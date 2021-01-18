وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس منزليًا بمكونات طبيعية

وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس ، من أكثر الوصفات الطبيعية الآمنة المجربة والفعالة، التي تبحث عنها كل عروس مقبلة على الزواج، حيث يعد تغيير لون منطقة البيكيني، أو تحت الإبطين، أو بين الفخذين، من المشاكل المحرجة للعروس، وبالرغم من كون تغيير لون جلد تلك المناطق في بعض الأحيان لعوامل وراثية، وأن جلد تلك المناطق رقيق للغاية فيتأثر بالاحتكاك، إلا أن طريقة تبييض المناطق الحساسة بوصفات منزلية، محاولة رائعة لتخفيف حدة اللون المتغير، إضافة لكونها وصفات آمنة على البشرة، ونتائجها تظهر بصورة واضحة، من أول استعمال، وهناك عدة وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، وكلها فعالة ومجربة.

وصفات تبييض المناطق الحساسة بسرعة فائقة، هو أهم ميزة في الوصفات الطبيعية المنزلية، وبإمكانك استخدام وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، لفعالية أكثر ولنتائج أسرع، فبالرغم من الأسباب التي أدت لاسمرار تلك المناطق ونذكرها كالتالي:

تصبغ لون الجلد بسبب عوامل وراثية.

ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من ألياف صناعية وليست قطنية، يؤدي مع الاحتكاك إلى اسمرار الجلد في تلك المناطق.

التعرض لأوقات طويلة لأشعة الشمس الضارة.

بسبب أحد الأمراض جلدية.

بسبب استخدام كريمات تفتيح تجارية بها مواد كيميائية ضارة للبشرة.

وبالرغم من أن مشكلة اسمرار الأماكن الحساسة تبدو مؤرقة وصعبة، إلا الوصفات تعمل على تبييض فوري للبيكيني حتى لو بلون الفحم، وتبييض تفتيح المناطق الحساسة بسرعة، وهي سهلة التحضير للغاية، وبمكونات طبيعية من مطبخك، فقط كل ما عليكي اتباع الوصفات الطبيعية المنزلية التالية.

مقادير الوصفة

ملعقة كبيرة جلسرين طبي.

ملعقة عصير ليمون.

2 ملعقة نشا.

ملعقة خل تفاح.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كريم جلسرين.

طريقة تحضير الوصفة منزليًا

أحضري وعاء عميق، وضعي به الجلسرين مع عصير الليمون وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي خل التفاح وزيت الزيتون وبالتقليب جيدًا. ثم ضعي كريم الجلسرين والنشا، وبالتقليب جيدًا، حتى تمتزج جميع المكونات، قومي بوضع الخليط على المناطق المراد تفتيحها، لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك افركي الخليط بحركات دائرية على تلك المناطق، واغسليها بماء دافئ، ورطبيها بعد ذلك بكريم بانثينول الطبي. كرري استخدام الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع، لمدة شهر، وستلاحظين تأثير وصفة تبييض المناطق الحساسة من أول استعمال، وتفضل تلك الوصفة لمنطقة البيكيني والعانة وبين الفخذين.

مقادير الوصفة

2 ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

½ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

½ ملعقة كبيرة من الكركم البودرة.

طريقة تحضير الوصفة منزليًا