزيت ويتم وضعه في الثلاجة حتى يصبح بارداً للكيك عند خروجها من الفرن. طريقة تحضير الكيكطريقة تحضير صوص الشوكولاتة الوسوم

حتى الآن لم يُحظي أيّ نوع من أنواع الحلويات أو المعجنات الإنتشار والشهرة التي حصلت عليها كيك الشوكولاتة بالرغم من تعدد الوصفات والمكونات التي تدخل في طريقة تحضيرها إلا أن كيك الشوكولاتة يأتي في مقدمة أكثر أنواع الكيك من حيث الإقبال عليها في جميع الدول، تصلح الكيك لمختلف الأوقات ولا يرتبط وجودها بشئ معين حتى أنها في بعض الدول لا تخلو البيوت من وجودها يومياً مثل دول الشام وتركيا والدول التي تميل إلي المعجنات، ويعد السبب في جذب الأطفال والكبار لكيك الشوكولاتة هو صوص الشوكولاتة التي تغطيها وتكثر الطرق المختلفة لتحضير الكيكة حيث تختلف من مطبخ لآخر لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيك الشوكولاتة و صوص الكيك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة طريقة عمل الكيك بصوص الشوكولاتة المكونات: كوبان من الدقيق الناعم المنخول.

ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

نصف كوب من الزيت النقي.

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ملعقتين من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الكيك إخفاق البيض بإستخدام المضرب الكهربائي وبعد أن يصبح حجم البيض كثيف نبدأ بوضع السكر والفانيليا. ثم نبدأ بالإخفاق مرة أخرى حتى يذوب السكر نسبياً. نبدأ بسكب المكونات السائلة من الحليب والزيت مع التقليب جيداً حتى تندمج وبعد ذلك نضع الدقيق والكاكاو. ثم نبدأ بالعجن عن طريق اليدين بشكل جيد حتى تمتزج المكونات وحين الإنتهاء من العجن نترك العجينة جانباً حتى تستريح. نبدأ بتجهيز الفرن نقوم بتشغيل الفرن حتى يسخن ونحضر صينية صغيرة ونضع بها ملعقة من الزبدة وتوزيعها جيداً. ثم نضع عجينة الكيكة بها ونضعها بالفرن لمدة ثلاثون دقيقة ولا ينصح بفتح الفرن إلا بعد إنتهاء المدة حتى لا تهبط وبعد أن تخرج من الفرن نضع صوص الشوكولاتة. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة تحضير الخلاط الكهربائي أولاً ثم نحضر كوب من السكر الناعم ويفضل أن يكون من السكر البودرة ونضعه في الخلاط. ثم نقوم بإضافة كوب من اللبن بنفس مقدار كوب السكر وكوب آخر من الزيت النباتي وثلاث ملاعق من من مسحوق الكاكاو البودرة. ونقوم بتشغيل الخلاط حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح مثل الشوكولاتة السائلة وهكذا أصبحت جاهزة ويمكن تخفيف الصوص عن طريق إضافة مقدار بسيط من اللبن أو تثقيل الصوص عن طريق إضافة مقدار من الزيت ويتم وضعه في الثلاجة حتى يصبح بارداً للكيك عند خروجها من الفرن. طريقة تحضير الكيكطريقة تحضير صوص الشوكولاتة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة بصوص الشوكولاتة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.