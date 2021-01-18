وصفة الحناء السحريه لتكثيف الشعر الخفيف وتغذية الشعر من الجذور للاطراف وتطويله للركب

وصفة الحناء لتكثيف الشعر تعتبر الحناء من أكثر الوصفات التي تستخدمها المرأة منذ القدم، وذلك نظرًا لتعدد فوائدها، حيث أن الحناء لا يقتصر استخدامها على صبغ الشعر فقط، بل أنها تساعد على تكثيف الشعر وتقوية جذور الشعر، كما تسهم في علاج جفاف الشعر والحد من تساقطه، وأثبتت الدراسات مؤخرًا أن الحناء تحمي من إصابة فروة الرأس بالطفيليات وتقضي على القشرة والحكة الناتجة عنها، وفي مقالنا هذا سوف نعرض إثنين من أشهر وأنجح الطرق المستخدمة لتكثيف الشعر باستخدام الحناء.

كمية من الحناء (حسب طول وكثافة الشعر).

كمية من الماء أو الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة زيت السدر.

طريقة التحضير والتطبيق:-

نحضر وعاء مناسب ونضع به الحناء والزيت ونقلب جيدًا، ثم نقوم بإضافة الماء أو الشاي شيئاً فشيء ونستمر في الخلط إلى أن نحصل على خليط متجانس.

نغطي وعاء الحناء بكيس من البلاستيك ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نبدأ في استخدامه.

نقوم بتوزيع الخليط الناتج على شعر جاف لتكثيف الشعر بسرعه، بحيث يصل إلى جذور الشعر بشكل جيد.

نضع الخليط على الشعر قبل الذهاب إلى النوم، ثم نغطي الرأس باستخدام مشمع الاستحمام ونترك الخليط طوال الليل.

ثم نغسل الشعر في صباح اليوم التالي باستخدام الماء الدافئ ثم الماء البارد.

نقوم بتكرار هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة فعالة.

وصفة تكثيف الشعر بالحناء والموز:-

مكونات الوصفة:-

ثمرة من الموز.

ملعقتين كبيرتين من الحناء.

ماء دافئ (حسب الحاجة).

طريقة التحضير والتطبيق:-

في وعاء زجاجي نقوم بخلط الحناء والموز، ونضيف الماء بشكل تدريجي حتى نحصل على قوام يشبه الكريم.

ثم نضع الخليط على شعر جاف تمامًا ونتركه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ثم نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لطبيعة ونوع الشعر.

نكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ نتيجة مدهشة.